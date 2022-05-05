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立夏來了！2習俗4禁忌曝光：「坐這處」恐前途一片黑暗

聯合新聞網 / 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖／ingiamge
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今天就是24節氣的立夏，這一天對古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來。古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，梅雨將要開始，農作物將要進入繁衍，旺盛生長的重要節氣。清水孟國際塔羅小孟老師也整理了立夏要注意的習俗與禁忌，注意不要犯囉！

立夏習俗

1、吃立夏蛋

俗話說：「立夏吃了蛋，熱天不疰夏。」立夏這天起天氣漸漸炎熱，小孩的食慾容易減退，後被稱之為「疰夏」。後來女媧娘娘指點百姓，可以吃煮熟的雞鴨鵝蛋，可以解「疰夏」，因此後來的人才會在立夏吃蛋。

2、立夏要吃一些涼性與溫性水果為佳

立夏不宜吃過飽，要給胃多留下一些空間、涼性與溫性水果如蘋果，檸檬，櫻桃，葡萄，蔬菜可以吃苦瓜，小黃瓜，也可以多喝綠豆湯，清草茶。

立夏禁忌：

1、不可以坐門檻：

民間相傳立夏是門神的生日，因此不要坐在門檻上，以免擋住門神出入，據說擋住門神前途容易黑暗。

2、不要在正門口穿鞋：

立夏門神生，在正門口穿鞋容易惹怒門神，因此建議在門口旁穿鞋避開門神比較好。

3、忌吃過補氣食材：

立夏不宜吃太補，若吃太補氣容易導致上火，喉嚨乾癢，胸悶，氣血循環變差，因此立夏要多吃退火食材。

4、忌躁動與衝動：

立夏不可以躁動，因為夏天炎熱容易與人有所結怨，因此不宜講話太直，也不可以衝動投資以免投資失利。

此為民俗說法，不代表本網立場，切勿過度迷信。

立夏 梅雨 生日

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