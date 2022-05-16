唐綺陽星座運勢週報：水逆期注意「這些狀況」射手遇理想型桃花

重要星象：

水星逆行雙子、金木在牡羊、太陽進雙子、土星停滯、木星在牡羊、火海合相、土海呈12分相。

水星逆行雙子，過去的溝通被翻出來檢討，重新追溯過往消息的來源跟管道，是反省言論的好時機，注意交通及3C產品產生的狀況。金木在牡羊，做事講究效率，感受創造的樂趣，年輕一代的作為令人刮目相看。太陽進雙子，關注溝通、媒體及交通現象。土星停滯，反思控管的鬆緊尺度。木星在牡羊，火能量強易使人暴躁，注意趕工帶來的成效。火海合相，讓隱藏的事物浮現，弱勢有機會反擊，關注身心靈議題。土海呈12分相，出現嚴厲手段，觀察對民生的影響。

工作注意：牡羊、雙子、處女、天蠍

牡羊：凡事親力親為，記得放鬆休息

雙子：暢想未來，充滿希望及企圖心

處女：工作機會多，要判斷取捨

天蠍：專心就能把事情做好

桃花注意：金牛、巨蟹、射手、魔羯

金牛：調理自我，桃花不請自來

巨蟹：有志同道合的對象，享受甜蜜期

射手：遇到理想型，需多深入交流

魔羯：別過猶不及，做自己最好

獅子：理財順利可考慮加碼

雙魚：注意較大筆的資金調度

健康注意：天秤、水瓶

天秤：多留意心臟及睡眠問題，記得多休息

水瓶：當心腦神經衰弱，別聽信偏方