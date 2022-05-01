12星座五月運勢解析 魔羯遇亂流有解、這星座離夢想只差一步
時序進入五月，也代表在這2022年，已經過了三分之一。日本網站「ananweb」就分析12星座，在這五月當中，整體的運勢走向會是如何。
牡羊座
邁向未來的關鍵期，將會有重要的決定及變化出現。
金牛座
藉由和伙伴們的合作，將會有令人愉快的發現。
雙子座
專心致力於某件事情上，享受挑戰所帶來的刺激。
巨蟹座
珍惜自己的獨特性，無論是工作還是其他事情都會有顯著的進展。
獅子座
將遭遇驚奇的變化和意想不到的開展。切記要展現柔軟的應對能力。
處女座
人際關係將有浮動，自身必須保持大而化之、不容易失控的狀態。
天秤座
比起輕鬆的選項，不如稍微繞點遠路，以安全為第一優先。
天蠍座
徹底埋首於想做的事情，實距離現夢想也不再遙遠。
射手座
學習的意願高漲，視野變得更加廣闊，並從中找到自己的方向。
魔羯座
多少會遇上一些亂流，臨機應變才是解方。
水瓶座
積極的學習，讓自己的選擇更加多元，開拓更理想的道路。
雙魚座
在剛剛好的壓力之下，熟練地完成被交付的工作。
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