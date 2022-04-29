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小孟塔羅：太執著投資還衝動消費？什麼原因導致我存不住錢

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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英國科學家曾研究歸納出人類的「幸福方程式」：幸福＝P+(5×E)+(3×H)。P(Personality)代表個性，包括世界觀和應變力；E(Exist)代表生存狀況，包括健康、財務和交友等；H(High)代表更高一層的需要，包括自尊心、期望和志氣。而很多時候，它們都需要金錢支撐。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，什麼原因導致我存不住錢？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。





塔羅牌圖作者：Radleigh Valentine(Guardian Angel Messages Tarot)

A：對投資執著。(聖杯侍者正位)

牌面女子左手插進裙子口袋，眼睛望向右手杯子裡的魚。

A：對投資執著。(聖杯侍者正位)
A：對投資執著。(聖杯侍者正位)

這張牌表示你對於自己，已經掌握住的投資標的物，投入許多情感面的共情。這將導致你對它會情有獨鍾，除了無法看見客觀狀況外，更難以聽進他人的聲音。如同孤注一擲的行為，正是你金錢流失的主因。小孟老師在此提醒你，投資要先投入一筆資金，而且也未必保證賺錢，適當留些現金配置較好。

B：對自己慷慨。(聖杯九正位)

牌面女子臉上戴著一副眼鏡，對著手裡拿的蒲公英吹氣。

B：對自己慷慨。(聖杯九正位)
B：對自己慷慨。(聖杯九正位)

這張牌表示你的眼光很好，同時也是個很有品味的人，加上很願意花錢犒賞自己，於是錢就這樣一去不復返了。像是買車會優先考慮進口車，買東西想要品質好一點的，就免不了會花比較多錢。小孟老師在此提醒你，若自身經濟能力很好，對自己好一點也是無可厚非，但若是買相同的東西，還是適可而止一點較好。

C：野心在作祟。(權杖侍者正位)

牌面女子拿著權杖高舉過肩，身體散發出金羽毛的光芒。

C：野心在作祟。(權杖侍者正位)
C：野心在作祟。(權杖侍者正位)

這張牌表示你在已經停擺的事情上，卻因野心的關係而投入財富與時間。例如你覺得體重一直減不下來，就會想要去買減重產品來吃，或者加入健身房找教練運動；如果你跟心儀的人無法進展，你還是會想再做一些努力，花心思約會買禮物給對方等等。小孟老師在此提醒你，有好的投資報酬率再去做。

D：花錢買輕鬆(寶劍六正位)

牌面男子一人獨自坐在船上，水中插著六把劍指引方向。

D：花錢買輕鬆(寶劍六正位)
D：花錢買輕鬆(寶劍六正位)

這張牌表示你為了緩解一些壓力，便會用花錢來達到放鬆的效果。像是平常上班壓力很大，下班後就會想要去吃美食，或是約三五好友去喝酒放鬆。有時花錢不是為了買東西，而是喜歡消費本身帶來的愉悅。小孟老師在此提醒你，你需要的是內在的平靜，不妨上一些靜心的課程，或是跟心理醫生、療癒師聊聊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

E：衝動型花費。(聖杯一正位)

牌面女孩雙手握著一個杯子，背後的男天使張開了翅膀。

E：衝動型花費。(聖杯一正位)
E：衝動型花費。(聖杯一正位)

這張牌表示你看到喜歡的東西，就會忍不住衝動想要購買。尤其這個網路盛行的時代，無論是經由社群媒體的推薦，或是無意間逛到不錯的東西，還是自己搜尋喜歡的行為，都會讓荷包裡的錢不斷流失。小孟老師在此提醒你，不要在短時間內做決定，給自己多一些時間冷靜考慮，能有效減少衝動花費的次數。

社群媒體 小孟塔羅

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