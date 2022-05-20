小確幸讓心圓滿！小滿過後2生肖轉好運

2022年快要過半，來到五月中旬，繁花漸落，我們也將迎來夏天的第二個節氣—小滿（國曆5月21日）。從字義來看，「小得盈滿」別有一種自在歡喜的暢快。科技紫微網要帶你一起走進小滿，還要看看哪些生肖小滿過後福運特別滿？

＃小滿&夏藏

立夏之後，小滿隨至，氣溫升高，但早晚的時候依舊比較涼爽。此時也是梅雨季的開端，雨水有助農耕的灌溉，雨後的田野裡微風輕拂，麥梗彎腰鞠躬，便是初夏的天然畫布，同時蘊藏著欣欣向榮的美好。

台灣農諺有一句：「小滿天雨水相趕，芋要趕，否則九條芋仔煮一碗」的諺語，表示此時是芋頭的生長期，要讓芋頭好好成長發育，未來才有碩大的收穫，可以煮成綿密的芋頭湯和甜品，真是最實際的在地小確幸啊！

＃小滿&希望

而小滿不只帶來雨氣，同時也富有內涵－既有滿足，也有期待，滿足的是當下，期待的是未來。經歷了一整個春天的生長與積累，小滿是成熟階段的第一位見證者，雖然離豐收還有一段距離，卻讓人多了一點盼望。

同時，在緊湊的生活步調中，人們容易陷入「越多越好，多多益善」的錯覺，忘了一切都有盛極必衰的危機。小滿也在提醒著我們，不必為了一時的缺憾耿耿於懷，轉化成動力，抱持希望持續前進，內心圓滿，喜樂自來。

＃小滿&運轉

小滿不僅是一個充滿哲理的節氣，還是一個滿載福運的節氣。尤其是被點名的這兩個生肖，別錯過翻身的好時機喔！

▲生肖馬：財神小確幸

有意外錢財入帳，可能是親友贈予，或是收到過去的債務還款，可以買你心儀已久的東西了。若遇上網路抽獎活動，不妨試試手氣。

▲生肖狗：愛神小確幸

戀愛中的你最近有不少機會能製造甜蜜回憶．趕快發揮你的浪漫天賦吧！而單身者務必抓住這波好運，展現你的魅力，若想提高擺脫單身的成功率，請親友介紹對象也不錯。

祝福大家都能擁有小滿的智慧與靈氣，能遇見生命中一個又一個的小確幸，甚至把幸福帶給更多人。

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