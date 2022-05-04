單身是一個樣 當了媽媽就大轉變的星座女TOP3：第一名原本超愛自由

養育的過程，小孩需要一個完美的母愛，但是這種完美其實不存在。每個星座媽媽都有自己獨特的個性，都會想要有一點自己的時間做什麼的事；用一點錢來保養自己；吃一點自己喜歡的，雖然會為了小孩付出很多，但是並不會將原來的自己完美改變。不過終究是會有改變的狀態，下面就來了解是哪三個星座女，當了媽媽之後就大轉變呢？

TOP3：水瓶座

水瓶座有個很獨特的個性，重視人際間的關係，卻不喜歡跟人互動；重視團體公眾事務，卻習慣與人保持一定距離，因為他們重視思考與理性分析，也常因此讓人覺得很有距離感，而難以親近。水瓶座對於自己的信念與想法很堅持，往往會與身邊的人顯得格格不入，雖然會接受別人給予的意見，但自己卻不一定會因此而改變。

可是當了媽媽之後的水瓶座，卻是不得不與自己的寶寶緊密接觸，更得頻繁的跟小孩有互動，尤其是新生兒，凡事都得依靠媽媽，這時的水瓶座媽媽，就算原本是再有所堅持，也是得有所改變。畢竟有孩子的媽媽，母性都會顯現出來，特別是水瓶座這種常處於天外天的虛幻世界，勢必得降到人世間的親情世界，做事情也更加實際。或許些微不變的就是，原本的自在的空間，從自己轉變讓給了小孩，讓小孩自由發展。

TOP2：雙子座

雙子座是個很會變動的星座，常常心變、行為變、說的也變，改變是雙子座最大的特性，但再怎麼改變，心態上卻是沒什麼變。雙子座對於身邊的人事物，都能快速的蒐集並傳遞與分享出去，最新的八卦新聞、小道消息，或是生活大小事，雙子座都能一一掌握，可說是資訊的來源站。因為雙子好奇心重又沒耐性，所以對於知道各種事情，會是很有興趣，但是不會去深入研究。

可是當了媽媽之後的雙子座，則是一反常態，耐性是被寶寶磨出來的，要長時間的陪在小孩旁邊、照顧、餵養、關心…等等的，這些都不是原本雙子座會做的事情，耐性的改變就是最大的不同了。再加上原本對很多事情都容易去抓住訊息，現在對這些事的興趣大減，轉變成只對小孩有興趣，而且還會深入研究任何養育、教育小孩的事情。幸好雙子座天生頭腦就很聰穎，能在短時間內做出改變，成為養育小孩的專家。

TOP1：射手座

射手座是個很樂觀又直爽的人，內心很重視自由和未來，喜歡隨性的過生活，因此他們不喜歡受到任何事情的限制而影響了自己的生活，更不喜歡被人事物給束縛。而且他們喜歡探索與冒險，愛好自由的個性，能離家多遠就多遠，三天不回家也不稀奇，加上對於身邊瑣碎又繁雜的事，很懶得去處理，所以射手座的人常常給人是不拘小節的形象。

不過當了媽媽之後的射手座，不僅要固定時間處理小寶寶的喝奶，還要隨時注意尿布要不要換，更要緊盯著寶寶的安全。寶寶的出生，完美顛覆了射手座自由的習性，被甜蜜的幸福給綁住了，射手媽媽開始願意乖乖待在家，專心處理小孩的生活大小事，這無疑是外在最大的改變。內心也得跟著改變，不得不定下心了，捨棄外面自由的花花世界，不再是只想著出去遊玩，而是開始一心一意的陪伴孩子，一切就是為了孩子而轉變。