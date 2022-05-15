不是老師卻有超多人愛看！十大「星座系YouTuber」教你略懂來自星星的事

10大星座系YTR來了～

在YouTube上有各式各樣的YouTuber，雖然每個人風格主題不同，但是各種主題都有觀眾群，唯獨星座單元歷久不衰，不管是什麼類型的YouTuber聊星座，都會引起網友的好奇心，即使不是專業的星座專家，這些「星座系」YouTuber以親身經驗來分析不同星座，也成為另一種非專業卻超有共鳴的話題。

今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KETPO大數據關鍵引擎》，一起來看網友熱議的十大「星座系YouTuber」有哪些人吧！

image source:Facebook／劉芒

No.10 阿卡貝拉CACA&BELLA

卡卡和貝拉是現在網路上人氣相當高的一對女同志情侶，她們經常在YouTube頻道上放閃撒狗糧，也會拍攝星座單元系列影片，透過探討星座來與粉絲互動，不少網友表示看她們的影片總是又甜又鬧，但又可以獲得一些星座知識，直呼「被閃瞎也甘願」。

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No.9 紳士痞子 x JNIF

YouTube頻道紳士痞子裡的成員都是大男孩，平常除了拍影片聊車、聊穿搭，談論男生相關的主題內容之外，也會以大男生的角度拍攝許多星座單元，神準分析每個星座在不同時候的性格表現，也為網友解答許多關於星座的疑惑，吸引不少人訂閱關注。

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No.8 阿畫

用萬惡白底黑線條畫出各式各樣星座愛情攻略的「差畫家」阿畫，在YouTube上算是星座系列單元影片產量相當高的YouTuber，最受歡迎的就是他的12星座男女攻略，為不少情海茫茫中的善男信女（？）指點不少迷津和方向，更是擄獲觀眾們的支持與收看。

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No.7 技安 CHI AN

時常在頻道上發布與家人之間搞笑互動的YouTuber技安，除了常常曾在影片和另一位與自己長很像的YouTuber「Soya」互換身份惡整家人，也出過許多星座系列影片，像是以自身經驗探討如何與雙子座的人相處，或是該怎麼追求水瓶座的女生，逗趣的內容也讓網友紛紛留言狂喊「真的好準又好好笑」。

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No.6 DeerDeer米鹿

水瓶座AB型的米鹿是YouTuber中知名的星座系代表人物！他在頻道中除了會和觀眾聊心理、聊感情，也會談及人類圖、神秘學，當然還有最受歡迎的星座主題，例如近期發布的影片就探討「10題水瓶座不敢答的靈魂拷問」，與來賓的問答也讓觀眾回應很有趣，「直白又很正中紅心的突破盲點」。

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No.5 見習網美小吳

曾自稱是「新店唐綺陽」的YouTuber「見習網美小吳」，近日因為誤將IG上的名字換成「小無」造成網路話題，其實小吳也是拍星座影片起家的（都忘了吧）！

過去他時常在頻道上發布十二星座大解析，也會分享美食開箱影片，影片風格幽默風趣，讓不少網友都說小吳的影片有種「讓我一直看下去不會關掉的魔力」。

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No.4 王思佳的王美頻道Beauty Wang

王思佳雖然開設YouTube頻道的時間不長，但是在影片裡使用浮誇的言談方式分享生活點滴，包含「王美掏心室」、「仙姑來解答」、「姐姐生活」、「姊姊開箱」等單元，吸引近40萬人訂閱支持。

自稱是「內湖小綺陽」的她，靠著自身打滾的經驗製作了星座系列影片，獨到的見解與銳利的分析，讓觀眾大讚好看到「從頭到尾完整看完」。

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No.3 一隻阿圓 I am CIRCLE

YouTuber「一隻阿圓」除了在頻道中分享韓國生活、旅遊、美食，也拍攝過不少星座系列影片，日前她曾參與知識型YouTuber「77老大」瞎鬧餐桌主題，探討最渣的星座、超好男人星座深受好評，她另外在個人頻道製作「星座那a安捏！？」系列影片，與多位網紅攜手合作也引爆觀眾討論熱潮。

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No.2 蔡阿嘎

說到YouTuber始祖蔡阿嘎，怎麼可能沒拍過星座單元呢？他的頻道除了時常曬出可愛的2位寶貝兒子，以幽默詼諧風格拍攝的星座單元也掀起粉絲暴動，蔡阿嘎曾搞笑化身「糖起癢」模仿國師報星座運勢讓網友笑到瘋，其中「2021年最強運的星座血型」不僅擁有26萬次點閱觀看，四大開運方法也掀起觀眾點頭共鳴～

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No.1 劉芒

劉芒是YouTuber中擁有高顏值卻又自帶搞笑性格的存在，她在影片裡時常分享許多女生喜歡關注的算命、星座及拜月老技巧，甚至結合自身專業分享12星座美妝穿搭，在影片中也經常可以看到劉芒用幽默的說話技巧，搭配誇張的肢體動作揭開12星座神秘面紗，讓人一點開她的影片就捨不得按下暫停鍵啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年3月23日至2022年3月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『星座系YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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