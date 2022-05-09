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唐綺陽星座運勢週報：射手愛情略感停滯 水瓶勿亂花錢
【唐綺陽星座運勢週報5/9-5/15】
重要星象：
水星逆行，注意水逆造成的影響，檢討教育及媒體等體系，不合時宜之處，多加反思並改進。木星進牡羊，熱情投入新領域，把握此時的人生嘗試期，勇敢做一次自己。
工作注意：雙子、巨蟹、處女、天蠍
雙子：處理事情勿過度急躁
巨蟹：找到正確方向，心裡更安定
處女：工作表現良好，有機會成為領導
天蠍：去蕪存菁，需用心做好溝通
桃花注意：牡羊、天秤、射手、魔羯
牡羊：遇到幽默隨興的人，輕鬆以待就好
天秤：沒時間相處，也要傳達心意給對方
射手：略感停滯，審視自己的犧牲奉獻
魔羯：放鬆一點反能顯得可愛
財運注意：金牛、水瓶
金牛：正視理財問題，有耐心別逃避
水瓶：財運佳也要避免亂花錢
健康注意：獅子、雙魚
獅子：改善睡眠問題，幫助提升健康
雙魚：當心免疫力不足，慎防傳染疾病
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