5月星座塔羅運勢：天蠍桃花不斷 牡羊賺多花多

五月，是剛誕生的夏天。初夏的第一束陽光，能為人帶來希望與光明。然而，就在四月的尾巴，2022年的第二場水逆也要登場了，此時我們會需要迎接哪些挑戰，又要做好哪些準備呢？別慌張，跟著科技紫微網來看看月運勢與塔羅牌的指引吧！

牡羊座

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塔羅牌：愚人

本月塔羅給牡羊的啟示是「慎重」。這個月的你有點貪玩，但生活也因此充滿樂趣，可以跟志同道合的朋友玩得很開心。不過，在感情上你顯得有點吊兒郎當，容易帶給另一半敷衍、不靠譜的感覺，但你卻傷人而不自知。工作上需要避免粗心大意造成犯錯，不要急著出風頭。另外還需要注意膝蓋和關節的保護，運動應適量而不過量。



5月將會發生的事件：

1、參加聚會，邂逅不錯的對象。

2、對另一半感到不耐煩。

3、摸魚被同事或主管撞個正著。

4、工作上靈感不斷，想法很多。

5、賺得多，但花得也多。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

金牛座

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塔羅牌：錢幣七

本月塔羅給金牛的啟示是「勤奮」。努力不一定會成功，但成功卻必然離不開努力。很多人會因為短期內看不到收益而放棄，錯失了本可以得到的一切。本月雖然忙碌疲憊，但你能在辛苦過後收到應得的利益。另外，不要把工作上的壓力轉移到生活中，以免負面情緒會移轉到周圍的人身上。能做到這一點，本月就會順利很多。



5月將會發生的事件：

1、與相親對象有進一步的發展。

2、對另一半產生厭煩感，小有爭吵。

3、工作上完成一項意料之外的任務。

4、睡眠不佳，容易胡思亂想。

5、在一項金錢交易中敲定了滿意的價格。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙子座

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塔羅牌：聖杯七

本月塔羅給雙子的啟示是「知足」。此月你的運勢忽高忽低不太穩定，身邊暗藏的機運其實不少，但選擇越多，也就越容易讓你陷入兩難，無法決斷。做任何抉擇都需要考量自己的能力限制，如果什麼都想要，結果很可能是什麼都得不到。尤其在處理金錢和情感問題時，做好約束，不要放任慾望。



5月將會發生的事件：

1、單身者對人一見鍾情，或發生一夜情。

2、戀愛中的人可能受到小三挑戰。

3、工作上有新案件，被委以重任。

4、投資有新機遇，獲得金錢入袋。

5、出現投機心理，迷戀金錢遊戲。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

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塔羅牌：權杖騎士

本月塔羅給巨蟹的啟示是「耐心」。最近你一改往日的內斂作風，變得直率又熱情。這種心情轉變也直接反映在工作和生活上。你會發現自己跟周圍的人相處得十分融洽，這一點在單身者身上尤為明顯，個人魅力大漲，身邊出現不止一朵桃花。你雖然樂於與他們互動，但後勁有些不足，想要順利脫單還要更有耐心一點哦。



5月將會發生的事件：

1、認識了不錯的對象，進展迅速。

2、戀愛中的人開始同居，或舉行訂婚。

3、參加公司活動，表現不錯。

4、人情往來的開銷增加。

5、常常靜不下心，喜歡胡思亂想。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

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塔羅牌：寶劍侍衛

本月塔羅給獅子的啟示是「謹言」。最近你的創意很多，比以前更注重自身發展，先前你對一些事的態度模棱兩可，現在卻變得很明確了。另一方面，雖然你會因不甘現狀而開始新的規劃，但是行動力稍嫌不足，一些事情看似做好了準備，最後卻沒能執行。本月特別需要注意的是管好口舌，在工作場合盡量少參與同事間的八卦討論，否則有被當事人抓包的風險。



5月會發生的事情：

1、單身者遇到很聊得來的對象。

2、戀愛中的人開始規劃兩人的未來藍圖。

3、工作方面因為沒有提前準備而出錯。

4、點子特別多，創意工作者文思泉湧。

5、偏財運佳，稍微動腦就能賺到錢。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

處女座

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塔羅牌：聖杯二（逆位）

本月塔羅給處女的啟示是「溝通」。這是有點悲觀的一個月，你總有種患得患失的感覺，心情也很容易被他人的言語、態度影響。單身者可能會因為一點不順心之事就開始懷疑自己的魅力，戀愛中的人則感到自己不被另一半認同或需要。與其自己胡思亂想、黯然傷神，不如真誠表達出你的感受和需求，說不定只是誤會一場。



