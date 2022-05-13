小孟塔羅：對權力沒野心還是把同事當敵人？測你競爭力指數

競爭力是人們在競爭中顯示的能力。究竟你的競爭力來自哪裡？你從哪些方面區別於他人。以下我們一一羅列，什麼組成你的競爭力：一是知識；二是技能；三是能力；四是天賦；五是你的命；六是你的運。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你競爭力指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Luigi Di Giammarino, Massimiliano Filadoro(Surrealist Tarot)

A：競爭力指數50分。(錢幣七正位)

牌面的男子正在騎著腳踏車，車頭上方裝飾著人臉骷髏頭。

A：競爭力指數50分。(錢幣七正位)

這張牌表示你並不喜歡複雜的環境，因此同事之間的勾心鬥角、爾虞我詐，可能就是你想離開這間公司的主要原因。當然你能接受良性的競爭關係，那就是公司存在公平的制度，上司也是根據每個人的表現評比，這之間不存在著私相授受的關係。小孟老師在此提醒你，當你發現有不公平的事情時，便是你該離開的時候了。

B：競爭力指數30分。(錢幣八正位)

牌面女子身旁有鳥與太陽花，坐在頭戴帽子延伸而成的船。

B：競爭力指數30分。(錢幣八正位)

這張牌表示你對權力並沒有太大的野心，覺得單純做好自己該做的事就好了。這並不是說你是個不積極的人，你當然會用心做好自己的工作。只是當主管或領袖並不是你所追求的，管束他人對你來說不是件容易的事，更有可能影響你原先良好的表現。小孟老師在此提醒你，你適合升職等而不必管人的位置。

C：競爭力指數70分。(錢幣四正位)

牌面的男子站立並圍著披風，並穿著由建築物組成的衣服。

C：競爭力指數70分。(錢幣四正位)

這張牌表示你明白職場如戰場的道理，同事間存在競爭關係也就是敵人，因此對同事仁慈就是對自己殘忍。假使有同事向你請教他不懂的問題，你就算會也會裝作不是很清楚，與同事之間存在的實力差距，往往能突顯出你的與眾不同。小孟老師在此提醒你，表現出傻傻很勤奮的模樣，是讓你不被他人看穿的好人設。

D：競爭力指數10分(錢幣六正位)

牌面四個人將塔樓圍在其中，伸出的手直接拿走男子頭腦。

D：競爭力指數10分(錢幣六正位)

這張牌表示你對同事的態度非常友善，對方有需要幫忙時也會傾囊相助，然而有時候反被利用了還不知道。有些人正是因為你的好而接近你，他們可以在你身上竊取東西，或是藉由你幫助他們做事，你往往受了傷之後才後知後覺。小孟老師在此提醒你，防人之心不可無，花時間了解人是必要的。

E：競爭力指數90分。(錢幣二正位)

牌面水上有艘特製的腳踏船，全靠後座的人腳踏運行划漿。

E：競爭力指數90分。(錢幣二正位)

這張牌表示你很懂得觀察他人，能辨識出誰有可能成為你的貴人。因此你會去了解貴人的個性，一步步自然的與對方交好，再投其所好博取對方的認同。並在適當時候一展長才，成為對方心腹便指日可待。小孟老師在此提醒你，請讓能言善道成為你的最佳武器，畢竟極少人能拒絕恰到好處的讚美。