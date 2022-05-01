運勢最神星座TOP5／跟著她也沾光 第一名擁有「幸運之星」強力加持

雖說運氣無法掌握，然而有時一個人的運勢，卻也和當事者的性格息息相關。日本網站「愛カツ」就以星座分析，選出五種運氣最神的星座女性。

第五名 雙子座

雙子座的女性相當健談，那份交際能力就好比神的恩賜一樣。他們也靠著這點，碰到誰都能夠自然相處，無形間替自己增加了許多機會。

第四名 水瓶座

水瓶座的女性思考獨特，不容易受到他人影響，而且能夠預先判斷未來走向。靠著超越時代、推陳出新的點子，讓她們有著能夠扮演領頭羊，改變社會的絕佳潛力。

第三名 天秤座

水瓶座的女性懂得維持平衡，並且有著細膩的情感。由於抱持著和平主義，使得她們受到多方寵愛，也不會被戀愛沖昏了頭，因此不容易落入泥沼中。

第二名 雙魚座

雙魚座女性情感豐富，有著溫柔的一顆心，幫助她們看透表象所察覺不到的深層事實。而她們不將只為了自身利益，更會為了幫助他人使用這份能力，讓她們的好運無形中更上層樓。

第一名 射手座

射手座不受拘束，一向以講求有趣為行動準則，世間的一切都可以能為她們快樂泉源。儘管看似樂觀，私底下的她們卻也付出了相當的努力，使得她們能擴大自己的機會。守護星也是被稱做「幸運之星」的木星。