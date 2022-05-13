迎接夏天好桃花！立夏過後2生肖有愛情吉運

立夏是夏季的第一個節氣，萬物開始進入茁壯生長的階段，古代君王們就常在這天到郊外去「迎夏」，感受萬物生機勃勃的氛圍，預示這一年又將是個豐收年！而如今的我們又該如何看待立夏呢？哪些生肖在立夏過後愛情大豐收？科技紫微網帶你一起來瞧瞧。

＃舒適暑意

立夏的意思就是告別春天，開啟夏天。屬於初夏時分，是夏季中最舒適的時刻。不過隨著氣溫升高，人的情緒也會跟著浮躁起來，或是身體倦怠無力，此時調整作息、適度養生是必要的。

雖然距離炎熱的夏天還有一段距離，不過保健當然要超前部署！其中最重要的便是「養心」，中醫理論認為夏氣與人體的心氣相應，此時需要保持情緒平和，用輕鬆的慢跑、瑜珈等運動，或看書下棋這類靜態活動來凝聚「平心靜氣」的能量，養足精神對抗即將到來的酷暑。

＃溫馨心意

台灣民間有「立夏補老父」的習俗，可說是本地原有的「父親節」。這一天子女們要買豬腳、麵線、衣服送給父親，或是吃「匏仔麵」，也就是加入匏瓜做成的涼補湯麵，用以增加夏日的氣力。而客家人則會製作草仔粿或米苔目，都是清涼解熱、保人神清氣爽的食物。

據說過往農業社會，在立夏還有煮「七家粥」的習慣，也就是與鄰居七戶人家互相交換白米、穀物後回家煮成粥，祈求平安、敦親睦鄰一次完成！到了現代雖然這習俗已經式微，不過和左鄰右舍互相照顧的心意，還是很重要的喔。

＃幸福夏意

從陰晴不定的春天走入陽光普照的夏天，愛情運勢也能撥雲見日嗎？沒錯，有兩個生肖立夏過後如同愛神眷顧，容光煥發！

生肖馬

最近你的感情運還不錯，這時絕不能太過被動，馬上行動起來，提升自己的內涵，並且在不同場合多刷存在感，有機會邂逅良緣喔！對於想求子的家庭來說，此時也是好時機，加把勁，或許很快就有好消息囉！

生肖兔

前一陣子的運勢低潮逐漸煙消雲散，當然也包含愛情。若你想擺脫單身，不妨請親友幫忙介紹，認識新朋友，大家聊聊天，也未必要以談戀愛為目的，而是藉由參與新的生活圈，為個人磁場帶來新的變化，說不定下一個轉角就遇上屬於你的好對象。

夏天的腳步漸漸近了，祝福每個人都能在夏日晴朗耀眼的美好之中，治癒生命在冬季期留下的幽暗。運勢上揚者應把握機會，運勢持平者則韜光養晦，便能擁有一個平安福氣的夏季。

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