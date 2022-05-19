分手不念舊情！12星座「說不愛就不愛」原因曝光

愛一個人需要理由嗎？可能不需要。不過，不愛一個人時，一定舉得出理由。很多人會以為，有感情的兩個人怎麼可能說分手就分手，但是其實每個星座在戀愛中都有他的陰暗面。科技紫微網今天就要帶你一起來看看，12星座「說不愛就不愛」的原因是什麼？

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

沒有從前快樂

「談戀愛以後，感覺反而沒有以前開心，這樣我還要繼續嗎？」這是火象星座在戀愛過程中會經常問自己的問題。面對感情，火象的人不會有太多複雜的念頭，他們會根據自己的主觀感受去判斷這段感情的好壞。無論客觀條件再怎麼好，如果他感到不開心，一定是哪裡出了問題。

是什麼讓火象覺得談戀愛不開心呢？多半的關鍵都是兩人不夠合拍，尤其是生活習慣和脾性方面。他不喜歡不能舒舒服服地做自己，不喜歡動不動就吵架，不喜歡卑微討好，更不想改變自己去迎合對方。那種為了要維繫一段關係而做出的乖巧溫柔模樣，不是他自己。他們當然明白世上沒有天生完全合拍的人，也知道這是戀愛的必經之路，然而火象星座就是缺乏耐心，不想花時間去相處磨合。

對火象星座而言，與其找一個50%合拍的戀人來慢慢升級到90%合拍，何不從一開始就找一個跟自己90%合拍的呢？那樣的話，他或許就可以痛痛快快地做自己，又能舒舒服服地談戀愛了吧。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

看不到想要的未來

「我有沒有成長？」「他有沒有成長？」「我們有沒有成長？」這是土象星座會經常反省的問題。土象星座對於戀愛的要求非常明確，他們認為戀愛就是兩個人一起變得更好的過程。兩個人在一起卻長期在原地踏步，甚至越來越差勁，那一定不是一段健康的關係。

「見賢思齊」是土象非常重要的性格特質。他們看重的不見得是金錢，而是這個人身上的某種品質，比如說能力、眼界、格局、以及最重要的上進心。一般人常常說到愛情與麵包該如何抉擇的問題，然而土象從來不會把這兩者完全區隔開來，因為愛情的組成本來就包括現實，他們只會選擇能讓他有「安全感」的那一方。

當他在伴侶的身上看不到自己想要的未來時，土象星座常常會陷入焦慮，並在日常的共同相處中喪失耐心，一點小事就炸毛。例如自己在打掃，而伴侶卻躺在沙發上玩手機時，他就會越看越不順眼。這個時候，他們的心裡已經相當清楚，這段關係已經變質了。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

嚮往更好的風景

「跟他在一起感覺好平淡無趣，還不如自己玩遊戲有意思。」風象星座的腳步很快，不喜歡停留，總會因為看見了更好的風景而拋下手上原本擁有的。他可能談著談著戀愛，突然就說想要考研究所、想進修了、想換一個城市工作了，甚至就是單純的想自己一個人開始新生活了等等。當然，也有可能是因為他遇到了更有意思的人。

風象星座最愛的終歸還是自己，被束縛的感覺越強烈，他們的心裡就會生出越多逃避這段感情的念頭。想要風象星座停下來，他們的伴侶得想辦法在熱戀期過後製造源源不斷的新鮮感，還必須偶爾保持適當距離來製造神秘感。這樣才能讓風象星座們覺得跟你在一起還有很多共同的目標可以一起去做，一起去開發。

當你選擇了風象星座的戀人，感情就註定充滿了未知的變數。有的星座需要安全感，有的星座需要舒適感，而風象星座需要的是刺激感。所以他們最容易感到空虛，最容易隨著心情改變態度和想法。但或許這也是風象最迷人的地方吧。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

沒有安全感

「討厭患得患失的感覺，更討厭患得患失的自己！」無論處在哪種關係當中，水象星座都是非常注重情緒價值的，但情緒這個東西太抽象了，所以水象星座談戀愛的時候很容易沒有安全感。

水象星座一旦被冷落過幾次，就很難熱情起來。雖然另一半並沒有提分手，但他們就是會在心裡斷定對方已經沒那麼乎自己了。他們沒辦法在感情生活中保持舒適，心裡始終感到不安，覺得很累。一有了這種心理狀況，分手就像是箭在弦上，不得不發。

水象星座是最容易動真情，最在意雙方是否都有付出的。尤其是對那些經歷過失敗戀愛的水象來說，他們對情感的信任、對人的信任都已大大降低，在戀愛中重新建立信任將極其困難。不要問為什麼水象星座說不喜歡就不喜歡了，因為連基本的安全感都沒有，其他的一切都免談。

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