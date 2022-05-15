殺破狼周運勢／天秤爛桃花眾多 雙魚工作可望調薪

殺破狼2022年5月16日～5月22日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，木星與金星齊聚命宮，桃花旺盛，會有許多人對你表達好感，與喜歡的人的關係也明朗化，感覺十分風光和幸福。有穩定關係的白羊座，會開始與另一半規劃未來。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，會因為一些因素，獨自與外界隔離辦公，沒人喧囂與打擾，心情特別平靜。某些白羊座則是開始創業，許多繁雜事務都親自打理。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，受到人際關係宮位的土星影響，保險理賠受到刁難，感覺花錢上當受騙而生氣，甚至因此尋求法律途徑解決。有投資習慣的白羊座，千萬不要融資炒短線，會瞬間產生一大筆債務。

交通運方面，水星在交通宮位逆行，交通工具故障頻頻，外出拋錨在半路上，花很多錢拖吊與修理。當心與人發生行車糾紛，甚至需要尋求法律途徑釐清肇事責任，被開罰單的機率也高，這段時間需特別注意交通安全。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，在學習環境遇到良師益友，許多不理解的問題被對方提點後茅塞頓開。某些金牛座則會與許多來自海外的人士交流，討論出更新的觀點與邏輯。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，與另一半發生劇烈的爭執，甚至因此決定分手。或是會莫名其妙被喜歡的對象封鎖，對方人間蒸發。感情穩定的金牛座，則要注意重要的人的健康與人身安全。

工作運方面，在志業宮位的土星受到夥伴宮位的月蝕影響，與在事業上合作的同事、合夥人分道揚鑣，對方甚至以十分卑劣的手段攻擊你。某些金牛座則是被豬隊友拖累，工作無法被分擔，還常常需要加班收拾殘局。

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，某些資金會因為一些因素被凍結，無法動用，生活費用出現困難。某些金牛座薪資延遲發放，手上所剩的存款與資源不知能支撐到何時。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，水星在命宮退行，會與前情人再度連繫上，有復合的可能性。木星與金星齊聚人際關係宮位，參加聯誼活動，可物色到一些有興趣發展情感關係的對象。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，會發現今年會有額外的退稅可領回，感覺喜出望外。有投資習慣的雙子座，投資標的緩慢成長，帳面上有賺到錢，但暫時不想贖回。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，職場人事有大幅調整，可能會調單位，或是面臨裁撤。工作穩定的雙子座，受到水星在命宮退行的影響，許多事務不斷來回修正，或是無限期延遲，耐性已漸漸磨光了。

健康運方面，水星在命宮退行，當心病毒感染，呼吸系統發炎，病況短時間難以痊癒。某些雙子座舊疾復發，一直無法治好，三不五時就會發作，容易感到厭世。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，木星與金星齊聚志業宮位，正承接光鮮亮麗的職務，管理一個開創性的部門，在職場上成為人人矚目的焦點。某些巨蟹座正在創業階段，資源都準備妥當，並已有一定的業務量。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，與喜歡的對象鬧脾氣，會被對方冷暴力處理，甚至被封鎖，這段時間對待越是重要的人，情緒管理要越好。有養寵物或有小孩的巨蟹座，要注意孩子的身體健康以及生命安全。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到月蝕能量的影響，買了保險，卻在生病要求理賠時受到層層刁難。有投資習慣的巨蟹座，受到整個市場因素的拖累，投資標的帳面慘賠，若炒短線則會因此負債累累。

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到月蝕能量與土星影響，容易捲入他人的情感問題或財務糾紛。與朋友合夥，會因為利益分配的問題撕破臉，雙方不歡而散。

獅子座：

整體運勢

海外運方面，木星與金星齊聚海外宮位，會有許多與海外人士交流的機會，認識很多外國朋友。某些獅子座則是會需要使用大量的外語與客戶或賣家溝通。或是會被外派到異地工作、出差到國外執行某些任務。

人際關係方面，水星在人際關係宮位退行，會在某些場合巧遇很久不見的老朋友，往事歷歷浮上心頭。某些獅子座在這段時間會得知某些故人的訊息，彼此互報平安以及喜訊。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，注意家中女性成員的身體健康與人身安全，也容易和家人鬧情緒，對待越是重要的人，情緒管理要越好。某些獅子座則是會在此時因為工作關係搬家或離家。

感情運方面，在感情宮位的土星受到月蝕能量影響，不要對另一半發脾氣，不論你有理或是沒理，一旦有些小情緒，對方都可能會想逃離你，或是被喜歡的對象封鎖。某些獅子座則會因為某些因素與對方暫時分離。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，木星與金星齊聚財務宮位，不論是在稅務或是保險相關事務，都能在政策實施下獲得賠償，金額還不少。有投資習慣的處女座，眼光精準，短線雖然獲利不多，但頻繁的買進賣出，可累積不少財富。

感情運方面，在感情宮位的海王星與火星呈現合相，同時木星與金星齊聚慾望宮位，親密關係上的互動需求量較高，在靈性層面上可獲得理解與滿足。某些處女座則會藉由性而愛，以身體的感覺確認對方的情感。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到月蝕能量影響，突然接到外派通知，可能需要到較為偏僻的地區工作，但這樣的手段也許是想逼退你自動辭職。某些處女座則是會從海外轉調回國。