5月將會發生的事件：

1、單身者遇到互有好感的對象，但雙方都很被動。

2、戀愛中的人因為賭氣而放狠話傷害對方。

3、職場上遇到勢均力敵的對手。

4、與同事的合作缺乏默契，溝通不良。

5、朋友向你借錢。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

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塔羅牌：權杖六

本月塔羅給天秤的啟示是「合作」。本月你的行動力可圈可點，很多事情的主導權慢慢回到你手上，這種可支配的掌控感讓你對自己充滿信心，不僅做事更有行動力，還能感染並帶動周圍的人，使你在職場上發揮光芒，此運特別利於團隊合作型的業務。行動力既已具備，再加些耐心，你這個月就會很順利了。



5月將會發生的事件：

1、單身者與初熟的對象進展神速。

2、戀愛中的人開始準備結婚事宜。

3、工作上不夠細心而犯錯。

4、得到工作方面的好消息，例如工作機會或資格證書等。

5、投資太貪心，因不懂收手而賠錢。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

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塔羅牌：戀人

本月塔羅給天蠍的啟示是「選擇」。這是整體節奏輕快的一個月，工作、生活、人際關係都為你帶來不少歡樂。尤其是你對待感情問題的心境突然開闊起來了，他人也能感受到你的熱情和魅力。單身者容易得到異性的關注和欣賞，桃花一朵接著一朵。要提醒的是金錢方面的問題，本月容易被誘惑而做出錯誤判斷，應謹慎選擇。



5月會發生的事情：

1、單身者有人追求，有一夜情的可能。

2、戀愛中的人決定同居或訂婚。

3、有伯樂向你拋出橄欖枝。

4、萌生離職創業的念頭。

5、消費慾望過度強烈，不該買的就別買吧。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

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塔羅牌：權杖十

本月塔羅給射手的啟示是「量力而為」。你最近陷入一種疲於應對的心累狀態，周圍有些反對意見，你不願妥協；很想休息，又迫於情況不得不努力前行。工作方面應多加強團隊分工，合理分配任務，不要攬下超出自身精力與能力範圍的擔子，否則後面的爛攤很難收拾。凡事均應量力而行，別讓「心軟」或「面子」阻擋你前進的步伐。



5月會發生的事情：

1、單身者想拒絕某人的追求，卻不好意思開口。

2、與另一半的相處讓你倍感壓力。

3、工作上出現難得的機遇。

4、經常需要加班。

5、債務壓力大，應理性節制消費。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：聖杯五

本月塔羅給摩羯的啟示是「轉換」。你將經歷一段低潮期，一些陸續到來的小麻煩消磨了你的耐心。不要為了不值得的人或事沮喪太久，從情緒中跳脫出來，客觀看待自己的處境吧！你會發現你並不是孤立無援，只是有時太專注自己所失去的，因而忘記自己原本擁有的。有時間的話，出去散步接觸大自然，換個視角，就能換個心情。



5月將會發生的事件：

1、單身者對戀愛不太有動力。

2、戀愛中的人感情變得平淡，讓你羡慕起別人的戀愛。

3、工作壓力大，雖不想工作卻無法輕易辭職。

4、發現身邊一直有默默關心你的人。

5、可能因輕信他人而受騙，金錢方面儘量不要有大動作。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

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塔羅牌：命運之輪

本月塔羅給水瓶的啟示是「時機」。這段時間你的生活狀態可能有點萎靡，提不起勁，什麼都不想做。然而，有些事情需要做出抉擇，最好不要拖延太久。比起消磨時間逃避，本月更適合主動出擊，去發現並把握潛藏的機會。多留意平時瀏覽的各類資訊，或是朋友同事的建議，這些都有可能是讓你更上一層樓的契機喔！



5月會發生的事情：

1、單身者結束一段戀愛關係。

2、戀愛中的人受到求婚，或計畫訂婚。

3、向公司提出辭呈但被挽留。

4、收到一個等待已久的通知、offer、或考試結果。

5、打算自己創業開店。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙魚座

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塔羅牌：世界

本月塔羅給雙魚的啟示是「發現」。這是世界向你們敞開懷抱的一個月，大環境對你的限制越來越少，讓你前進的腳步變得輕盈，對未來也能夠懷抱更美好的憧憬。這個月你做任何事的積極程度都大大提升，甚至開始勇於嘗試不同的體驗。不要再糾結於那些令你煩惱的問題了，認真活在當下，一切就會自然而然地越來越好。



5月將會發生的事件：

1、在外出旅遊時結識令你心動的異性。

2、戀愛中的人一起出遊踏青。

3、臨時接到命令，需要到外地出差。

4、自由工作者的靈感和機會源源不斷。

5、兼職機會主動找上門。



幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★★

錢包飽滿指數：★★★★☆

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