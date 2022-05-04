塔羅：讓你怦然心動的對象何時出現？

愛情就像一種化學變化，前一秒鐘或許還毫無徵兆，但是一瞬之間心動的感覺突然襲來，將你推入戀愛的深淵，無法自拔。那麼，讓你怦然心動的對象會在何時出現呢？就跟著科技紫微網的塔羅占卜一起來測試看看吧！

占卜規則：１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「讓我心動的對象何時出現？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌1：皇后

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那個讓你心動的人已經出現在你身邊了哦！對方帶有風象星座和土象星座結合的感覺，是一個注重細節、擅長溝通、又能帶給人溫暖的人。你們聊天起來很愉快，但比起聊天，面對面約會才是你真正體驗到心動的瞬間。



當然，這個人也可能是你已經認識有一段時間的舊友。你們之間的氣氛早已帶著曖昧，但彼此都缺少表白真心的勇氣。抽到這張牌也是在告訴你，遇到真愛時別猶豫遲疑，主動向前踏出，才抓得住幸福。

選牌2：節制

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有點遺憾，最近你似乎都遇不到讓你心動的人。你先前應該曾經遇到一個令你很心動的人，只不過因為某些原因而互相錯過了。



抽到節制這張牌，也是在提醒你，過往的舊事仍然干擾著你前行的腳步，只有在你放下之後，才會有空間容納新的人。如果你希望愛情快點光臨的話，就做些改變來讓自己靈動一點，或者安排一趟短期旅行，都有助於提升你的戀愛運勢喔！

選牌3：惡魔

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最近半年可能會出現一個令你心動的人。說是心動，其實「衝動」可能更合適。對方不是你原本期待的理想型情人，卻在某個方面特別吸引你。他很可能是個家庭背景不錯、或者能力出色的人，你們的進展儘管迅速卻不算順利，甚至會因為金錢、性、權力等因素而糾纏不斷。



不要因為一時的寂寞或者歡娛，為自己套上枷鎖。好的愛情是教人成長，而不是讓人沉淪。面對這份感情，要多理性考慮。

選牌4：正義

最近令你心動的對象，將會在你事業小有成就的時候出現。這種成就並不是特別有什麼成績之類的，而是在你的事業找到了方向、或者進入一個相對穩定的狀態之後，讓你心動的這個人也會隨之出現。



對方可能是你在工作上的合作夥伴。由於你們工作時常常接觸，日久生情，某一刻的感動，便是心動的開始。所以，繼續努力工作吧～

你永遠不知道令你心動的人何時會出現，可能在下一個路口的轉角，也可能是你下一刻踏進的那個車廂裡。所以無論身在何時何地，都要用心生活，做好準備喔！

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