快訊

大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12星座女「像什麼動物」 天秤高品味如鶴、水瓶是非現實動物

聯合新聞網 / 綜合報導
透過星座，可以瞭解人的性格像什麼動物。圖片來源／ingimage
透過星座，可以瞭解人的性格像什麼動物。圖片來源／ingimage

每個人的性格不同，就像世上的動物一樣，有許多形形色色的類型。日本網站「愛カツ」最近就分析12星座的女性，性格上分別像哪些動物。

牡羊座：山豬

牡羊座的女性活力充沛、性格大膽，一旦設定目標，就會向著前方不停邁進，同時也具有攻擊性的一面。

金牛座：烏龜

金牛座女性個性沉穩，習慣堅守崗位，雖然看似悠閒，但私底下卻是按部就班地認真苦幹，這些特性和烏龜幾乎完全一樣。

雙子座：海豚

雙子座女性充滿好奇，也很善於聊天，一打開話匣子就停不下來，就像愛玩的海豚一樣。

巨蟹座：企鵝

巨蟹座的女性如同企鵝一般，對感情相當重視，無論是自己的另一半，還是養育的孩子，都會盡全力去照顧。

獅子座：孔雀

獅子座的女性充滿熱情，喜歡成為眾人眼光的焦點，就像羽毛華麗，也喜歡展現自我的孔雀一樣。

處女座：大象

大象是擅長管理自我，適應各種環境變化的動物。就像處女座的女性一樣，對一切雜事都能夠好好處理。

天秤座：鶴

天秤座女性品味出眾，懂得待人處事的平衡，高尚優美的氣質，就像是優雅的鶴一樣。

天蠍座：貓

天蠍座女性雖然警戒心強，不過一旦得到認可之後，就會徹底敞開心胸，讓人看到真正的感情與想法。

射手座：黑猩猩

黑猩猩智力很高，性格開朗且好奇心旺盛，而且還有不服輸的一面，跟射手座的女性非常相似。

魔羯座：大猩猩

魔羯座的女性強悍，有野心，常常作為團體的領導，同時也重視一起打拼的伙伴們，與大猩猩異曲同工。

水瓶座：天馬

會飛翔的天馬往往出現在奇幻故事裡，在現實中並不存在。這和想像力豐富，不受常識拘束的水瓶座女性完全一致。

雙魚座：狗

雙魚座的女性就像狗狗一樣，喜歡撒嬌又怕寂寞，在感到不安時，總會對著另一半做出明顯提示，讓人感受到自己的心意。

星座

延伸閱讀

運勢最神星座TOP5／跟著她也沾光 第一名擁有「幸運之星」強力加持

遭遇亂流也挺過去「注定互伴終身」 感情恆久情侶星座組合TOP5

報稅月只能破財？12星座五月財運 處女座驚喜連連、這星座有最大轉機

最不速配「情侶生日」組合TOP10 太熱情、太內向都是感情致命傷

相關新聞

12星座女「像什麼動物」 天秤高品味如鶴、水瓶是非現實動物

每個人的性格不同，就像世上的動物一樣，有許多形形色色的類型。日本網站「愛カツ」最近就分析12星座的女性，性格上分別像哪些動物。

每日星座運勢／雙魚與人溝通交流時 注意控制情緒

2022-05-14 牡羊座短評：魅力散發，與異性特別有緣。【整體運★★★★★】感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到

貴人指引財路！5月中3生肖喜賺「投資財」

又到了五月報稅季，還有母親節的到來也不免慶祝一番，想必不少人最近荷包大失血，能不能靠投資獲利賺一把呢？其實5月中有三大生肖投資運特別旺，還有貴人引財！究竟誰上榜？科技紫微網馬上來揭曉。

最不速配「情侶生日」組合TOP10 太熱情、太內向都是感情致命傷

一段感情是否能夠長久延續，就得看雙方的性格是否契合。日本網站「愛カツ」近來就以出生月份分析，選出10種彼此不適合，容易走向末路的情侶類型。

小氣、反應慢？揭你不知道的金牛座5大秘密：是最適合談戀愛的星座

提到金牛座，你可以說他們缺點很多：「小氣」、「反應慢」、「活在自己的世界」。但不能否認，金牛座是最適合談戀愛的星座！

小孟塔羅：對權力沒野心還是把同事當敵人？測你競爭力指數

競爭力是人們在競爭中顯示的能力。究竟你的競爭力來自哪裡？你從哪些方面區別於他人。以下我們一一羅列，什麼組成你的競爭力：一是知識；二是技能；三是能力；四是天賦；五是你的命；六是你的運。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你競爭力指數？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。