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，交通工具會在此時壽終正寢，必須要換新車了。被開罰單的機率也較高，或是與人發生行車糾紛。當心發生交通事故，不要貪快，以免造成嚴重傷害。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，木星與金星齊聚感情宮位，與交往對象正在準備婚事，或是想同居，雙方戀情甜蜜。然而在戀愛宮位的土星受到月蝕影響，爛桃花也較多，單身的天秤座請慎重選擇未來的伴侶。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，在外地工作、唸書、生活的天秤座，會在這段時間回家，與親人團聚。某些天秤座則是因為某些因素，必須待在家中工作或遠距學習，省去通勤時間，感覺比較輕鬆。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，受到子女宮位的土星影響，小孩或寵物的身體狀況不佳，會不惜任何代價治療孩子的狀況。某些天秤座因為稅務，存款見底，或是家中常備的必需品缺貨，生活狀況堪憂。

工作運方面，在工作宮位的海王星與火星呈現合相，職場上的雜事必需要帶回家處理，每天都忙到深更半夜，作息受到影響。某些天秤座則是因為工作量暴增，即便生病了還要把工作完成。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，木星與金星齊聚工作宮位，正承接一個舉足輕重的職務，受到許多人的羨慕與嫉妒。某些天蠍座則是終於有機會待在家中工作，生活會輕鬆許多。

學習運方面，在學習宮位的冥王星與戀愛、子女宮位的火星、海王星有良好連結，在學習場合，或是學校，與同學日久生情，產生曖昧情愫。某些天蠍座則可能在上學與下課途中撿到毛小孩，收養寵物。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位退行，與保險公司要求理賠時遭到刁難，要你出示遺忘很久的文件證明。某些天蠍座則要當心信用資料被盜用，或是帳單出現不明帳目，銀行在未經你同意的情況下收取年費，收到帳單時請仔細核對。

感情運方面，月蝕發生在命宮，影響伴侶宮位的太陽，與另一半發生非常不愉快的爭執，目前冷戰中，甚至決定分手。某些天蠍座脾氣控管不佳，會被喜歡的對象封鎖，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

射手座：

整體運勢

感情運方面，水星在感情宮位退行，同時金星與木星齊聚戀愛宮位，與前任情人在此時復合，對於破鏡重圓的愛情十分珍惜，感到格外喜悅。感情穩定的射手座，雙方終於能有時間好好相處，回憶屬於兩人的過往。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，戶頭都有足夠的存款，生活物質充足，生活暫時不需要擔憂。某些射手座的家人會在經濟與物質上給予支援，或是會出租手上閒置的公寓，增加被動收入。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到月蝕能量、以及傳播宮位的土星影響，對於目前的工作感到倦怠，承受到壓力太大，而有辭職的想法。某些射手座在職場受到流言蜚語攻擊，因為一些因素，暫時需要忍耐。

健康運方面，在健康宮位的太陽受到月蝕能量以及交通宮位的土星影響，注意心血管方面的疾病，特別是某些疫苗施打後的不良反應。心理壓力較大，睡眠狀況不佳，抑鬱狀況嚴重。交通安全也要特別留意。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，木星與金星齊聚家宅宮位，家中會有新成員加入，或是正在辦喜事。某些摩羯座正在物色新居，這段時間會找到價格合理、條件極佳的物件，家宅狀況穩定的摩羯座，則是會花一筆錢修繕房子，或是添購新傢俱。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，許多文件與事務不斷來回修正，進行不順利，工作所需的電子用品故障頻頻，這段時間千萬不要更新作業系統及任何軟體，會造成極大的災難。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到月蝕能量以及土星影響，與喜歡的對象容易受到他人挑撥，使得雙方關係破裂。某些摩羯座則是會為了偶像或寵物相關的事情，跟陌生人發生衝突。

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，會因為一些事件脫離某些團體，或是和朋友絕交。也可能受人排擠，無預警被踢出一個群組。某些摩羯座會得知一個朋友離世，感嘆人世無常。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，喜歡的人會再度聯繫你，有機會與對方破鏡重圓。或是在一些重要的活動場合巧遇初戀情人，雖然人事已非，但會想和對方保持友好關係。

學習運方面，木星與金星齊聚學習宮位，會暫時在家中線上學習，不需要早起通勤，生活會比較輕鬆。需要參加重要考試與資格認證的水瓶座，考試運極佳，可通過門檻，進入滿意的學校，或是獲取某些證照。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，受到土星影響，職場會有大幅人事異動，會在此時調離原單位。某些水瓶座則有轉換跑道的想法，或是被原來的工作單位裁撤，在此時離職，必須尋求新工作。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到月蝕與土星能量影響，注意家中成員的身體健康，稍有不慎，全家都會陷入疾病的恐懼中。某些水瓶座則會因為工作調動，必須要搬家或離家。

雙魚座：

整體運勢

金錢運佳，木星與金星齊聚金錢宮位，在職場會被調薪，或是外快收益增加，目前存款充足。某些雙魚座最近會過得較為奢侈，會去五星級飯店躲避疫情，不需要煩惱吃飯的問題。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星與命宮的海王星與火星有良好連結，許多好朋友都想參與你構築的新世界，先前的努力逐漸受到週遭人們的肯定。某些雙魚座會有貴人幫助，覺得不愉快的事情會有人幫你出頭。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的土星受到月蝕能量影響，暗戀的對象將會遠離你的生活圈，今後能交集的機會變少，可能也無法保持聯絡。海王星與火星合相在命宮，爛桃花太多，還容易遇到色狼。

交通運方面，在交通宮位的太陽受到月蝕與土星的能量影響，當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，交通工具在此時壽終正寢，會需要換車，或改變通勤方式，這段時間需特別注意交通安全。

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