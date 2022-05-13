小氣、反應慢？揭你不知道的金牛座5大秘密：是最適合談戀愛的星座

提到金牛座，你可以說他們缺點很多：「小氣」、「反應慢」、「活在自己的世界」。但不能否認，金牛座是最適合談戀愛的星座！

公三小，難不成這集，金牛座冠名贊助播出！嘿嘿嘿，你們沒跟金牛座認真談過一場戀愛，都不知道什麼叫做「被放養的快樂！」金牛座天生的戀愛細胞，讓他們進退得宜：「金牛談戀愛，原則都可以被打破！」

然而，金牛座真的毫無缺點？這個在春天出生的星座，嚮往簡單美好自然，卻往往都會遇到一隻「令人討厭的蜜蜂」？金牛座，你真的理解過他們嗎？今天解鎖「金牛座的5個秘密」之前，記得要分享留言點讚喔！

★金牛座的人生觀就是：取悅我

金牛座有一種比處女座還尖銳的本能，叫做無法忍受任何看起來骯髒、廉價、沒有格調、沒有內涵的事物與環境。小至生活周遭用品，大到他們結交來往的人士，金牛座在心裡面是用「放大鏡」檢視，甚至只要低於他標準1毫米，都會被判定為劣質品而丟入回收箱！

這個星座的感官太過於敏銳，而且他們的本能就是尋求和諧、「氣味舒適」的共存體！12星座當中，你可以說金牛座是最佳好朋友，當你發生狗屁倒灶的事情時，金牛座只要認定你是朋友，都會無條件地支持你！哪怕金牛座搞不懂你到底在幹嘛？他還是會「因為你是我朋友，所以我站你這邊！」

但，金牛座是需要被取悅的！（這邊要敲黑板畫重點）

金牛座是金星所守護的星座，而金星女神也是眾神當中比較「懶散」的人，比起工作，她更喜歡享樂。所以當金牛座對你付出時，你可以不用刻意回報，但一定要記得取悅他。基本條件就是：

你不能長得太髒、太歪、太臭、太醜、太邪、太噁、太自以為、太大聲、太不懂點菜的品味…。

加分項是：

你剛好長得好看、好正、好香、好美、好有趣、好好笑、好懂吃、好懂玩、好能帶金牛飛！

比起其他星座要用讀心術去感應，金牛座的「取悅法」是不是更簡單了呢？

★金牛座隱藏版沉積岩實力

金牛座從來都不是盲目的理想主義者，身為土象第一個星座，金牛座比任何人都懂：「生活不會因為我天真的要求，而變得更美好！只有拿價值去交換，我才能過上想要的生活。」

雖然金牛座表面上不如白羊座、天蠍座、處女座野心勃勃，但金牛座卻相當知道如何維持與穩定自己的生活，而且他提出的要求總是特別實際，這種「看不見」的隱藏實力，就很像是在拍賣會上，電話操控競標的幕後投資人！

土象星座都是現實主義者，如同大自然的奇景。摩羯座是高山、處女座是農田，而金牛座就是「沉積岩」。沉積岩中所含有的礦產極為豐富，占全部世界礦產蘊藏量的80%。金牛座的累積有一個很重要的指標，叫做「確定感」（跟安全感不同）。安全感很無形，確定感有形。例如一間房、加薪8000、一個職位、一個頭銜等等，這種把目標放在金牛座面前，而且保證他只要努力就可以獲得這個獎賞，就會讓金牛座願意去努力一把！

而往往，這樣的金牛座實力爆發時相當驚人！因為他是沉積岩，裡面堆滿了鑽石和煤礦，但他從來不講、隱性累積，等到你拆箱時就會充滿驚喜！

★關於金牛座的那隻蜜蜂

有個兒童故事叫做《愛花的牛》（後來改編成電影萌牛費迪南），描述西班牙有一隻從小就不打架、不好鬥的公牛，名字叫做費迪南，他每天自得其樂、安靜的坐在樹下聞著花的味道。沒想到有一天牠不小心坐在一隻蜜蜂上面，想想會發生什麼事？蜜蜂反擊，螫了費迪南！結果費迪南亂頂團團轉的模樣，被鬥牛專家們看到，覺得「太棒了！就是牠！」

