殺破狼周運勢／處女偏財運佳 天蠍職場地位衝高

殺破狼2022年5月9日～5月15日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

戀愛運佳，木星進入命宮，與金星齊聚，因為某個事件，突然成為許多人關注的焦點，桃花也開始盛開，但要當心爛桃花糾纏。某些白羊座鼓起勇氣對喜歡的人告白，發現對方早就喜歡你很久了。

工作運方面，在志業方面的冥王星與進入命宮的木星有良好連結，終於獲得實現夢想的機會，會在此時創業，或是發表重要的作品、成果，事業與工作開始穩定下來。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到在金錢宮位的太陽影響，月蝕能量又逐漸逼近財務宮位，因為某個事件捲入金錢糾紛，甚至需要尋求司法途徑解決。某些白羊座今年會需要繳交非常多稅金，花掉大半存款。

健康運方面，月蝕能量逼近疾厄宮位，腸胃常有不適的情況，刺激性的食物盡量少吃。女性則要注意婦科方面的問題。木星與金星進入命宮，喉嚨當心被病毒感染發炎、乾癢。代謝狀況變差，有發福的傾向。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星與木星齊聚在心靈宮位，暗戀的對象似乎也注意到你的存在，會主動與你互動。正陷入秘密戀情的金牛座，對方會勇於公開這段戀情，並受到眾人祝福。

學業運方面，在學業宮位的冥王星與木星有良好連結，因為特殊表現，已經成為某些學校保送入學的名額之內，心情會比別的同學輕鬆許多。某些金牛座會獲得到海外升學的機會，到異國學習新的技術與學科。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星受到命宮的太陽影響，月蝕能量逐漸逼近夥伴宮位，被合夥人背叛與利用，在自己最辛苦的時期，才發現此人的真面目，但重要的資源都被對方收割。

金錢運方面，在金錢宮位的水星開始退行，薪資會因為一些問題延遲入帳，或是會有許多預期外的開銷，使你這個月嚴重超支。某些金牛座則是重要的家電或電子產品故障，需要換新，荷包大失血。

雙子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，木星進入人際關係宮位，與金星齊聚，會參與許多名人出席的公開活動，建立新的人脈，有貴人會提攜你進入新的領域。某些雙子座交際應酬的邀約變多，會在一些場合邂逅到讓你怦然心動的人士。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，利用人際網絡交換到比金錢更珍貴的物資，使你覺得自己很富有。有投資習慣的雙子座，長期放養的標的會衍生出高於預期的股息，在財務上不無小補。

本週須注意的部分

工作運方面，火星、海王星齊聚志業宮位，同時水星在命宮退行，工作進展緩慢，許多事務不斷來回修正，每天都必須加班處理做不完的工作。某些雙子座會覺得溝通不順，很多人無法理解你的指令，團隊執行出來的成品錯誤百出。

健康運方面，水星在命宮退行，當心著涼感冒或病毒感染，呼吸系統容易發炎，一直難以痊癒。某些雙子座舊疾復發，必須到醫院回診，但醫療院所人滿為患，你的病痛似乎不受重視，感覺十分痛苦。

巨蟹座：

整體運勢

工作運方面，木星進入志業宮位，與金星齊聚，開始展現先前努力的成果，能力受到肯定。某些巨蟹座則是會承接一個光鮮亮麗的任務，或是暫時代理主管職，領導能力受人矚目。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與戀愛對象或另一半會共同合作一件重要的作品，或是一起創業。單身的巨蟹座在職場會有心儀的對象，與對方合作時相當愉快與順利。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的太陽受到土星影響，討厭受到同儕的道德或情緒勒索，而離開某些社群。某些巨蟹座會失去重要的朋友，或是影響你至深的人士，感覺十分難過。

金錢運方面，在財務宮位的土星受到太陽影響，發現今年要繳一大筆稅金，心情在淌血。某些巨蟹座無端捲入官非，會需要進入司法機構以法律解決一些問題。

獅子座：

整體運勢

學業運方面，木星進入學業宮位，與金星同宮，會遇到優秀的指導者，稍微指點你之後，突然開竅，學業成績突飛猛進。需要參加大型考試的獅子座則會表現得比平時更好。

人際關係方面，水星在人際關係逆行，很久不見的老朋友突然聯絡，會相約見面聊聊近況。參加某些活動，會在特殊的場合遇到故人，對方會是未來妳事業上一位重要的貴人。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕能量逐漸逼近家宅宮位，注意家中女性成員的身體健康，此時心情也比較浮躁，對於越是重要的人，要越有耐心。此時需特別注意電器、爐火的使用，居住環境容易發生意想不到的災害。

感情運方面，在感情宮位的土星受到太陽影響，與另一半對未來沒有共識，對情感關係感到悲觀。某些獅子座則要注意伴侶的情緒與人身安全，對方容易因為各種原因離開你，請珍惜對方。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入財務宮位，與金星同宮，偏財運佳，可買彩券試試手氣，消費購物會獲得很好的贈品，或抽中大獎。有投資習慣的處女座，先前一直沒有起色的標的，價值突然水漲船高，會賺到很多資金。

戀愛運方面，火星與海王星齊聚感情宮位，同時木星進入慾望宮位，目前正在熱戀階段，親密關係頻繁。單身的處女座則可能以肉體的感覺確認與曖昧對象的交往。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位退行，工作所需的電子器材故障，需要等待專業人員來維修，許多事務無法順利進行。某些處女座與同事或客戶溝通不良，造成很多東西必須重新執行。

交通運方面，月蝕能量逼近交通宮位，代步的車子會在此時壽終正寢，需要換新車，容易發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高。這段時間需特別注意交通安全。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，木星進入感情宮位，與金星同宮，與喜歡的對象終於守得雲開見月明，有步入婚姻或是同居的共識。某些天秤座則會奉子成婚，目前正準備婚禮相關事宜。

