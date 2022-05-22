殺破狼週運勢／ 白羊工作看似風光 這星座偏財運佳「記得對發票」

殺破狼2022年5月23日～5月29日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

學習運方面，太陽在學習宮位行進，相位良好，水星亦退離學習宮位。參加各種考試，有驚無險，成績都能勉強及格。某些白羊座上課恢復正常，許多實作課程必須要到學校操作。

溝通運方面，太陽在溝通宮位行進，相位良好，需要站在許多人面前作簡報，表達的訴求非常明確，同時具有強烈的說服力。某些白羊座先前與人發生的誤會終於解開，冰釋前嫌，心中的委屈也可放下。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入命宮，與木星、金星齊聚，承接了重要的任務，表面看似風光，但每天都必須加班到很晚。某些白羊座會面臨許多業務同時湧入，工作上感覺分身乏術。

感情運方面，在命宮的金星受到志業宮位的冥王星影響，會因為工作過於忙碌，必須取消與戀愛對象的重要約會。某些白羊座與交往對象在事業與未來沒有共識，覺得對方控制欲太強。

金牛座：

整體運勢

金錢運佳，太陽在金錢宮位行進，可藉由一些管道購買到市面上稀有的東西，生活物質不虞匱乏。或是用一些自己不需要的東西，交換到很重要的生活用品，感到慶幸。

感情運方面，水星退行回金牛座，會在某個場合巧遇前任情人，若心中還有一絲悸動，與對方復合的機率頗高。某些金牛座則是會邂逅與初戀情人相似的對象，感到怦然心動。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回命宮，受到在志業宮位土星影響，工作上會有許多文件、事務不斷來回修正，錯誤率也較高。某些作業用的電子用品與機械在此時故障，使得進度卡關。

健康運方面，水星退行回命宮，原本以為已經痊癒的呼吸系統毛病，又再度復發，身體虛弱。某些金牛座的痼疾一直無法治好，這一陣子不斷地被折騰，感到厭世。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，太陽在命宮行進，水星退行回心靈宮位，同時在志業宮位的海王星相位良好，工作不要太過急躁，腳步稍微慢下來，會發現事情往好的方面發展。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，同時本週金星停留在人際關係宮位，交際應酬的邀約太多，有人會請客吃好料，或是餽贈禮物，不過要當心某些人的接近是有目的性的。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的金星受到冥王星影響，同時水星退行回心靈宮位，即便對方並不知道你的心意，也不辭千里，只想見思念的人一面。某些雙子座則是會跟指導者產生曖昧情愫，但這樣的戀情會被週遭的人覺得不妥。

健康運方面，太陽在命宮行進，水星退行回秘密宮位，病毒感染的疾病本週可痊癒，卻可能留下後遺症。注意心血管方面的問題，施打疫苗容易產生血栓或是心臟相關的不適症狀，睡眠狀況也因此受影響。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，水星退行回人際關係宮位，許久未聯絡的好友捎來訊息，邀請你參加一些聚會敘敘舊。某些巨蟹座則是突然在某些場合巧遇以前的同學，感到非常驚喜。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，同時木星與金星本週齊聚志業宮位，在職場中的地位越來越重要，相對而言也越來越忙碌。金星受到夥伴宮位的冥王星影響，不知不覺也招來許多嫉妒自己的人。

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在志業宮位的金星影響，因為工作的關係，與喜歡的人的重要約會被迫取消，感覺很寂寞。某些巨蟹座會陷入職場戀情，不但成為人人八卦的對象，下班後與對方的相處也完全無法放鬆。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到逆行的水星影響，申請保險理賠時受到刁難，對方以各種理由打壓，覺得很生氣。某些巨蟹座則是忘了繳稅期限，需要跑到公務機關補繳，十分麻煩。

獅子座：

整體運勢

人際關係方面，太陽在人際關係宮位行進，相位良好，遇到任何困難，會獲得貴人幫助，感覺社會還是有溫暖與正義存在。某些獅子座則是在人際關係上十分討喜，有許多人會希望與你有所連結。

金錢運方面，火星離開財務宮位，在財務宮位的海王星相位良好，稅務上會因為特殊身份獲得更多優惠與減免。有投資習慣的獅子座，會因為某些因素獲得大筆保險理賠。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回志業宮位，許多決策不斷地朝令夕改，原本已完成的文件又要重新修正。工作上需要使用的電子用品、通訊設備、系統軟體發生故障，進度卡關。

感情運方面，在感情宮位的土星受到逆行的水星影響，被喜歡的對象誤會、封鎖、在情感關係中十分弱勢。某些獅子座與另一半常常爭執，沒講兩三句話就會吵起來，該學習如何與親密的人好好溝通。不然對方會覺得你在找碴。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的太陽相位良好，堅守在崗位，付出的辛勞獲得肯定，此時會有機會承接重要的職務，或是代理主管職，未來前途光明。某些處女座最近業績亮眼，努力終究是有收穫的。

感情運方面，在感情宮位的海王星相位良好，同時火星進入親密關係宮位，與木星合相，在情慾方面充分獲得滿足，對方與你在肉體的互動十分契合。單身的處女座會寄情在偶像或寵物身上，為他們花很多錢敗家。

本週須注意的部分

健康運方面，火星進入疾厄宮位，與木星合相，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，這段時間盡量避免熬夜，容易爆肝，或是造成某些器官發炎，嚴重的話甚至要動手術治療。某些處女座火氣較大，有嘴破、長痘痘的徵狀。

