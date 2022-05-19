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擁有「順眼魅力」 3星座總能成為人群焦點

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擁有「順眼魅力」，3星座總能成為人群焦點(圖片來源：Shutterstock)
擁有「順眼魅力」，3星座總能成為人群焦點(圖片來源：Shutterstock)

長得好看，究竟是不是優勢？老實說，長相確實能給人良好的第一印象。不過，有些人即使長得好看，卻有一種距離感，所以那些偶像明星不能光擁有外貌，還要有觀眾緣，就是這個道理；如果能擁有讓人看起來舒服的「順眼魅力」，那更是立於不敗之地了。不過，順眼魅力要如何培養呢？科技紫微網今天就透過三大星座來解讀其中奧妙，趕快學學，相信你也能成為人群中的焦點！

備註：以下內容參考太陽星座＋上升星座

金牛座

金牛座的人一般來說骨架較大、肩膀較寬。由於金牛座屬於土元素，所以金牛座的男性多半很有男人味，像是貝克漢、周潤發，都是公認的帥氣熟男代表。而金牛座不分男女的膚質都不錯，要不然就是具有膚色白皙的氣質之美，像奧黛麗赫本就是清新脫俗、令人驚豔的大美女。

不過也必須要說，金牛座實在是太貪吃了，很難管住自己的嘴。若是骨架較大者，發福起來就會有虎背熊腰之姿。只要能管住口慾，認真做好身材管理，每一個金牛座都可以是最佳潛力股！

天秤座

天秤座從裡到外都講究平衡之美。他們身體各部分的線條流暢，非常有氣質，讓人看了就有好感。像周迅、金城武、吳彥祖這些俊男美女，除了五官精緻以外，風度翩翩的氣質才更是他們出眾的特點。

天秤座同時也是時尚專家。雖然金牛座與天秤座同樣是由象徵著愛與美的金星來守護，但風象星座比土象星座更在意形象，很喜歡打扮自己，即使先天條件不夠好，也能透過服裝、髮型、妝感等外在條件的營造，形塑出個人獨有的魅力。

處女座

處女座的外貌很容易被低估，但是其實你看看張曼玉、范冰冰、張國榮、謝霆鋒，一個個都是男女粉絲通吃的知名藝人。在占星學上，處女座是陰性氣質較明顯的星座，這種氣質反映在外貌上，五官並不深邃，卻有種內斂的美感。

處女座大多都喜歡照鏡子，會仔細審視自己，琢磨還有哪些地方可以改善。他們會認真護膚，認真管理身材，這份自律可不是誰都能做到的。先天的美會隨著歲月的流逝衰敗，而後天努力的美卻會越來越有韻味。

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