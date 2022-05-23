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出不去仍被眷顧！最近桃花特別多 3生肖「擺脫單身」趁現在

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最近桃花特別多！3生肖「擺脫單身」趁現在(圖片來源：Shutterstock)
最近桃花特別多！3生肖「擺脫單身」趁現在(圖片來源：Shutterstock)

每年的初夏、年中時期，台灣就進入了梅雨季。時不時降下的大雨實在讓人心煩，不過大家知道嗎？在這個梅雨期間卻有三大生肖桃花運特別旺，就算足不出戶、在家避雨，都還能被桃花運眷顧！科技紫微網今天就來揭曉，今年年中有望擺脫單身的生肖是誰？

生肖兔

近期生肖兔紅鸞星動，年中亦將遇上桃花悄然綻放。你最近會發現自己和一些人開始產生聯繫與往來，其中不乏優秀的對象喔！接觸他們的時候，務必充分展現自己善解人意的一面，能為你贏得好感。

對單身的生肖兔而言，這些緣份當中很可能埋藏著愛情萌芽的種子，記得謹慎抉擇；至於有伴侶的生肖兔，突如其來的桃花運會讓你有點飄飄然，但請保持理智，一旦太過靠近，將會威脅到你當下的感情。

生肖龍

生肖龍本來就懂得交友玩樂、經營人脈，身邊桃花從來沒斷過。但平常這類桃花經常參差不齊，而今年年中則與以往不同，你將十分容易在職場上吸引到優質桃花，只需要在熟悉的工作領域展示你獨當一面的專業素養，將會得到很多同仁對你刮目相看。

單身的生肖龍，你很有可能就此開展一段辦公室戀情，不過是否要公開，就看你們自己的決定；至於有伴侶的生肖龍，新的緣份會擾亂你的心，你將不由自主把現任伴侶拿來與這位眼前人比較，甚至產生動搖，請多多回憶與現任的美好過往，避免三心二意。

生肖狗

向來樂觀開朗的生肖狗，前陣子生活中經歷了諸多不順，現在終於等到了新的轉機。雖然遭遇不少事情，但你仍保有感恩之心，這使你看起來充滿正能量的魅力，不斷有桃花加持，令你心情大好。

單身的生肖狗，別忘了常在社群網站分享生活狀況，展現積極向上的一面，這將能為你牽動緣份的紅線，吸引不少桃花；至於有伴侶的生肖狗，你最近的良好狀態不但讓其他人對你有好感，還會使另一半對你愛意更深，成為兩人感情的催化劑。你們的關係不僅更穩定，甚至可能邁入新的境界。

以上就是今年年中桃花運特別旺的三大生肖。沒上榜的朋友也別灰心，運勢總是有起有伏，只要把自己的狀態維持好，總能等到你魅力四射、桃花開滿的時候喔！

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