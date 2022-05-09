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唐綺陽星座運勢週報：射手愛情略感停滯 水瓶勿亂花錢

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報5/9-5/15】

重要星象：

水星逆行木星進牡羊。

水星逆行，注意水逆造成的影響，檢討教育及媒體等體系，不合時宜之處，多加反思並改進。木星進牡羊，熱情投入新領域，把握此時的人生嘗試期，勇敢做一次自己。

工作注意：雙子、巨蟹、處女、天蠍

雙子：處理事情勿過度急躁

巨蟹：找到正確方向，心裡更安定

處女：工作表現良好，有機會成為領導

天蠍：去蕪存菁，需用心做好溝通

桃花注意：牡羊、天秤、射手、魔羯

牡羊：遇到幽默隨興的人，輕鬆以待就好

天秤：沒時間相處，也要傳達心意給對方

射手：略感停滯，審視自己的犧牲奉獻

魔羯：放鬆一點反能顯得可愛

財運注意：金牛、水瓶

金牛：正視理財問題，有耐心別逃避

水瓶：財運佳也要避免亂花錢

健康注意：獅子、雙魚

獅子：改善睡眠問題，幫助提升健康

雙魚：當心免疫力不足，慎防傳染疾病

星座運勢 獅子 水星逆行 木星 每週星座運勢 唐綺陽

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