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本周六「小滿」 3生肖逆風翱翔 社會氛圍陷入隨人顧性命

聯合新聞網／ 命理專家／邱彥龍
圖／ingimage
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本周六(5/21)進入今年夏季的第二個節氣小滿，正是梅雨季節雨水豐沛以及稻穀飽滿之際，國際天星風水命理專家邱彥龍指出，在這個節氣裡(5/21-6/6)生肖屬羊、狗、馬的朋友運勢將逆風翱翔。但邱彥龍老師也提醒，5月25日起災難宮轉入本命宮，整個社會氛圍個人主義抬頭，將陷入「隨人顧性命」的個人拚福報模式。

邱彥龍老師分析，小滿節氣(5/21-6/6)運勢最旺的三個生肖分別是

Top3 ： 羊

屬羊的朋友，在這段時間，前期辛苦的累積將看見收穫，錢財能有增長，但要懂得善用財富，不然終究只是借放；如有借貸問題，建議儘早還清債務才能無事一身輕，否則坑洞將越來越深。

Top2 ： 狗

屬狗的朋友，這段期間對投資會有強烈的直覺跟靈感，偏財運旺，學習運也強，對於新技能可以有效提升與精進，自帶好運，有信仰的人也會得到上天加持。另外，對於想脫離單身狗的朋友來說，這段節氣期間，也非常容易有機會找到另外一半。

Top1 ： 馬

屬馬的朋友，這段期間運勢火紅，心想事成，想什麼來什麼，財運、感情、好運相隨，建議趁勢而為，會有大大收穫，但切記不要有借貸問題，否則會樂極生悲。

至於整個大環境，邱彥龍老師提醒，5/21到6/6日之間火星蓄勢待發，5月25日由災難宮轉入本命宮，將會出現個人主義抬頭，產生多數人「自己救自己，自己照顧好自己」的現象，啟動「自我拚福報」模式。

另外，水星逆行又匯入凶星，這段期間整個負能量爆棚，經濟會是大問題，國際間不論是五穀雜糧、油類、自然資源價格暴漲，運輸中斷或延遲，拆夥、毀約、失信事件眾多，進出口貿易、新聞、印刷、塑膠行業狀況層出不窮，地產業的壓力也大幅提升，尤其法規限制一次比一次嚴格，但對於有實力的業者來說，雖然也會受到衝擊，但影響相對較小。

邱彥龍老師指出，小滿節氣期間還要小心陸、海、空交通致死意外，以及滑倒、溺水、跳樓、高空墜落、生病、工傷等死亡事件，建議這段期間減少外出，濕滑與高低落差處要多留神。

《焦氏易林‧屯之巽》曰：『久客無依，思歸我鄉。雷雨盛溢，道未得通。』邱彥龍老師表示，今年梅雨季雨量會特別多，濕氣重又加上到處疫情嚴峻阻礙前行，要特別注意風濕、感冒、耳鼻喉痛、水腫、腎病、脂肪肝、肺病、糖尿病、痛風、血栓、內分泌失調、腹瀉等情況發生，身體不適要盡快就醫，尤其是小孩與老人。

運勢 偏財運 梅雨 風水 疫情

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