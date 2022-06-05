每日星座運勢／獅子投資多注意行情 愛情際遇欠佳
2022-06-05
牡羊座
短評：休閒娛樂，放鬆身心。
【整體運★★★★☆】
愛神高調降臨，無需花費心思引人注意，親切的問候或貼心的舉動，已經獲得他的好評。健身房、茶藝館、咖啡廳等休閒娛樂場所是你的幸運地，放鬆的同時，還有機會結識新朋友。手氣平淡，不宜走偏財門路。
【愛情運★★★★☆】
在聚會中有機會結識成熟穩重的異性朋友，若能保持聯繫，可迅速拉近彼此的距離！
【事業運★★★★☆】
運勢佳，別一昧追求和諧，該爭取的時候就要堅持，表現你的競爭力。
【財富運★★★☆☆】
對親戚朋友的打點是一項不可避免的開銷。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：1:00-3:00pm 玳瑁棕
開運方位：正東方向
金牛座
短評：適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。
【整體運★★★★☆】
遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。
【愛情運★★★★☆】
單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。
【事業運★★★★☆】
人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！
【財富運★★★☆☆】
眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00pm 湖水綠
開運方位：正南方向
雙子座
短評：財運較突出的一天，好好利用這股順風。
【整體運★★★☆☆】
單身者對愛猶猶豫豫，容易有所顧慮，不想錯過就去爭取，免得讓自己後悔。花點心思去了解市場訊息，加上不錯的財運，會有機運送上門。對成功的渴望僅限於自己的能力之內，顯得有點保守，不如大膽設想，積極行動。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人應認真培養感情，不輕易放棄才能盼來開花結果的時候。
【事業運★★★☆☆】
心情平和，懂得為他人著想，同時也會享受到幫助他人的快樂。
【財富運★★★★☆】
在努力積極的行動中能使財運亨通。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-6:00am 咖啡棕
開運方位：西北方向
巨蟹座
短評：心態決定事物取向。
【整體運★★★★☆】
遭遇感情創傷的人，不再沉迷過往的日子，對愛情依然充滿憧憬，桃花自然來得快，成熟的魅力會吸引異性探索的目光。偏財運也不緊不慢地追隨你，有機會收到遠方好友寄來的禮物，會帶給你意外的驚喜。
【愛情運★★★★☆】
單身者易與能言善道的異性結緣；戀愛中人表現出熱情如火的一面，逗對方開心！
【事業運★★★☆☆】
雖然心情難免有起起伏伏，但要盡量讓自己維持積極的態度對待生活。
【財富運★★★★☆】
財運佳，但財神比較庇佑行事果決、行動力強之人。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：6:00-8:00pm 古銅青
開運方位：正東方向
獅子座
短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。
【整體運★★★☆☆】
桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。
【事業運★★★☆☆】
心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！
【財富運★★★★☆】
用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-11:00am 碧空藍
開運方位：正西方向
處女座
短評：適合出外拜訪友人的一天。
【整體運★★★☆☆】
對於較久時間沒有聯絡的朋友，不妨去對方家走動走動，一方面可以增進友誼，另一方面也可以了解對方近期的生活狀態。給朋友的父母帶點小禮物作為見面禮，更顯你的細心，同時也能贏得朋友家人的好感。
【愛情運★★★★☆】
在聚會中可結識不少異性朋友，其中會有讓你心動的對象，多找些有趣的話題可拉近彼此的距離。
【事業運★★☆☆☆】
人際關係緊張，容易與人發生衝突、誤會，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化唷！
【財富運★★★☆☆】
財運不怎麼樣，利用撿小便宜發財，會讓你白白浪費許多時間和精力。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：7:00-8:00pm 芒果黃
開運方位：東北方向
天秤座
短評：有想法就要付出行動。
【整體運★★★★☆】
桃花運不錯，單相思的人不能沉浸在自己虛構的世界，勇於表白才有機會感受到華麗的愛情，不要害怕失敗，幸運正在向你招手。財運順暢，購買樂透會有不錯的收穫。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人適合與戀人商討結婚事宜，對未來的生活做好長遠的打算；單身者小心爛桃花。
【事業運★★★★☆】
優越感充斥的一天，發揮樂於助人和足智多謀的一面，不但自己事務完成得不錯，親友的疑問你也能幫助解答。
【財富運★★★★☆】
為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，可是必須辛苦耕耘，運用人脈才能獲得實質進財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-3:00pm 雪花銀
開運方位：正北方向
天蠍座
短評：穩定的一天，精力充沛。
【整體運★★★☆☆】
今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。
【愛情運★★★☆☆】
答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！
【事業運★★★★☆】
行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
【財富運★★☆☆☆】
人情的打點會讓你小有破財。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 深海藍
開運方位：東北方向
射手座
短評：脾氣易暴躁。
【整體運★★★★☆】
對方的作為你稍感不如意，都會大肆的指責他，小心戰爭由此爆發；樂觀的態度去迎接挑戰，你會發現事情其實並沒有你想像的那麼難；今天將錢財交給他人打理，可避免破財的危險。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛中的人感情容易出現小狀況，千萬別輕易說分手，說出口會讓你後悔喔！
【事業運★★★★★】
對於自己的決策敢於肯定並堅持，盡全力去完成，事情會如你所願走入佳境。
【財富運★★★★☆】
小投資，大收穫。在生意上，會暗中得到他人的幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-7:00am 朝霞紅
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：親情是你堅實的後盾。
【整體運★★★☆☆】
偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
【愛情運★★★☆☆】
你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！
【事業運★★★☆☆】
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。
【財富運★★☆☆☆】
財運弱，理財上還需理智一點。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00pm 夕陽橙
開運方位：東南方向
水瓶座
短評：與人交流的機會多，會接觸到各種類型的人。
【整體運★★★★☆】
今天有機會發揮溝通才能，期間會遇到脾氣古怪的人，雖然讓你有些莫名其妙，但對方的一言一行對你也頗有好的影響。單身者與個性獨特的異性擦出愛情火花的機率高，想戀愛還需多了解對方。
【愛情運★★★☆☆】
約會不需要太費心思，與對方到公園散散步、到小吃店品嘗美食，同樣能感受到濃情蜜意。
【事業運★★★☆☆】
顯得無精打采，不過，一有好玩的事馬上又活力十足，讓人摸不著頭緒。
【財富運★★★★★】
有中獎、得禮金、分紅、收紅包的機會。當有意外收穫時，不妨拿一點出來請客、行善。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 玉髓紅
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：無懼無畏地生活，記住你就是生活的強者。
【整體運★★★☆☆】
今天你顯得很膽小，讓朋友對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫；今天財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大；單身者今天可出去活動放鬆，會與好桃花不期而遇。
【愛情運★★★★☆】
有機會遇到讓你心動的對象，別太拘謹，大膽地靠近對方，讓對方認識你，慢慢了解你吧。
【事業運★★★☆☆】
事情有停滯不前的狀況，別一昧地埋頭苦幹，多想想問題出在什麼地方，對症下藥。
【財富運★★☆☆☆】
消費上盡量的控制，非必要性商品就少買點囉。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：5:00-6:00am 雪花銀
開運方位：東南方向
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