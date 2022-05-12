趁現在準備！12星座下半年「事半功倍」關鍵：金牛別太安逸 獅子要低調點

2022年已經邁入了5月。星象在4月時熱鬧了起來，各種力量相互干擾，大家應該也都發現到了今年的上半年有許多懸而未決的變動吧？很快就要迎向下半年了，在這樣動盪不安的時勢裡，12星座各自該做什麼準備，讓自己下半年的運勢事半功倍呢？現在就一起看看科技紫微網的解析！

牡羊座

牡羊座今年的整體抗壓能力有點不夠強，很容易感到疲憊。這可能是受大環境影響，也可能是這幾年累積的勞累，讓你們的心累了。總之，你們不像以前那麼樂觀。今年下半年務必做好身心靈的調節，可看些心理學方面的書籍，或是觀賞具療癒功能的影視內容。尤其是部分脾氣比較急躁的牡羊座們，不要急著往前衝，花點時間陪陪自己，效果反而會比較好喔。

金牛座

今年對金牛座來說，是迎來很多機會和成長的時期。但是貪圖安逸的習慣、和面對陌生環境的不確定感，總是讓你們感到不安。你很快就會意識到，若不拋開它們，它們將成為你的絆腳石。最近可以多練練自己的膽子，因為很多事情你只有去試過後，才會發現「原來不過如此」。當你主動去改變自己時，就會吸引新的人事物入駐你的生活。

雙子座

今年你很容易被外界資訊干擾。比如對社會新聞的過度關注；又或者是太在意周圍人的看法。該如何不被外界的聲音要挾，是雙子座今年特別需要注意的課題。最近不妨花力氣釐清自己的目標，在眾多慾望裡找到自己真正想要的東西。因為只有搞清楚這一點，才能提高判斷力，讓你不必再花力氣捕風捉影，而且也能改善三分鐘熱度的問題。

巨蟹座

對巨蟹座而言，這一年還算輕鬆，各方面都四平八穩，遭逢變故的可能性較小。既然如此，你們正可以在此時拋下後顧之憂，大膽走出自己的舒適圈。個性一向較為居家、朋友不多的巨蟹座，可以多練習向外社交，參加一些小團體活動，找到與自己志同道合的人。多接觸他人，才能更瞭解自己。

獅子座

今年的你還是難改掉愛逞強的毛病。比如，因為擔心自己不被認可，就逞一時之快，接下費力不討好的工作。其實這樣對你一點好處也沒有，反而給人一種爭強好勝的既視感。與其繼續打腫臉充胖子，何不嘗試低調謙遜一點？因為真正成熟的人，是能夠既守得住自己的底線，又能照顧他人的感受，這才是所謂的「雙贏」呀。

處女座

這幾年對處女座來說，是一個漫長的蟄伏期。你看似沒有做出什麼成績，實則正在積累與沉澱實力，等待時機。今年也是如此，你可能在日復一日的單調工作中懷疑著自己，此時保有苦中作樂的健康心態是至關重要的。不積跬步，無以至千里，你需要調整好心態，有條不紊地執行好自己所設定的計畫，展翅高飛指日可待。

天秤座

今年你十分適合談合作，工作上是如此，感情上更不用說了。尤其有脫單需求的天秤座，趕快行動起來吧！今年正是完成個人大事的好時機，如果有心儀對象，千萬不要局限於線上聊天，多見面接觸才是感情升溫的重點。已結婚生子的天秤座不妨多利用假期與家人團聚，在融洽的家庭氛圍裡搭建更牢固的關係。

天蠍座

天蠍座今年的特殊技能就是處理危機，尤其是跟家庭相關的危機。比起向外打拼，你今年更適合向內調整，整頓好家中環境與家人關係，這也能改善你的內部磁場。好好想想怎麼處理跟房屋、家庭事務、以及提升家人關係的活動之類的事吧！家就是人生的港灣，把家庭的事情處理好，才能讓船行駛得更遠。

射手座

受到木星和海王星的影響，射手座今年的心態有點像是在看熱鬧。很多原本應該用來辦正事的時間，常常在手機滑一滑之中就沒了。如果能多約束自己，省下的時間和精力可以做一些有回報的事。另外，今年也適合把休閒娛樂的時間拿來陪陪家人，你會發現平凡日子裡的溫馨最能撫慰你。

摩羯座

摩羯座今年的整體運勢還不錯，但偶爾也會情緒不穩。你們今年的焦慮主要來自於內心不自覺的比較，例如與同輩收入的差距，或是與親戚鄰里之間的身分隔閡，讓你們心生迷惘。想要擺脫這種焦慮，還是得儘早行動起來，在空暇時間提高自己的專業技能。即使目前一切都還算順利，也要防患於未然，為提升自我價值早做努力。

水瓶座

最近水瓶座忙了起來，需要處理的事情一大堆。如果沒有穩定的心態，免不了與人產生摩擦。你們骨子裡的反叛精神，可能會讓部分水瓶座內心出現一股衝動，想要改變目前這種生活，但你必須思考一下，此刻真的是適合的時機嗎？如果不是，或許以不變應萬變更為穩妥。不論在何時都要提醒自己，別把時間和金錢浪費在無意義的地方。

雙魚座

木星為雙魚座帶來了意外的好運。你最近精神狀態良好，想做什麼就去做吧！在吉星的護佑下，你的行事作風可以放得更大膽，把握這個築夢的好時節。尤其是從事創作、藝術類的雙魚座，只要專心好好製作，會有源源不斷的靈感讓你們產出優質的好作品，未來會成為履歷上令你自豪的亮點喔！

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