結果到了鬥牛場，所以鬥牛士跟觀眾都屏息以待，傳聞中最兇狠的費迪南要出場了！結果這個小廢物慢慢出場，看到現場很多女生帶著鮮花，沒有蜜蜂，費迪南竟然就坐下來，在鬥牛場中享受花的味道。這隻無法相鬥的牛被送回原地。牠滿足地回到樹下，過著與以往一樣平靜的日子。

以上，就是我說的金牛座。

金牛座往往都是在舒適的「自我價值系統」當中「不知不覺走向了這隻蜜蜂」然後「不自覺經歷讓他們感到可怕的過程」，歷經這過程之後，「再回到原本的舒適圈」。然而這似乎都是金牛座人生必經的過程，這隻蜜蜂可以是一段戀情、一個小人、一段經歷，都會徹底毀滅金牛座原本的舒適感，進而發現自己原來也有「獸性的一面。」

畢竟，金牛座真的不是吃素的。一旦讓他們被人（鬥牛士）所控制，他們就會不照著眾人（觀眾）期望所走，而是想辦法用各種獸性的方式掙脫鎖鏈，回到自己原本的舒適圈。

★金牛座的愛情是放牛吃草

金牛座的愛一片草原，讓你奔跑但別出界！

前言我給金牛座深深的肯定，是因為金牛座在感情世界當中喜歡簡單、不喜歡搞心機、迂迴、猜忌、讀空氣。

金牛座內心世界相當複雜，他每天都用心靈記憶體解析周遭「他說這句話是什麼意思？」、「Peter剛摸鬢角是代表我說得不好嗎？」因為大家都說金牛座反應慢，金牛座本人更不能表現出自己很慢（然而本質還是很慢），所以他必須常常做出違背本性的回覆，例如：想要跟上大家的節奏、想要知道最新潮流、想要適時提出建議等等。

回到感情關係，金牛座就不想這麼累了。「你去玩你的吧，我回家躺平。」

金牛座的放牛吃草很重要的核心是：「只要你還在我財產、關係名下，你去怎麼玩都沒關係。」換言之，只要今天我們的關係是確立的、尚未更動、可視化、不會迷失的，我都可以給你很大的自由。

因此跟金牛座談戀愛，最怕遇到那種說不清楚的人。「我們現在是好友以上、戀人未滿。」「那你去找SHE吧！」

金牛座在感情當中，只要對方給他一條明確清晰的道路與GPS，金牛座就會自己去找路，在終點與你會合。

「給未來畫大餅」這件事，只有金牛座本人可以做喔！其他人你做試試看。

★要怎麼跟金牛座好好在一起

「理解金牛座其實偶爾需要你。」

真的是超簡單！你平常真的不用做很多事，只要在「偶爾關鍵時刻」出手，就可以讓金牛座對你的愛意爆表！

我想要先提醒金牛座，你們在尋找自己人生軌跡的時間，本來就會拉得比其他星座還要長。所以小時候愛上渣男、談無疾而終的戀情、創業失敗等等都很正常，都是「那隻蜜蜂」！金牛座必須被蜜蜂螫傷過，才能大徹大悟：「X，我一定要他好看啦！」

而如果你愛上一個金牛座，請你要先給他們時間去成長。他們如同牛有4個胃，需要不斷去反思檢討自己，才能長成自己喜歡的模樣。所以你不要在旁邊鬧事、搞曖昧、耍白痴、忽冷忽熱，你就好好當一個正直的人，偶爾對金牛座說：「我還愛著你，我們出去玩吧！」這樣就好。金牛座不會對你有太大要求。

金牛座內心都渴望成為一個「對他人有用」的人，所以用「物質」給予你多少代表他對你的愛意有多少。這個非常簡單的星座，會利用有形、永久、可用的東西去代表他對你愛意的存在。因為他認為，「真正的愛情是需要檢驗的。」

他可以對別人很小氣，但對自己的心上人，出手肯定要很大方，因為：「我送的東西就代表自我價值的體現！」

我就問問，你們是多久沒收到金牛座的禮物了？小心點喔！

最後跟金牛座說句內心話：

「金牛座不可能一輩子都在舒適圈裡吃草、維持現狀。你們本身不斷累積的隱性能量，遲早有天會爆發。是現在？還是未來？」

金牛座 生日快樂，祝福你們的草原都有上千匹小野馬可以選喔

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