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福運降落！4生肖靠一件事「好運延續到下半年」

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福運降落！4生肖靠一件事「好運延續到下半年」(圖片來源：Shutterstock)
福運降落！4生肖靠一件事「好運延續到下半年」(圖片來源：Shutterstock)

風水輪流轉，運勢也不例外！時運低迷時，大家就巴望有好事發生，轉危為安。運勢好的時候，又總想讓好運維持久一點。然而究竟該怎麼做才能讓好運延續呢？像是今年上半年有四大生肖的福運特別旺，科技紫微網就要來告訴大家，要如何讓好運延續到下半年？

生肖龍：財星閃耀

延續好運秘招：果斷

今年你的投資意識抬頭，對資訊和市場動態的嗅覺敏銳，知道該何時出手、以及該如何出手。只要能果決行動，在財富方面就易迎來喜事。此外，正財收入也是你今年行運中的亮點，有很大的機會能因為個人能力提升、或是工作表現亮眼而獲得獎勵，還易在朋友或長輩的幫助下體會到進財的喜悅感。因此邁入下半年後，記得不要拖拖拉拉，果斷一點喔！

生肖狗：如願以償

延續好運秘招：積極

上半年你的幸運指數急速攀升，各個方向的走勢都比較平穩。「愛情事業雙豐收」在此年可不是空談，只要不是不切實際的想法，基本上都能如願。金錢進帳方面能小有所獲，只要積極進取，克服懶惰，進財的機會很多。進入下半年之前，若能把「懶病」治癒，好運就會延續得更長久。

生肖鼠：幸福美滿

延續好運秘招：大膽

今年的愛情走勢非常不錯，尤其是對單身者的好機會很多，只要勇於展現自我，發展成戀情的機率很高。有伴侶的你，能夠實際付出關懷，感情自然升溫，即使短暫分離也能心靈相通，還能讓你們更深刻體會到彼此的重要性。下半年繼續保持大膽作風，對於單身者尋覓好緣、有伴侶者穩定良緣，都有很大幫助。

生肖兔：獲得肯定

延續好運秘招：保健

迎來事業上的小高峰。工作為你帶來不少成就感，同事間相處愉快，提案也容易得到肯定的回應，有些事情甚至比你預期中還要順利。你需要做的就是養足精神、注意健康，把身體狀況調整到最好的狀態，然後向著自己定下的各期短程目標不斷努力，相信成功就會在不遠處等著你，進入下半年後也不例外喔！

恭喜被點名的四大類幸運兒！其他生肖也別氣餒，學習他們的轉運秘招，相信也會有屬於你的好運降臨喔！2022年的下半年，大家一起全力以赴吧！

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愛情 單身 運勢

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