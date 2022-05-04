快訊

確診者告白／親身體驗三大政策亂象 比病毒更讓人恐慌

國民黨再提名一艱困縣市 屏東由前立委蘇清泉再披戰袍

快篩陽視同確診2天內公布 陳時中估確診高峰落在這一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塔羅：讓你怦然心動的對象何時出現？

科技紫微網 / 科技紫微網
塔羅：讓你怦然心動的對象何時出現？(圖片來源：Shutterstock)
塔羅：讓你怦然心動的對象何時出現？(圖片來源：Shutterstock)

愛情就像一種化學變化，前一秒鐘或許還毫無徵兆，但是一瞬之間心動的感覺突然襲來，將你推入戀愛的深淵，無法自拔。那麼，讓你怦然心動的對象會在何時出現呢？就跟著科技紫微網的塔羅占卜一起來測試看看吧！

占卜規則：１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。
２、在心中默默念著：「讓我心動的對象何時出現？」
３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌1：皇后

圖片來源：科技紫微網

那個讓你心動的人已經出現在你身邊了哦！對方帶有風象星座和土象星座結合的感覺，是一個注重細節、擅長溝通、又能帶給人溫暖的人。你們聊天起來很愉快，但比起聊天，面對面約會才是你真正體驗到心動的瞬間。

當然，這個人也可能是你已經認識有一段時間的舊友。你們之間的氣氛早已帶著曖昧，但彼此都缺少表白真心的勇氣。抽到這張牌也是在告訴你，遇到真愛時別猶豫遲疑，主動向前踏出，才抓得住幸福。

選牌2：節制

圖片來源：科技紫微網

有點遺憾，最近你似乎都遇不到讓你心動的人。你先前應該曾經遇到一個令你很心動的人，只不過因為某些原因而互相錯過了。

抽到節制這張牌，也是在提醒你，過往的舊事仍然干擾著你前行的腳步，只有在你放下之後，才會有空間容納新的人。如果你希望愛情快點光臨的話，就做些改變來讓自己靈動一點，或者安排一趟短期旅行，都有助於提升你的戀愛運勢喔！

選牌3：惡魔

圖片來源：科技紫微網

最近半年可能會出現一個令你心動的人。說是心動，其實「衝動」可能更合適。對方不是你原本期待的理想型情人，卻在某個方面特別吸引你。他很可能是個家庭背景不錯、或者能力出色的人，你們的進展儘管迅速卻不算順利，甚至會因為金錢、性、權力等因素而糾纏不斷。

不要因為一時的寂寞或者歡娛，為自己套上枷鎖。好的愛情是教人成長，而不是讓人沉淪。面對這份感情，要多理性考慮。

選牌4：正義

最近令你心動的對象，將會在你事業小有成就的時候出現。這種成就並不是特別有什麼成績之類的，而是在你的事業找到了方向、或者進入一個相對穩定的狀態之後，讓你心動的這個人也會隨之出現。

對方可能是你在工作上的合作夥伴。由於你們工作時常常接觸，日久生情，某一刻的感動，便是心動的開始。所以，繼續努力工作吧～

你永遠不知道令你心動的人何時會出現，可能在下一個路口的轉角，也可能是你下一刻踏進的那個車廂裡。所以無論身在何時何地，都要用心生活，做好準備喔！

【延伸閱讀】

姓名藏紅線，今年能擺脫單身？

日本秘術，揭開兩人愛情祈願書

科技紫微網

科技紫微網 愛情

延伸閱讀

回不去了！12星座女「不愛了」會有這些表現

一段關係的結束並非你不好 而是彼此不再適合了！

我們與閨密的距離該如何拿捏？理想閨密都會做到4件事

4月星座塔羅運勢：獅子行動至上 雙魚情財兩得

相關新聞

單身是一個樣 當了媽媽就大轉變的星座女TOP3：第一名原本超愛自由

養育的過程，小孩需要一個完美的母愛，但是這種完美其實不存在。每個星座媽媽都有自己獨特的個性，都會想要有一點自己的時間做什麼的事；用一點錢來保養自己；吃一點自己喜歡的，雖然會為了小孩付出很多，但是並不會將原來的自己完美改變。不過終究是會有改變的狀態，下面就來了解是哪三個星座女，當了媽媽之後就大轉變呢？

明天立夏！5大生肖財運旺到發熱：豬脫離壓力、龍運氣變強

明天就是24節氣的立夏，清水孟國際塔羅小孟老師表示，立夏在古人來說代表的是，告別春季，夏季即將開始與到來，古人通常都喜歡把立夏，當成是溫度開始要明顯升高，酷暑即將到臨，並且雷雨增多，小孟老師點出立夏後5個生肖財運會跟著旺到發熱，看看你上榜了嗎？

塔羅：讓你怦然心動的對象何時出現？

愛情就像一種化學變化，前一秒鐘或許還毫無徵兆，但是一瞬之間心動的感覺突然襲來，將你推入戀愛的深淵，無法自拔。那麼，讓你怦然心動的對象會在何時出現呢？就跟著科技紫微網的塔羅占卜一起來測試看看吧！

每日星座運勢／巨蟹放下執念先討論 不宜經手金錢

2022-05-04 牡羊座短評：在生活中做個有心人。【整體運★★★★☆】今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，而缺乏責任心將讓你很難獲得同事的信任；戀愛中的人今天有約會遲到的情況出現，還是拿

別放棄！盤點2022年「先苦後甘」四大命格

這個春天，想必大家都感受到了年運的動盪起伏。俄烏開戰，國際局勢緊張；疫情籠罩，各行各業受到波及……然而，生活仍必須繼續，只要不放棄，就會看到轉機！例如接下來被科技紫微網點名的四大命格，只要撐過眼前的考驗，未來收穫必定能使你大為驚訝！

遭遇亂流也挺過去「注定互伴終身」 感情恆久情侶星座組合TOP5

每個人的性格不同，在不同的個性相處下，想長久維持感情並不容易。日本網站「愛カツ」最近就以星座分析，選出5個最容易走到最後的組合是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。