別放棄！盤點2022年「先苦後甘」四大命格

這個春天，想必大家都感受到了年運的動盪起伏。俄烏開戰，國際局勢緊張；疫情籠罩，各行各業受到波及……然而，生活仍必須繼續，只要不放棄，就會看到轉機！例如接下來被科技紫微網點名的四大命格，只要撐過眼前的考驗，未來收穫必定能使你大為驚訝！

命宮有七殺

持續堅持，終獲認可

今年的機會都藏在長期的堅持裡。剛開始或許看不到成效，甚至可能讓你產生挫敗感，但考驗越大，就代表機會越多。這個趨勢在事業方面特別明顯，今年你的事業壓力比往年大一些，剛開始會遇上撞牆期，甚至遇上小人算計，不過這也正是命運給你的考驗，只要跨過這一關，就易迎來事業的上升期，並獲得周圍人的認可。

命宮有廉貞

隨機應變，貴人引路

廉貞此年最大的「苦」來自於束縛感的加劇。以前能放手去做的事，現在舉步維艱；以前收穫頗豐的領域，現在困難重重。但是千萬不要自暴自棄，只要能夠隨機應變，便能找到新的生存之法。良好的人際關係會成為你接下來的最好助力，新結交的朋友會為你帶來好消息，並為你之後的計畫提供幫助，使你嘗到成功的喜悅。

命宮有天機

韜光養晦，越過越順

這一年對於你而言是沉澱自我、收穫成長的時期。一開始的責任和壓力仍然會比較大，而且容易因埋首工作招來另一半抱怨。好在辛苦付出之後，經驗的累積會大大提升你的工作能力，更有機會參與自己喜歡的專案或任務來發揮專長，後面的路也會越走越順。但是切記不可因為追求一時利益而放棄已有的穩定局面，應好好分配時間與資源，站穩腳步。

命宮有太陰

擺脫瓶頸，積極向上

這一年你會想要提升自己的競爭力，但剛開始時有力不從心之感，甚至會遭遇短暫的瓶頸期。這個時候你最需要的是忍耐並持續默默耕耘，撐過去之後就會明顯感覺到做事順利很多，處理危機的時候也將會得心應手。堅韌與自信是你迎來轉機的關鍵法寶，只要你以積極、正能量的態度面對事情，不僅會提升你的口碑，還易得到貴人指點。

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