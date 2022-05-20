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天生富貴又好命「這4種面相」越老越有福氣

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天生富貴又好命！這些面相越老越有福氣(圖片來源：Shutterstock)
天生富貴又好命！這些面相越老越有福氣(圖片來源：Shutterstock)

俗話說相由心生，人的面相往往與內在本性相互呼應。你想從外表看出誰有富貴命嗎？誰又越老越有福？科技紫微網今天就要透過面相來解析，盤點四種福氣滿滿的臉型！

圓字臉

臉型圓潤，額頭寬闊，下頜雖短但線條流暢，這類臉型的人頭腦很聰明又轉得快，為人隨和且樂於助人，身邊朋友很多。在中年之前喜歡替別人操心，反倒忘記好好對待自己。

不過隨著年紀越大，他的處事方式會更加理性，做起事情來也更有分寸和主見。人生前期積累的人脈與經驗都能為他加分，再加上中年後運氣不錯，財富運順遂，不太容易受到生活波折打擊。

風字臉

前額高而長，下頜方圓厚重且有肉，這類臉型的人做事負責、有遠見，應變能力也很強。然而自尊心強，在工作與生活中都有些愛面子，且年輕氣盛時不懂收斂鋒芒，明明有實力卻難以服人，因此事業成績一直都未達最佳狀態。

隨著年紀增長，吃過不少虧後，中年後的脾性會日漸收斂，做事也會考慮得越來越周到。因此，不僅能迎來不錯的升遷運，家庭也越發和睦，且越到後期越順遂。

同字臉

前額寬廣，臉型方正，這種臉型的人雖然個性忠厚隨和，但內心很要強。他們外表上不喜歡表現，卻會在暗地裡努力實現自己的目標。一開始他與其他人好像並沒有什麼不同，但年紀越大，就會逐漸累積事業成就，開始與同輩拉開差距。

這種人的人生路上雖會小問題不斷，但都能盡力克服。他們較重感情，到了晚年不僅有富足的財力，也多半能過上兒孫滿堂的幸福生活。

由字臉

臉型上細下大，鼻子到下巴圓滿厚重，這種面相的人較為堅持自己的看法，且不喜歡跟人打交道。人生早年運程有些坎坷，然而因為喜歡鑽研不輟，能夠隨著時間的累積而擁有自己的一席之地，雖然人脈不夠旺，也還是能找到自己的生財之道。

再加上他們的性格屬於知足常樂、喜歡家庭生活的類型，所以福氣一直不淺。隨著年紀越大，他們看得越開，時運反而變得越強勁，很令人羨慕呢。

補充

面相學中有「三停」之說，指的是臉上的三個不同區域，分別對應不同時期的福氣情況。

上停：額上從髮際到眉毛，代表15-30歲左右的青年運勢

中停：從眉毛到鼻頭，代表31-50歲左右的中年運勢。

下停：從鼻子到下巴，代表50歲以上的晚年運勢。

上停高長且豐滿的人事業成就不錯，社會地位高；中停隆起有肉的人，有財且身體狀況佳；下停圓滿端正且厚重的人，一生都很有福氣。

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