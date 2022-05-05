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當心遇上渣情人 3星座最近「爛桃花纏身」

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當心遇上渣情人！3星座最近「爛桃花纏身」(圖片來源：Shutterstock)
當心遇上渣情人！3星座最近「爛桃花纏身」(圖片來源：Shutterstock)

「桃花」代表的是人緣與感情，有時候桃花雖然多，感情還是不順；然而，比起桃花凋零，更可怕的是遇到爛桃花還不自知。在2022年年中這段期間，哪幾個星座要特別擔心爛桃花纏身呢？就讓科技紫微網立刻來為大家盤點！

雙魚座

患得患失，勉強自己

雙魚座最近容易遇到讓你患得患失的人，不用懷疑，這就是爛桃花！你是不是動不動就覺得自己不夠好？懷疑自己不夠有魅力？甚至因此否定自己？想要提升自己固然沒錯，但為了迎合他人而勉強自己，不可以！

最近這段時間，魚兒們會試著改變自己的外在形象來增加自信。雖然花錢令你心疼，卻還是會忍不住花一筆錢在服飾和化妝品上。如果這樣能讓你更有安全感，那就去做吧，但不要為此浪費過多的精力。

另外一部分雙魚需要注意不要被自己的惻隱之心所困。明明對方不是自己喜歡的類型，卻因為敵不過對方的死纏爛打招數，不忍拒絕。其實，對方或許並沒有表現出來的那麼喜歡你。如果不想繼續被爛桃花纏身，還是果斷一些為好。

天秤座

當斷則斷，不受其亂

面對爛桃花，天秤座往往是糾結而矛盾的，永遠令你感到棘手。最近你們要注意避免陷入特殊戀情，比如辦公室戀情、三角戀等，千萬不要毫不知情的當了第三者。如果最近正在嘗試交往的某個異性，總是對你戰略性迴避一些問題，請提高警惕。有問題的人，才會對你刻意隱瞞。

一部分天秤座會跟舊情人重新扯上關係。如果過去阻擋你們交往的問題並未消失，那麼復合之後你仍然需要再次面對。明明知道對方不靠譜、這段感情不會穩定，卻還是忍不住回頭，你自己仔細想想，你理智嗎？

沒有結果的事情，就不要再拖拖拉拉。如果不想再次受到傷害，那麼就別老想著把爛桃花扶正！在還沒受傷之前就先行巧妙避開，才是上上之策。

雙子座

曖昧甜美，當心淪陷

最近雙子座需要特別謹慎。雖然你身邊有不少具備發展可能的對象，看似桃花朵朵開，但大多是露水姻緣。互動的感覺雖好，但對方的目的或許只是曖昧，而不是想認真交往，你要特別注意雙方的認知是否一致。

其實雙子座很聰明，認為自己能看穿爛桃花，但因為太貪玩，覺得多接觸也沒什麼，結果就陷下去了。這段時間還是麻煩你收收心，小心招到不好惹的人，到時要脫身可沒你想像的輕鬆！

另外也要想想，你是否在不經意間向他人發出了錯誤的信號？如果有，趕緊撇清關係！雖然愛情難免會走冤枉路，但總得清醒地嘗試，不能無端牽扯。別耽誤自己，更別耽誤別人。

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