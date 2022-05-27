甜蜜藏不住！3生肖會把另一半寵上天

如果能有一個甜蜜又體貼的另一半，算不算是夢想成真呢？最好是又聽你的話，又能幫你打理一切，把你呵護得無微不至。這種好對象該到哪裡去找？科技紫微網今天就從十二生肖裡來點名，看看會把另一半寵上天的生肖有哪些！

生肖鼠

兌現承諾

身為十二生肖之首的生肖鼠，特質是頭腦好、精明能幹。他清楚的知道對另一半好，就是對家庭好、也對自己的前程好；另一半開心，他就能擁有輕鬆愉悅的生活。所以對待感情，生肖鼠總是非常貼心周到，非常努力去兌現他對愛的承諾，實現全家人的幸福。

生肖虎

給安全感

對待感情，虎嘯一出，全是霸氣。他對一個人動心就毫不掩飾，恨不得讓所有人都知道，他能為另一半擋下生活中的一切紛紛擾擾。不過，他既然有著總裁般的霸氣，也同時有著總裁般的控制慾，老是想掌控另一半做出的決定；一旦不愛了，也會特別狠心，是愛恨分明最出名的生肖之一。

生肖羊

溫柔尊重

生肖羊對待另一半的態度有兩大特色，一面是青春熱血的熱情與勇敢，一面是成熟克制的體貼與風度。這也代表他能夠時時「對症下藥」，討另一半的歡心。他們普遍安全感不足，對感情的需求強烈，害怕失去對方，因此不斷用付出去換取對方的愛，甚至會委曲求全，只求另一半能懂他們的用心。

當然，一定有人想反駁，沒上榜的某某生肖也是很寵另一半啊！沒錯，在感情裡面每個人表達愛意的方式不同，有人熱情如火，也有人細水長流，每個生肖都有獨一無二的優點，就等待有緣人去體會了！

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