快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

2022第二波水逆明來到！3大星座淪重災戶、12星座怎麼因應？

聯合新聞網 / 安妞星座
受到今年第二波水逆影響最高的三個星座分別是獅子座、牡羊座、雙子座。 圖／pakutaso
受到今年第二波水逆影響最高的三個星座分別是獅子座、牡羊座、雙子座。 圖／pakutaso

2022年第二次水星逆行於5月10日～6月3日。這時大多數人的溝通及想法上，會有受阻及不順暢的情況，就連原本很謹慎小心的星座，也會有所牽累。但是每個星座受影響的程度有所不同，所以這次就來看看受水逆影響最高的三個星座，及12星座該怎麼因應這次水逆吧！

TOP 12 天秤座：

留意在外旅行或出差時，特別是與他人談論到宗教的議題時，切記保持平常的友善態度，別表示的太過強硬，而想去改變對方的認知。

TOP 11 巨蟹座：

留意在人際關係方面，要清楚表明自己的立場，別隨著別人而輕易變動，才能讓別人對你保持尊敬的心。

TOP 10 雙魚座：

留意跟家人及長輩的溝通，可能出現被想法被打壓的現象，記得冷靜溝通，別讓想法過於虛幻不實際。

TOP 9 射手座：

留意與夥伴、合夥人的狀態，特別是有須要簽約時，要說清講明，避免誤會而變成訴諸法律的敵人。

TOP 8 天蠍座：

留意在買賣不動產這方面，尤其是牽扯到他人資產時，需要更加注意，別過度掌控這方面的權利，試著讓雙方平等來談論會比較好。

TOP 7 水瓶座：

留意與情人伴侶的相處，要懂得關心對方，別表現得凡事以你為主的態度，切記愛情的甜密是雙方製造出來的。

TOP 6 摩羯座：

留意工作與健康的表現，容易會有不小心而造成身體受傷的情況，特別是身體出狀況時，在工作上別太過逞強才好。

TOP 5 處女座：

留意在職場上的態度，尤其是在表達自己的主張時，別朝夕令改，一反常態，這樣容易讓下屬或職員難以做事。

TOP 4 金牛座：

留意在內心想法，這段期間容易有匱乏感與不安的感覺，很多事情不敢去做或是有過多的擔心，應當試著靜下心，穩定自己的想法最重要。

TOP 3 獅子座 – 影響事業成效

受到水星與土星相位的關係，加重影響獅子座在水逆期間的事業表現。很多人會對獅子座感到意外，因為平常的獅子座很在乎面子問題，但這期間卻頻頻出錯，有點心不在焉，僅管獅子座的事業心依舊很重，但是有點類似「做白工」的感覺，付出的心血都流失了。

因此這段水逆期間，獅子座務必要留加用心，凡事都須再三確認，畢竟水逆的影響之下，很多事情是無法預測的，特別是在通訊或傳達的這方面，容易讓有心人士從中攪局。

TOP 2 牡羊座 – 影響溝通表達

牡羊座在水逆這段期間，要特別留意與日常生活上溝通，容易衝動說錯話，造成人際關係的誤會與不便。接收別人的訊息通常沒問題，重點在於溝通表達上，顯得不夠用心或太隨意，讓別人覺得不被尊重，甚至會被誤認為表達力變弱了。特別是對家人或兄弟姊妹，容易有秘密被發現，而有家庭或與親人之間的糾紛。

所以水逆期間要多留意講話，別以為是身邊很熟的人，講話就隨便，因為這段期間容易出錯，所以在想法上容易有受阻而出現判斷失誤。在課業學習上，也要注意理解跟表達方面，必免出現牛頭不對馬尾的狀態。

TOP 1 雙子座 – 影響外在表現

雙子座在這次的水逆期間，最先受到影響，這時的雙子座會常出現想法時常轉變、無法安定的現象。特別是與人溝通時，說的話可能讓人無法接受，自己的立場也常變卦，這樣會造成內心的焦躁不安，情緒也跟著受影響，會間接導致生活不安定哦！

雙子座在這次的水逆期間很容易跌倒受傷，所以外出時要多特別留意別發呆恍神；而在與人溝通時，說話要先經過大腦，思考後再說出來，不然很容易被誤解；使用電子設備來傳送資料要記得備份，以免當機遺失檔案。

獅子 星座 土星 水星逆行

延伸閱讀

單身是一個樣 當了媽媽就大轉變的星座女TOP3：第一名原本超愛自由

12星座五月運勢解析 魔羯遇亂流有解、這星座離夢想只差一步

運勢最神星座TOP5／跟著她也沾光 第一名擁有「幸運之星」強力加持

擺脫壞運！5月有4星座迎來超多好事　雙魚過喜歡的日子、天蠍獲得幸福感

相關新聞

2022第二波水逆明來到！3大星座淪重災戶、12星座怎麼因應？

2022年第二次水星逆行於5月10日～6月3日。這時大多數人的溝通及想法上，會有受阻及不順暢的情況，就連原本很謹慎小心的星座，也會有所牽累。但是每個星座受影響的程度有所不同，所以這次就來看看受水逆影響最高的三個星座，及12星座該怎麼因應這次水逆吧！

心理測驗／一張層層圈形圖 測出自己有多麼「慾求不滿」

人的能力有限，但是慾望卻是無窮無盡，在生活之中，難免會碰上慾望無法滿足的時刻。日本網站「美人百花」近來就分享了一則心理測驗，可以知道自己目前「慾求不滿」的程度到底有多高。

從小公寓晉升千萬豪宅 富婆點出開運關鍵：臉很重要

許多人辛苦工作賺錢，為的就是夢想有一天能夠升官發財，滿足自己的物質生活。而一位日本資產破億的女性，近來就在媒體上，透露了在日常生活間，能夠用什麼方式來替自己開運。

唐綺陽星座運勢週報：射手愛情略感停滯 水瓶勿亂花錢

水星逆行，注意水逆造成的影響，檢討教育及媒體等體系，不合時宜之處，多加反思並改進。木星進牡羊，熱情投入新領域，把握此時的人生嘗試期，勇敢做一次自己。

每日星座運勢／天蠍放寬心該忘就忘 理財保守為宜

2022-05-09 牡羊座短評：有機會展現多面個性。【整體運★★☆☆☆】你幾個調皮的動作、可愛的表情，雖然讓你看起來有點孩子氣，卻也讓別人很想呵護你；市場的頻繁波動，讓你失去投資興趣，養精蓄銳，耐

殺破狼周運勢／處女偏財運佳 天蠍職場地位衝高

處女座金錢運方面，木星進入財務宮位，與金星同宮，偏財運佳，可買彩券試試手氣，消費購物會獲得很好的贈品，或抽中大獎。有投資習慣的處女座，先前一直沒有起色的標的，價值突然水漲船高，會賺到很多資金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。