學業運方面，水星退行回學業宮位，上課狀況不穩定，必須在家遠距學習，許多實作課程無法進行。某些處女座則是考試成績不理想，必須要補考，若再無法通過門檻，可能會被當。

天秤座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的太陽相位良好，水星退離學業宮位，報告與作業完成修正後，很順利就通過了，考試成績也可每科都及格。參加大型考試與認證的天秤座，先前有些烏龍消息經過澄清後，確定可以通過門檻。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，火星也離開了工作宮位，會因為一些因素，暫時可以在家工作，不需要進辦公室打卡。某些天秤座可以放一陣子長假，好好休息。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，與木星合相，和另一半會因為婚禮舉辦相關事宜意見不合，很多事情需要再三協調，感到很心煩。單身的天秤座，倍感空虛與寂寞，容易尋求一夜情亂槍打鳥。

健康運方面，金星進入疾厄宮位，同時水星也退行回疾厄宮位，當心著涼感冒或是病毒感染，喉嚨發炎、呼吸系統不適，病況一直很難痊癒，不斷復發。某些天秤座打了疫苗防疫，卻可能更不舒服。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星退行回感情宮位，分手的對象會回頭聯絡，解決雙方不愉快的問題，關係還有轉圜的機會。金星週末進入感情宮位。某些天蠍座會有新的對象出現，會在新對象與舊情人之間作出抉擇。

金錢運方面，太陽持續在財務宮位行進，偏財運頗佳，記得對統一發票，中獎率頗高，處理保險理賠相關事宜順利，損失的金錢可補回。有投資習慣的天蠍座，在相對高點獲利了結，至少小賺一筆。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入工作宮位，與木星合相，在職場上承接的工作十分重要，相對而言要煩惱的雜事也變得比較多，每天都必須加班到很晚，或是一直輪班無法放假，十分疲累。

健康運方面，火星進入健康宮位，與木星合相，工作上有過勞的傾向，肝火旺盛，當心嘴破、長痘痘。同時注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，在職場操作機械時要特別注意安全。

射手座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的太陽相位良好，水星退離感情宮位，與分手的情人破鏡重圓，雙方歡喜復合。戀情穩定的射手座，先前溝通不良、老是吵架的問題會和好如初，雙方一起對抗外來的敵人。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，因為某些因素，可以天天宅在家中，並有補助可領，生活相對單純。某些射手座則是可以好好休息一陣子，宅在家中耍廢、追劇。

本週須注意的部分

工作運方面，水星退行回工作宮位，許多事務不斷來回修正，錯誤率也特別高，或是工作因不可抗力的因素，整個停擺，此時不妨停下腳步，好好休息一陣子，事情自然會往好的方向發展。

溝通運方面，在溝通宮位的土星受到金星影響，對於跟人溝通感到厭倦或困難，許多人似乎無法理解你想表達的事情，會常常陷入沈思，需要將問題的關鍵消化之後再表達。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，太陽在工作宮位行進，在職場上深獲客戶與上司的倚重，這也會是你成就感的來源。某些摩羯座則是會進入有名氣的組織工作，擔任十分重要的職務，受到許多人的羨慕。

感情運方面，水星退行至戀愛宮位，前任情人突然稍來消息，對這份情感還有一些留戀，而想與對方見面，甚至不排除與對方復合。某些摩羯座則是在特殊的場合中遇到曾經喜歡過的人，會留下彼此的聯絡方式。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與木星呈現合相，與家人常常為了小事情吵架，家庭氣氛陷入低氣壓。或是與鄰居有些不愉快的糾紛。最近需特別注意電器、爐火的使用。

人際關係方面，月蝕能量在人際關係宮位的影響尚未解除，人際關係需要做出一些調整，會離開一些酒肉朋友，不然只能一直消耗生命。某些摩羯座會突然得知一位朋友或長輩離世，感到震驚。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的太陽相位良好，與曖昧對象終於守得雲開見月明，關係明朗化。單身的水瓶座，則是會被有好感的對象告白，兩人很快進入交往狀態，發展新戀情。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，先前囤積了一些冷凍食品一直忘了吃，在某個飢餓的夜晚翻出，感覺特別美味。某些水瓶座不知不覺存下許多積蓄，未來會使用這筆錢實現某個夢想，或是做些善事。

本週須注意的部分

交通運方面，火星進入交通宮位，與木星合相，駕駛車輛容易與人發生行車糾紛，或是被開罰單，即便搭乘大眾運輸工具通勤，也容易遇到不愉快的事件，這段時間需特別注意交通安全。

工作運方面，火星進入面試宮位，與木星合相，同時在面試宮位的金星受到冥王星影響，雖然有許多工作單位延攬你，不過都是一些吃力不討好的缺，就職前請慎重考慮。

雙魚座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的太陽相位良好，家宅麻煩事件終於獲得解決，與鄰居或親戚的糾紛得到滿意的結果。需要搬家的雙魚座會找到理想的物件，不過暫時不能搬進新居，需要再等一陣子。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，與木星合相，不計代價購買到某種限量商品，心中感到滿足，不過也幾乎花光了積蓄。某些雙魚座則是會拋售掉昂貴的名牌用品，折舊了一些價錢，至少可變現。

本週須注意的部分

交通運方面，水星逆行至交通宮位，出門要當心滯留在某些區域無法動彈，交通工具也容易在此時故障，需要送修。駕駛車輛時，當心行車糾紛或是被開罰單，這段時間請注意交通安全。

感情運方面，在心靈宮位的土星受到逆行的水星影響，與暗戀的對象溝通不良，對方似乎無法理解你想表達的事情。某些雙魚座對目前的戀情很低調，覺得這段關係不穩定，無法長久。