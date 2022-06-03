每日星座運勢／處女受人恩惠要回報 好運能更長久

2022-06-03

牡羊座

短評：事與願違。

【整體運★★☆☆☆】

今天帶著戀人參加園遊會，會玩得很開心；辛苦做出的方案並沒有得到理想的效果，讓你難免有些失落；很想品嘗一下路邊新開餐廳的食物味道，錢包將要做出點犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人與戀人相處的時間較少，應時常打電話問候，別讓感情變淡了。

【事業運★☆☆☆☆】

工作上狀況百出，需要耐住性子一件一件的處理解決，心急則易亂中出錯。

【財富運★★★☆☆】

財運較平順，有儲蓄的話不妨拿出來做人際關係，對往後的財務往來會有所幫助喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：正北方向

金牛座

短評：溝通的日子，適合進行心靈交流。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人感情甜蜜，溝通良好，因交流而加深彼此的了解，看到對方的另一面；單身者與說話投機的異性容易來電，與有緣人徹夜長談的機率高。生意人與客戶溝通順暢，可望談成一筆大生意。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者苦於之前的心結或是爭執，今日可望化解；單身者有意中人可大膽表白。

【事業運★★★★★】

今天是你展現實力的時刻，勇敢前進吧，不用擔心突發狀況！

【財富運★★★★☆】

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好呀！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 琉璃銀

開運方位：正北方向

雙子座

短評：不可強求他人辦事，理性地看待為好。

【整體運★☆☆☆☆】

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，容易表達不清而導致誤會，不要急著處理愛情上的棘手問題。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯哦！

【財富運★★☆☆☆】

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00pm 嫩芽綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：懂得合理分配錢財。

【整體運★★★★☆】

與喜歡的人一起共度美好時光，不需要太多言語，也能傳情達意；商務洽談得他人從旁協助，CASE完成得很漂亮，獲得上司嘉獎；金錢方面花費不少，好在自己預算充足，用度有方，並無多大經濟壓力。

【愛情運★★★★☆】

今日是表達愛意的好時機。有伴侶的人，彼此多說些甜言蜜語；單身者可向心儀對象表白。

【事業運★★★★☆】

工作上的收穫頗豐，上班族易受到重視，生意人有機會遇到不錯的合作夥伴。

【財富運★★★☆☆】

金錢流量頗大，但收入還不錯。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

獅子座

短評：適應能力顯得尤為重要。

【整體運★★★☆☆】

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 墨玉綠

開運方位：正西方向

處女座

短評：上進心旺盛，積極追求自己感興趣的事物，從中獲得樂趣。

【整體運★★★★☆】

若有心想討另一半開心，不妨約對方外出，滿足他的需要和願望。對已投資的項目要靜觀其變，等時機成熟再做下一步的打算。工作上與同事配合默契十足，事務推動順利。

【愛情運★★★★☆】

今天對方將會是感情的主導者，而你心甘情願做配合者，一唱一和間透出一絲溫馨甜蜜，你並不會感到委屈，反而會感到挺新鮮的。

【事業運★★★★☆】

與同事間的關係處理得很不錯，工作中遇到麻煩總能獲得同事的幫助，讓你順利過關。受人恩惠要懂得回報，好運才能更長久。

【財富運★★★☆☆】

財運好壞參半，得財時宜見好就收，尤其股票族更不宜貪心。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 秋葵綠

開運方位：西北方向

天秤座

短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

【整體運★★★☆☆】

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

【愛情運★★★★☆】

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

【事業運★★★☆☆】

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

【財富運★★☆☆☆】

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-8:00am 葡萄紫

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：桃花太顯眼，令朋友羨慕不已。

【整體運★★★★☆】

不是因為漂亮而吸引異性的目光，今天你表現出來的乖巧、懂事才更讓異性著迷；理財頗讓家人放心，會因此得到更多的理財機會哦！處理工作難題的能力漸漸提高，與他人的合作亦平添幾分默契。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯，多外出活動會有特殊的機遇喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘就有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

容易因果斷的態度而得財。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 芥末黃

開運方位：西北方向

射手座

短評：借力使力會更輕鬆。

【整體運★★☆☆☆】

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

【事業運★★☆☆☆】

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

【財富運★★☆☆☆】

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 鉑金灰

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：埋怨他人前，請先正視自己。

【整體運★★★☆☆】

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商鋪經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極興致高，理性對待朋友們所提出的建議，能幫助自己的事業蒸蒸日上。

【愛情運★★☆☆☆】

有這麼嚴重嗎？不過就是小事，想想讓彼此開心甜蜜的事情吧！

【事業運★★★☆☆】

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神的眷顧。

【財富運★★★☆☆】

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：3:00-4:00pm 瑪瑙黑

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：新手上路需多加注意。

【整體運★★★☆☆】

易因輕信他人謠言而對另一半起疑心，有什麼話就開誠布公地說出來，以免被人利用而錯怪對方。報章雜誌都是投資消息的重要來源，今天有機會從中獲得不錯的投資訊息。瞄準目標便想立刻行動，但事業運欠佳，需謹慎。

【愛情運★★★★☆】

已婚者易有驚喜，有機會收到禮物；單身者在異地邂逅情緣的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，也有點小狀況，讓你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

【財富運★★★☆☆】

應酬支出較多，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 蜜瓜黃

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

【整體運★★☆☆☆】

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

【愛情運★☆☆☆☆】

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

【事業運★★★★☆】

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，積存不易。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-4:00pm 脆梅青

開運方位：西北方向

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