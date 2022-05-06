報稅月只能破財？12星座五月財運 處女座驚喜連連、這星座有最大轉機

報稅季節傷荷包，此時更要注意整體財運，瞭解該怎麼做，才不會持續擴大失血。日本網站「ananweb」最近就公布了12星座，在5月的財運走向。

牡羊座

對牡羊而言，此時將是2022最大的轉機。這個變化或許是工作上將進入下一階段，也可能是在興趣和副業上有所進展。總之想要顧好財運，需要靠自己的積極度，想做什麼就放手去做。

金牛座

金牛財運會變得比較不穩，因此要避免無謂、衝動性質的花費。只是「搞不好會用到」的東西，就沒有下手的必要。

雙子座

儘管報稅傷荷包，但這個月還是要儘可能少花錢，以免在兩手空空的狀態下迎來月底。保持好儲蓄到月底後，或許將會有下一步新的動作。

巨蟹座

巨蟹在這個月可能碰到很多意外花錢的狀況，像是不小心買到貴的東西，又或者必須去價格高檔的餐聚赴約等等。雖然有時是迫不得已，但也要自己做出克制，不要把花大錢當成理所當然了。

獅子座

往後或許將有令人意外的商機出現。即使一時只是普通的邀約，都還是可以接受看看，或許過了不久，這些緣分也將和發財機會產生相關性。

處女座

處女座在五月的「驚喜運」特別好。即使自己什麼都沒做，也會有許多好事送上門。面對這些意外好處，儘管不用想太多，放心接受就對了。

天秤座

五月前期的驚喜運不錯，可能會被請吃飯、獲得禮物之類的。平時無心所說的一句話，則有可能開啟新的財富契機。

天蠍座

在本月11號至23號這段期間，要小心那些聽起來很不錯的好聽話。如果不謹慎評估就做下去，到頭來很可能觸礁造成損失。在行動之前，先做好萬全準備為佳。

射手座

財運本身雖然平淡，但因為報稅、放假出遊等原因，花費倒是沒停過，千萬要量入為出，以免荷包見底。

魔羯座

財運緩步上升的時候。此時若要花錢，更要做好詳實的規劃，例如價格不斐的東西，千萬不要一看到就馬上下手，事後再陷入「其實也沒那麼需要」的後悔情緒中。

水瓶座

在25日前所做的努力，都將獲得直接性回報。工作是按件計酬的人不用說，如果是拿固定薪資的人，也可以做點額外副業，或者出清拍賣一些用不到的東西試試。

雙魚座

過了11號，雙魚座將迎來財運高漲的時刻。記住財運和人際關係息息相關，或許身邊的關係會有一番變動，不過只要順從習慣，等待財運的到來即可。