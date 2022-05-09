唐綺陽星座運勢週報：射手愛情略感停滯 水瓶勿亂花錢

加略人猶大，又稱猶大，耶穌最初的十二門徒之一。《馬可福音》稱，大祭司想要逮捕耶穌，但因怕生亂不敢在逾越節期間下手。於是，他們在節日前趁天黑捉人。據路加記錄，此時魔鬼進入猶大的心。他接受猶太公會三十塊銀錢賄賂，以親吻耶穌為記號，讓祭祀、長老、士兵認出耶穌，並將耶穌抓捕。

2022-05-06 13:50