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這次水逆超有感？雙子糾纏舊愛、牡羊口舌惹禍 解決方法一次看

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水逆來襲！雙子糾纏舊愛、牡羊口舌惹禍？解決方法一次看(圖片來源：Shutterstock)
水逆來襲！雙子糾纏舊愛、牡羊口舌惹禍？解決方法一次看(圖片來源：Shutterstock)

今年度第二次水逆（國曆5月10日～6月3日）已降臨，特別是5月中旬，在金星與火星不良相位的加持下，對此次水逆的感受更加明顯。水逆期間12星座該注意哪些事？科技紫微網立刻來揭曉。

火象星座抗水逆關鍵：人際往來，需謹言慎行

牡羊座

容易因為表達不當引起衝突，讓簡單的事情變得複雜化。尤其是工作方面，還沒聽懂的就盲目行動，結果做了白工，讓你心有不甘，連主管也不諒解。另外，情侶之間避免談到前任的話題，少翻舊帳才不會傷感情。

獅子座

最近常被一些無意義的事情消耗自己的精力。例如被同事扯後腿，或者酒肉朋友打亂了你原本規律的生活狀態。雖然你很講義氣，路見不平就要拔刀相助，但該拒絕的時候還是要拒絕，否則吃苦的可是你自己喔！

射手座

最近疫情升溫，不少人趁此機會和朋友聯絡、關心彼此近況。記得少吹牛、別亂給別人建議。雖然你總是很樂意替人解答，但是多說多錯。別等到惹麻煩上身，才意識到有些事情不該插手。

土象星座抗水逆關鍵：低調行事，防患於未然

金牛座

近期你可能需要處理一些過往遺留的問題，例如突然想起一筆訂單尾款未付，小心別因此打亂你的財務規劃。另外也要注意職場上的變動，如果身處不景氣的行業，或是聽到一些公司內部的風聲，最好先提前準備物色新工作。

處女座

這段期間在職場上最好低調一點，別好大喜功，如果被主管盯上，很有可能增加你的工作。雖然你平常已經算很細心了，但是水逆期間就很容易犯下失誤，像是忘記存檔、弄錯合約內容等等，都要注意避免。

摩羯座

最近你要把心思放在保健上，別再埋首工作，累積的不良生活習慣總有一天會讓你嘗到苦頭。另外近期有一些房屋相關的瑣事需要處理，如果不是非常緊急，那麼建議等到水逆過後再開始辦理，比較不容易出錯。

風象星座抗水逆關鍵：瑣事頻繁，先穩住心態

雙子座

這次的水星逆行發生在雙子座，對你的影響較明顯，情緒不穩定，溝通上常有阻礙出現，又有長輩給的壓力需要克服，甚至可能陷入與舊情人糾纏不清的關係中。各種大小事最好再三確認再行動，包含你擅長的事情。

天秤座

最近可能遇上不少突發情況，例如跟人約好了卻臨時被放鴿子、工作上突然要加班或出差等等，使你措手不及，內心埋怨。不管如何，先穩住心態，解決問題，不要被情緒所困。

水瓶座

同時處理不少瑣事讓你感到心好累，但不要放縱自己，因為越拖延就越懶得動手，趕快著手行動才是上策。另外，水逆期間引發的懷舊、敏感，容易使人做出一些比較衝動的決定，可能會在此時考慮與舊情人復合喔！

水象星座抗水逆關鍵：情緒敏感，勿鑽牛角尖

巨蟹座

本次水逆對巨蟹座的實際影響較小，主要是容易胡思亂想，特別是夜深人靜時忍不住想東想西，影響第二天的工作效率。不如把生活安排的充實一點，維持良好的睡眠品質，就能有效避免煩躁的心情。

天蠍座

最近你變得較敏感，而且需要花精力去處理感情問題。單身者突然在某個瞬間想起舊情人，甚至後悔分手。有伴侶者因為鑽牛角尖，容易吵架。並且牢記貸款還款或歸還物品的時限，以免後續面臨更多的麻煩。

雙魚座

最近需要謹慎處理財務方面的事情，避免無規劃、無節制的消費。尤其是近期準備談婚論嫁的人，在溝通上務必更加坦誠，因為雙方難免會涉及到比較敏感的金錢話題。小心因為溝通不良引發爭吵，傷害彼此的感情。

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