本週須注意的部分

工作運方面，海王星與火星齊聚工作宮位，工作量暴增，會犧牲很多私人休息時間，加班處理一些雜事。某些天秤座，要注意一時糊塗失誤，造成許多文件必須重製，感到崩潰。

健康運方面，太陽與天王星齊聚在疾厄宮位，注意心血管方面的疾病，以及內分泌、腺體的問題，海王星與火星在健康宮位行進，當心血光之災，容易發生意外傷害，睡眠品質不良，精神也受到影響，身心俱疲。

金錢運方面，月蝕逼近金錢宮位，某些慣用的生活用品或是食物嚴重缺貨，對物質的缺乏感到恐慌。某些天秤座收到稅單，繳完稅金後，存款所剩無幾，經濟有些拮据。

天蠍座：

整體運勢

工作運佳，木星進入工作宮位，與金星齊聚，會承接一件光鮮亮麗的案件，可能會與一些名人合作，受到眾人羨慕。某些天蠍座會暫時代理主管職，在職場上表現工作能力，地位也水漲船高。

健康運方面，木星與金星齊聚健康宮位，會尋求到較為健康的減重方式，在短時間內變美。某些天蠍座則是感覺自己代謝狀況變得不如以往，開始注重養生，並以運動塑身。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位退行，會發現信用卡帳單多列了一筆年費，或是帳目多了一些不明欠款，金額高到不合理，會與發卡銀行發生爭執。某些天蠍座接到稅單後，會多繳許多錢，需要好好回溯財務的進出狀況。

感情運方面，月蝕能量逼近命宮，同時火星與海王星齊聚在戀愛宮位，與喜歡的對象容易鬧情緒，很容易以冷暴力的方式希望獲得對方重視，卻適得其反，這段時間，對待越是重要的人，情緒管理要越好。

射手座：

整體運勢

感情運佳，木星進入戀愛宮位，與金星齊聚，同時水星在感情宮位退行，與前任再度重逢，兩人有舊情復燃的可能。單身的射手座會煞到天菜級的人物，對方也對你頗有好感。感情穩定的射手座，有懷孕的跡象，關係因此更甜蜜。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星與家宅宮位的海王星有良好連結，會出租手上閒置的不動產或空間，增加被動性收入。某些射手座可獲得家人金錢上的支援，經濟狀況有所改善。

本週須注意的部分

工作運方面，日月蝕影響工作宮位，職務有大幅調整，甚至可能被裁員，情緒感到不安。某些射手座已經厭倦目前職場的陋習，會在此時辭掉工作，暫時休息一陣子。

健康運方面，日月蝕影響健康與心靈宮位，注意心血管方面的問題，以及內分泌失調，容易起疹子、長痘痘。月蝕能量逼近心靈宮位，常因為一些瑣事睡不好，或是情緒憂鬱。

摩羯座：

整體運勢

家宅運方面，木星進入家宅宮位，與金星齊聚，家庭會有喜事發生，會有新成員加入，或是購買到理想的新房。某些摩羯座終於解決掉長久以來居住環境的問題，獲得滿意的結果。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位開始退行，工作所需的電子工具故障頻頻，許多事務因此停擺。文件、作品不斷退件修正，常常需要加班。與同事、客戶溝通不良，發生許多誤會。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到土星影響，喜歡的人有些不良的習慣，或是個性不太受控，屢屢挑戰你的底線，你會在此時把對方封鎖掉。某些摩羯座的戀愛對象對你忽冷忽熱，感覺尊嚴被踐踏。

人際關係方面，月蝕能量逼近人際關係宮位，會退出某些社群，不想被人情緒勒索或利用。某些摩羯座會失去一個重要的朋友，可能離世，或是對方突然在朋友圈內失聯，讓你感到錯愕。

水瓶座：

整體運勢

學習運方面，木星進入學習宮位，與金星齊聚，參加重要考試，猜題命中率高，成績高於預期，會進入理想的學校就讀。在學的水瓶座，會遇到優秀的指導者，提攜你進入更好的學習環境。

感情運方面，水星在戀愛宮位退行，前情人捎來訊息，兩人會有碰面的機會。某些水瓶座則是在某些場合與分手的對象重逢，雙方內心都還保有一些美好回憶，復合有望。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到土星影響，注意家人身心狀況或人身安全，可能會因為突發事故突然需要你照顧。某些水瓶座則是在此時需要離家或搬家，正在尋求適合的物件。

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，職務會有大幅調整，可能會調單位，或是在此時被資遣。某些水瓶座會在這段時間跳槽或離職，到另一個領域發展，尋求新的可能性。

雙魚座：

整體運勢

金錢運方面，木星進入金錢宮位，與金星齊聚，薪資會有所調整，或是會有新的外快收益，經濟狀況較為富裕，而買些奢侈品犒賞自己。某些雙魚座則是因為上半年努力新事業，會有新的收益來源進帳。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，會因為一些事件，認識一些執法人員，在他們的幫助下，蒙受的委屈可獲得伸張。某些雙魚座則是因為建構重要的人脈網絡，在彼此幫助下交換到許多重要的資源。

本週須注意的部分

工作運方面，火星與海王星在命宮行進，雖然已把流程控管到最精簡的程度了，每天卻都還是覺得工作做不完，在假日還是有許多額外的雜務要處理，每天都很忙，幾乎都沒有時間休息。

感情運方面，在心靈宮位的土星受到太陽與月蝕逼近的影響，暗戀的人即將要遠行，會想對他告白，卻還是因著怯懦，沒有與對方好好道別。某些雙魚座陷入秘密戀情，身份不方便曝光，但已經有許多耳語在外流傳了。

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