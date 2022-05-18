你以為是這樣？揭12星座讓人意外的「點」 天秤愛演猶豫戲碼、摩羯戀愛要排班

12星座都有自己的特性，對於不同的星座，我們通常會給予一個「既定」的印象，但是有時候卻也會蹦出一個「顛覆你想像」的樣子，星座專家小瑜整理了12星座可能讓你很意外的point，是不是說中了呢？

獅子座

跟獅子座談戀愛超級簡單！獅子座的喜歡是「我快樂所以你快樂」，只要他覺得是為你準備好的行程與約會，你只能表現出100%超投入的表情。

水瓶座

水瓶座的戀愛就是要讓他產生「愧疚感」，忍得了30天不聯繫，他就會還你3小時超級主動積極之愛！

白羊座

白羊座雖然強勢頑固一馬當先，但他其實超級怕痛，在很痛之前就會選擇逃開。小時候他打針看到前面的同學哭了，他就會跟老師說：「老師我肚子痛想上廁所。」

天秤座

你以為天秤座很猶豫不決，但其實天秤座內心早有一個確定的答案，只是要你猜。猜不到他就發火演出猶豫戲碼，猜得到他就會說：「喔好像是這樣。」親近的人很容易想要揮拳，「猜你老母啦猜！」

金牛座

金牛座的人很少生病，通常骨架都比較大。金牛女有時候會受限於骨架問題，不知道怎麼樣彎腰跟男人撒嬌裝可愛。金牛男一生都在跟油脂對抗，屏除人為因素，金牛男約吃飯一定要肉食，必點牛肉。

天蠍座

天蠍座是最喜歡照鏡子的星座，出門前會先全身鏡照5次，路上經過精品店的反射牆面，也會用眼角自戀的眼光，掃視自己有多迷人。

雙子座

雙子座常常半途而廢，但他們卻不以為意，很喜歡把「熱愛新鮮感」掛在嘴邊。但往往深夜裡面聽到一首舊情歌痛哭的都是雙子座。

射手座

射手座其實很會畫大餅，而這個大餅他俗稱叫做：「願景」！射手座嘴砲功力不輸給雙子、處女、水瓶，因為射手已經活在他自己建構出來的「幻想城堡」裡，他總是相信：弄假可以成真！

巨蟹座

巨蟹座談戀愛是遇強則弱、遇弱則強的恐怖份子。他可以在強者面前當個廢物，也可以在弱者面前當他爸媽，端看對象是怎樣的程度，他就會幻化成為奇異博士，讓對方活在多重宇宙！

摩羯座

摩羯座是「排班戀愛制」，約好禮拜三跟你見面就是禮拜三，禮拜三總是給你滿滿的甜！但妳禮拜二突然想見面，電話打去冷淡至極：「不好意思，今天行程沒有排約會。」

處女座

處女座其實不太努力，你以為他很努力，他只是在「你看見的時候」看似很努力。所以處女座的喜歡也不是真的很喜歡，他只是會在眾人說：「誒你不是很喜歡Ｊ」的時候，表現出很喜歡J的感覺。但此刻他已經喜歡了K。

雙魚座

跟雙魚座談戀愛，他的核心需求就是：「你講話慢點」、「我可以去睡覺了嗎？」雙魚座不好意思說自己有聽覺障礙，當你講話很快時他都在放空，當你講話很慢時他又很想要睡覺。所以，用身體交流就好。

本文由小瑜星座授權提供，未經同意禁止轉載。