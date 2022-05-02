遭遇亂流也挺過去「注定互伴終身」 感情恆久情侶星座組合TOP5

每個人的性格不同，在不同的個性相處下，想長久維持感情並不容易。日本網站「愛カツ」最近就以星座分析，選出5個最容易走到最後的組合是什麼。

第五名 雙子座男+牡羊座女

儘管在感情中難免出現冷淡期，但曾經有過的熱情卻是難以忘懷。在刺激內心的同時，也會再度體認到「果然只有他／她能夠讓我心動」，最後成功結為連理。

第四名 天蠍座男+金牛座女

個性認真的兩人，對於有好感的對象，也會詳細規劃起將來的事。儘管有些時候會燃起嫉妒心，不過那也是珍惜另一半的表現。發現雙方都是類似的人時，也就離成為終身伴侶不遠了。

第三名 處女座男+水瓶座女

兩人有著不少相同的興趣，而且都是會對嗜好深入鑽研的類型，因此會在不知不覺間，培養出兩人之間的羈絆。即使有其他人干擾，也會因為無法在這方面談得那麼來，而無法破壞天生注定的兩人。

第二名 雙魚座男+天蠍座女

一直以來都保持在甜甜蜜蜜，誰也不願分開的關係中。從最一開始的時候，就相信會和對方走到永遠，感情濃烈願意為另一半拋棄一切，也想要對方為自己拋棄所有。

第一名 處女座男+魔羯座女

即使有些小口角，但最後都能好好理解對方的想法。透過溝通後，更能培養出感情與彼此間的樂趣，不知不覺就互許終身了。