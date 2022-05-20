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心理測驗／圖中是貓咪還是圍裙？挖出你冰山下的內心傷痕

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解自己正為什麼事情心傷。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解自己正為什麼事情心傷。圖片來源／ingimage

在社會勞碌奔波，難免碰到傷心事。如何懂得調適心情，與自己的煩惱共處，也是一種能力。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己內心因為了什麼事而感到受傷。

請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自TRILL

A 青蛙

B 貓咪

C 圍裙

D 手提袋

選擇A青蛙的你，因為「沒有歸屬之處」而感到受傷。你是個在乎親友的人，然而不管進到什麼團體中，你卻始終很難融入，結果闖蕩了半天，卻找不到一個可以歸屬的地方在。其實找到一個屬於自己的地方，本來就沒有那麼容易，必須保持著耐心，慢慢等待時機出現。

選擇B貓咪的你，因為「被認為任性」而感到受傷。你有著直來直往的個性，心裡頭想到什麼，就會毫不掩飾地說出來，也不會輕易放棄自己的立場。然而這種習慣，卻遭到別人揶揄是個任性的人。其實你只要沒有強迫他人，只是表達自己的意見而已，就無須擔心自己是真的任性。

選擇C圍裙的你，因為「被認為缺乏勇氣」而感到受傷。你看似是個做事堂堂正正，對自己充滿自信的人，但私底下其實非常纖細，會留意許多小地方有沒有做好，甚至因此裹足不前，才會被說是缺乏勇氣。其實人本來就不是十全十美的，有什麼缺陷大方承認，反而提升做事效率。

選擇D手提袋的你，因為「老是生氣」而感到受傷。你有著包括自己在內，對任何人都非常嚴格的性格，經常要求任何事都得做到完美，因此若是成果不如預期，難免大動肝火，所以就被說成是愛生氣的人了。雖然這種誤解傷了你的心，不過重點還是在做事可以保留一點餘地，一昧的追求百分之百，只會帶來反效果而已。

心理測驗 日本

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