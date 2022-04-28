看似隨和其實只是裝溫柔？ 12生肖男「多重人格度」大解析

每個人的個性不同，有的人直來直往，也有人表裡不一，外在表現與內心的想法有著巨大差異。日本網站「愛カツ」最近就以生肖分析，整理出各生肖男性的「雙重人格」程度有多少。

鼠：75％

屬鼠的男性個性纖細，特別是對跟錢有關的事情相當慎重，平常一塊兩塊都要省。但有時又會突然一口氣壓力爆發，買下昂貴的物品。

牛：30％

屬牛的男性個性溫柔，不容易生氣。不過真的超過底線被激怒了，可就不是能簡單解決的問題。

虎：90％

屬虎的男性大膽卻又纖細，可能一下子立出遠大的目標，一下子又覺得喪失自信裹足不前，情緒容易大起大落。

兔：50％

屬兔的男性個性親和，且因為好聊所以相當受到女性的歡迎。不過他們也非常偏心，會毫不掩飾地對自己在意的人做出特別待遇。

龍：80％

屬龍的男性看似個性成熟，卻有著強烈的獨佔慾。平時雖然看不出來，但好比說在社群網站上成了朋友，就會一天到晚收到他們的訊息。

蛇：70％

屬蛇的男性心機重，行動都是為了自己的利益。不過碰到心上人，就會願意做出付出，而讓人感到反差。

馬：10％

屬馬的男性直來直往，不喜歡把事情搞得太複雜，想到什麼就做什麼。但也容易因為事前準備不足而遭遇失敗。

羊：80％

屬羊的男性看似隨和、冷靜，內心卻是非常討厭認輸和妥協。只是為了表現出溫柔的樣子，也不敢肆意妄為，因此內心一直都有著相當的壓力。

猴：50％

屬猴的男性頭腦靈活，具有挑戰精神。不過他們也有著膽小、氣量不足的缺點。儘管願意做出嘗試，但半途而廢的狀況也不少。

雞：25％

屬雞的男性冷靜沉著，意志強韌，會在自己選定的道路上勇往直前，嚴以律己外更不假求他人。不過他們還是有著少部分纖細的地方，需要深入觀察才能發現。

狗：20％

屬狗的男性責任感強，誠實且認真努力，受到周圍的人信賴。且他們非常注重情義道德，願意為了幫助他人而燃燒自我。

豬：15％

屬豬的男性一旦相信某件事，就不會對此產生任何懷疑，毫不猶豫地往前衝刺。雖然積極，不過缺點也在於不容易有反省改善的作為。