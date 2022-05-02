5年內賺錢運大爆發！5生肖擺脫陰霾迎好財

疫情打亂了很多人的生涯規劃，財富也跟著重新洗牌。畢竟，賺錢需要時間，讓我們把眼光稍微放長遠些，來看看五年內的財運吧！科技紫微網今天就來告訴大家，哪些生肖在五年內有機會擺脫大環境牽制，趁勢而起，賺錢運大爆發？

生肖豬

扭轉局勢、化守為攻

屬豬者的運勢在這幾年將有較大起伏，特別顯著的部分是資金運用將會更加活絡。周圍容易出現不錯的投資機會，若是採取過於保守的理財方式，恐怕連財神爺都會為你扼腕呢！

這五年內若遇有跳槽或合夥創業的機會，只要跟興趣或專業相符，可以把作風調整得再樂觀大膽些。即使你平常不太敢冒險，但是當你來到運勢轉折點時，還是可以試著勇於挑戰自我，奮力一搏，才能跳脫原本的框架束縛。

生肖狗

穩健積蓄、落袋為安

你的工作運勢將逐漸明朗，若是時機掌握得當，甚至能進入噴發期。所謂「三年不開張，開張吃三年」，資歷越深者，向上回彈的力道越大，可望一掃陰霾，再現輝煌。

此階段的重心宜全力賺取薪資，收穫正財，不適合放太多心力在投資上。只要以穩定保本為大原則，就能積累出豐厚資產。若不做此念，萬一誤判，或是貪念難以割捨，很可能會損失慘重。

生肖馬

財源豐足、有利儲蓄

運勢進入苦盡甘來階段，其中1966年和1978年出生者，振作上升的力道更是明顯。特別是身處競爭激烈環境、工作壓力大者，將能夠一吐長久以來的怨氣，好好感受財源廣進的幸福感。

但如果原本就從事收入穩定工作、早有一定儲蓄者，接下來的五年將相對變化較小。不過，這個族群還是能延續並強化穩定感，別忘了把握機會繼續多存錢，讓未來的日子更有備無患。

生肖猴

與時俱進、順水推舟

雖然你接下來的中長期運勢充滿變化，考驗與機會並存，但是卻多能夠在危機中找到出路；除了延續以往的成果以外，你還能透過這些機會積累財富。接下來五年的財運大致看好，但若想要擁有更可觀的進帳，關鍵就在於你是否有辦法跟上賺錢機會。

在這段期間，努力並非首要因素，你還必須站在對的位置上，才能事半功倍，進財快速。尤其是能熟練運用網路趨勢和市場脈動者，將登上大好舞台，引領風潮，賺進四方財。

生肖牛

耕耘收穫、指日可待

運勢進入多做多得、回報可觀的階段。這也意味著，你多年來的努力將能在這五年開花結果，化為具體的財富積累。不過這五年並不會過得比較輕鬆，甚至還需投入更多心血，用以打通工作瓶頸和拉高儲蓄的水位。值得慶幸的是，你的踏實付出不會被辜負，且還能得到助力。

已有家庭者，家人會與你一起同甘共苦，並為你帶來好運。人際關係對你現階段的影響頗大，你樂於分享與助人的作風不但能豐富自己的生活，還能轉化為實質的回饋。

五年的時間不算短，其間財運恐怕歷經數次起伏，如果沒有好好把握，錯過了能翻身的好運，卻又沒避開破財的厄運，豈不是太冤枉可惜了？人生就是要趁著有熱血、又能承受風險的黃金時期，好好掌握良機！

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