小孟塔羅：做事謹慎還是易遭利用？測你被「出賣指數」

加略人猶大，又稱猶大，耶穌最初的十二門徒之一。《馬可福音》稱，大祭司想要逮捕耶穌，但因怕生亂不敢在逾越節期間下手。於是，他們在節日前趁天黑捉人。據路加記錄，此時魔鬼進入猶大的心。他接受猶太公會三十塊銀錢賄賂，以親吻耶穌為記號，讓祭祀、長老、士兵認出耶穌，並將耶穌抓捕。

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：MASA September(Silhouettes Tarot)

A：被出賣指數30分。(錢幣皇后正位)

牌面女子頭上戴著華麗皇冠，手拿五角星幣身旁有隻兔子。

A：被出賣指數30分。(錢幣皇后正位)

這張牌表示當你與家人朋友一起相處時，你們總是會對你較為特別的照顧。例如：跟他們一起聚餐吃飯的時候，會考量你的喜好而決定吃什麼類型；每當付錢的時候常常會讓你少付，甚至直接請客一毛錢都不用付。小孟老師在此提醒你，珍惜這些對你好的親友，別把這一切當作理所當然了。

B：被出賣指數70分(錢幣九正位)

牌面女子穿著牢龍般的裙子，把一顆已經結果的樹包圍著。

B：被出賣指數70分(錢幣九正位)

這張牌表示你要特別留意金錢部分，尤其是有人想要跟你借錢、合夥，做投資。有些人是知人知面不知心，平常跟你像家人般稱兄道弟，有金錢需求你自然是兩肋插刀。然而在還錢或有金錢糾紛時，平時的美好在一瞬間變了樣。小孟老師在此提醒你，這並不是要你別相信他人，而是要盡量避免金錢的來往。

C：被出賣指數50分。(愚者牌正位)

牌面男子拿著一朵花走向懸崖，鳥兒停佇花莖上身旁有隻狗。

C：被出賣指數50分。(愚者牌正位)

這張牌表示你為了想要多賺一點錢，一不留神可是會掉入詐騙陷阱唷！特別是一些在社群媒體上，招募一些可以在家賺錢的方式，然而當你與對方主動聯繫時，對方可能會找一些理由，要求你給他存摺、身分證等資料。小孟老師在此提醒你，重萬不要冒險嘗試，天下沒有白吃的午餐。

D：被出賣指數90分(權杖皇后正位)

牌面女子頭上戴著美麗皇冠，手上拿朵向日葵身旁有隻貓。

D：被出賣指數90分(權杖皇后正位)

這張牌表示你的個性較為大剌剌，與人講話直接了當有什麼說什麼，你覺得朋友之間就是輕鬆自在。然而，並不是每個人都是真心相待，當你遇到心機比較重的人時，就會把你說過的話傳出去，這讓你在人際關係陷入困境。小孟老師在此提醒你，面對還不熟悉的人，要多花時間了解對方，才不會被虛假的一面欺騙。

E：被出賣指數10分。(寶劍侍者正位)

牌面男子頭上戴著一頂高帽，手靠在寶劍上身旁有隻蝴蝶。

E：被出賣指數10分。(寶劍侍者正位)

這張牌表示你的個性較為謹慎，與人相處會先觀察好對方個性，再決定你要怎麼與他互動。在尚未摸清對方的底細之前，你也會見人說人話、見鬼說鬼話。變化萬千能屈能伸的你，往往也是吃過虧才學會這些的。小孟老師在此提醒你，生氣時講的話特別傷人，學會控制好你的脾氣，才不會傷害在乎的人而後悔。