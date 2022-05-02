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唐綺陽星座運勢週報：2星座感到不順 雙魚工作漸入佳境

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

【唐綺陽星座運勢週報5/2-5/8】

重要星象：

木星最後衝刺、水星停滯、日天合相、木星疾馳28-29度。

木星最後衝刺，渴望夢想成真，對未來充滿期望，十月底前，可多做新嘗試。水星停滯，雙子座、處女座略感不順，溝通與表達應更加謹慎，3C產品易有狀況，關注、探討媒體的各種現象。日天合相，凸顯新興投資模式，為投資者提供方向。木星疾馳28-29度，出生星盤有行星28-0度者，感到幸運、有活力。

工作注意：雙子、天秤、天蠍、雙魚

雙子：工作上的協調很重要

天秤：務實的考量，會讓事情做得更好

天蠍：有不錯的合作機會，值得深談

雙魚：漸入佳境，開始向前奔馳

桃花注意：金牛、獅子、處女、水瓶

金牛：展現柔軟，轉變付出的方式

獅子：脆弱時易被打動，需多一些判斷

處女：當心負面情緒的影響

水瓶：多一點勇敢與自信，事情會更容易

財運注意：牡羊、巨蟹

牡羊：花錢不手軟，需有人幫忙控管

巨蟹：生活必要的花費，要保持平常心

健康注意：射手、魔羯

射手：當心過勞問題，注重養生

魔羯：多注意睡眠與交通問題

木星 星座運勢 獅子 睡眠 唐綺陽 每週星座運勢

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