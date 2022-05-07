心理測驗／是筆尖還是葉片？瞭解你是否具洞悉未來的遠見

人雖然不能預測未來，但對於接下來可能會發生什麼狀況，大致上可以用理性的方式加以評估。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己有沒有能夠預判未來的遠見。

請問：圖片中的東西，你認為是什麼呢？

圖中的東西，你認為是什麼呢？圖擷取自 TRILL

A 鋼筆筆尖 B 魚 C 葉片 D 裁縫剪刀

選擇A鋼筆筆尖的你，是「具有遠見」的人。你有著會先思考過後再行動的個性，並且懂得在過程中修正錯誤，因此也很少感到後悔。不過有時你預判到未來可能不順，也會影響到自己的情緒，此時就應該轉換注意力，集中在眼下當前的事情為佳。

選擇B魚的你，是「缺乏遠見」的人。你有著柔軟的身段，不管碰到了任何事情，都能隨機做出應變，並靠著這個能力在社會中闖蕩。但因為沒有多去思考未來的關係，事後容易因為犯錯，或者累積太多問題沒有解決而感到後悔，所以還是要稍微顧慮一下後果比較妥當。

選擇C葉片的你，是「略乏遠見」的人。雖然你會思考未來該怎麼辦，但常常做出錯誤的判斷。這是因為你的個性上比較遲鈍，或者沒有詳細觀察好周邊環境的緣故。不過這也讓你在碰到困難時，不容易立刻陷入恐慌的狀態，能夠好整以暇的面對。

選擇D裁縫剪刀的你，是「略有遠見」的人。你會從現狀推斷出未來走勢，再以此為根據採取當下行動。這反映出你按部就班，認真踏實的性格。不過因為太過投入，有時也會限制了自己的視野，最好偶爾找機會稍微放鬆，別被單一的狀況限制住了。