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4星座最耐不住寂寞！連「孤傲」摩羯座也上榜？

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4星座最耐不住寂寞！連「孤傲」摩羯座也上榜？(圖片來源：Shutterstock)
4星座最耐不住寂寞！連「孤傲」摩羯座也上榜？(圖片來源：Shutterstock)

現代的生活節奏越來越快，也讓我們的壓力越來越大。這種時候，我們總是希望能有個肩膀依靠。但是如果談戀愛時懷著這種找肩膀棲息的心情，其實對感情是危險的信號。害怕寂寞而開始一段感情時，是很容易出錯的。科技紫微網今天要來為大家盤點，究竟哪些星座最耐不住寂寞？

備註：以下內容參考太陽星座＋上升星座

牡羊座

牡羊座除了充滿活力以外，自我控制不足也是他們重要的特質。他們無法獨自安安靜靜的玩耍，因為他們的需求點特別多。要是不能把日子搞出點動靜來，他們就會開始苦惱，覺得生活是一種煎熬，人生失去樂趣。所以，一旦他們感到寂寞，就很容易陷入慌亂之中，然後開啟搗亂模式，只為了有事可做，有新鮮感可尋。

不過說起來，牡羊座的處事方式還是勇敢而瀟灑的。他們可以喜歡一個人喜歡到不行；說不喜歡的時候也是十分果決。為了擺脫寂寞，他們真的可以永不停歇！

水瓶座

水瓶座一向是自由和獨立的代表，但其實水瓶的內心才是特別害怕寂寞的。他們常覺得自己是一座孤島，為了擺脫這種感覺，所以總是喜歡待在一些熱鬧的場合。對於朋友的邀約，他們一般都來者不拒，所以你可以在很多熱鬧的 聚會上看到他們的身影。他們很容易在聚會中認識各種各樣的人，也容易在後續的聊天中產生曖昧的情愫。

我們很難看到一個水瓶座保持太長時間的單身狀態。除了他們深具魅力外，很大的因素是因為他們真的不願忍受寂寞。有愛、有人包圍才是他們追求的理想生活。

摩羯座

想不到吧！以高冷著稱的摩羯居然最耐不住寂寞？是的，摩羯表現出來的百毒不侵和坐懷不亂都是他偽裝給外人看的表現，摩羯的內心深處很渴望被理解和被支持。原因就是因為他們的內心實在太苦了，不甘心就這樣寂寞下去。

很少有摩羯會大張旗鼓的去談戀愛，因為他們必須用低調來保護自己。即使有了伴侶，他們也會給自己準備好1、2、3號備胎。摩羯接受不了自己在感情中狼狽的收場，因而一定會找好退路。

雙魚座

雙魚座是一種很矛盾的組合，他們一方面活得很佛系，不想跟複雜的事物扯上邊；另一方面又有一顆躁動的心，總是忍不住想去探索這個奇妙的世界。總之，他們就是閒不住。這樣的人怎麼可能耐得住寂寞呢？你要是看到周圍有雙魚座為了逃避寂寞而去談戀愛，也就不足為奇了。

就算是讓他們提前知道結局，他們還是會選擇先談戀愛再說！就算是被傷、被騙，大不了當個教訓，總好過什麼都拿不到，連空氣都跟著一起寂寞的好。

為什麼人會害怕孤獨、耐不住寂寞？其實內心深處我們就是想要有人陪。然而，只有學會獨處，才能真正趕走寂寞的「心魔」。不要因為對寂寞感到恐懼，就選擇不惜一切代價的逃避寂寞，人生中適時安排一些與寂寞共存的日子，與自己對話，能讓我們的內心變得更有力量！

中適時安排一些與寂寞共存的日子，與自己對話，能讓我們的內心變得更有力量！

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