殺破狼周運勢／射手職務大幅調整 摩羯陷新戀愛模式

殺破狼2022年5月2日～5月8日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，與天王星合相，失去的存款，可藉由另一種方式補回來，塞翁失馬，焉知非福。日蝕發生期間，可許下與金錢有關的願望，可獲得強烈的能量幫助。

感情運方面，金星進入命宮，喜歡的對象會對你表達好感，兩人關係會有進展。感情穩定的白羊座，另一半十分疼愛你，被對方捧在手心上疼愛，感覺幸福。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星持續在人際關係宮位行進，被朋友帶去聽直銷，或是加入宗教團體，經常需要購買沒意義的東西或捐獻金錢，覺得受到欺騙。開始對週遭某些人產生戒心。

健康運方面，金星進入命宮，要當心著涼感冒，或是病毒感染，造成喉嚨發炎不適。木星、海王星、火星聚集在心靈宮位，睡眠品質較差，每天精神很糟，情緒也會比較差，容易有抑鬱的傾向。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在命宮，與天王星合相，同時土星在志業宮位行進，因某些因素，工作面臨轉換，或是被裁撤。不妨改變一下思考方式，危機就是轉機。日蝕發生期間，許下與工作有關的願望，可發現新的可能性。

感情運方面，金星進入心靈宮位，突然對某個人產生好感，但這情感只敢默默藏在心中。某些金牛座目前陷入秘密戀情中，戀情無法正大光明公開，愛得辛苦，但只要對方有所回饋，就會覺得這份愛是有意義的。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在命宮，與天王星合相，注意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸相關問題，不要輕忽。同時容易吃壞肚子，得腸胃炎，注意飲食衛生。內分泌有些失調，臉上或身體長出不明原因的疹子。

金錢運方面，水星進入金錢宮位，呈現停滯狀態，某個重要的電子產品或家電開始不太靈光，必須要換新了，但是目前預算不夠，卡在很尷尬的狀態中。某些金牛座的薪資，會因為一些因素而延遲入帳，要縮衣節食過一陣子。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，與天王星合相，以為最了解自己的人，會令你失望。但會遇到新對象，不需要溝通，對方就能理解心中的想法。日蝕期間，可許下情感相關的願望，會遇到重要的靈魂伴侶。

工作運方面，木星、海王星、火星齊聚志業宮位，相位良好，事業發展漸入佳境，許多客戶指名你服務，工作十分忙碌。某些雙子座職位升等，成為管理階級，學會分配資源與責任給下屬，才能成為合格的上司。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入命宮，要當心著涼感冒，或是病毒感染，罹患呼吸系統的疾病。冥王星在疾厄宮位退行，泌尿系統容易發炎或結石，注意水分攝取，行房不要過於激烈，並要注意清潔。

學業運方面，土星持續在學業宮位行進，對於學校的政策或是學習風氣感到失望，會考慮轉學或重考。某些雙子座則是許多科目成績不太理想，要當心因此留級重唸，或是有被當掉的危險。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，與天王星合相，會在此時離開某些團體，不再被人道德綁架。日蝕發生期間，可許下與人際關係有關的願望，會有強大的能量幫助。

工作運方面，金星進入志業宮位，會承接一個光鮮亮麗的任務，受到許多人的矚目，擁有的資源讓許多人羨慕。正在轉換跑道的巨蟹座，會面試進入一間有名氣的公司，感覺比較有保障。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星持續在財務宮位行進，許多生活必須品都面臨缺貨，十分不便。有投資習慣的巨蟹座，帳面虧損嚴重，得設下停損點，賠本退場，免得財務破口越來越大。

感情運方面，冥王星在感情宮位退行，對雙方過去的情史有些疙瘩，容易翻舊帳而發生冷戰，兩人感情有些降溫。某些巨蟹座則是覺得對方控制欲太強，常常覺得自己沒有自由。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，與天王星合相，職務突然異動，需要暫時代理主管職務。某些獅子座則是開發新的副業，發展順利。日蝕發生期間，可許下與事業、工作有關的願望，會獲得強大的能量幫助。

金錢運方面，木星、海王星、火星齊聚財務宮位，接到所得稅單，會發現去年收入增加，相對地，要繳的稅也比以往多。有投資習慣的獅子座，有些資金近在眼前，看得到卻吃不到，金錢只不過是數字的更動罷了。

本週須注意的部分

感情運方面，土星持續在感情宮位行進，許多事情即便與另一半意見不合，依然要一起合作，否則將無法抵禦外人的攻擊，此時正考驗著兩人情感關係的默契。單身的獅子座，爛桃花多，多觀察一下這些追求者，才能挑出好對象。

健康運方面，火星、海王星、木星齊聚疾厄宮位，注意血光之災，容易發生意外傷害，睡眠狀況不佳，常使用藥物或酒精助眠。代謝速度變差，有發福的傾向，需注意作息與飲食。

處女座：

整體運勢

金錢運方面，金星進入財務宮位，收到所得稅單，不但不需要繳稅，還會獲得一筆退稅，有賺到的感覺。有投資習慣的處女座，投資標的指數上揚，可選在適當時機獲利了結。

學業運方面，日蝕發生在學業宮位，並與天王星合相，毅然決然休學，轉換到自己有興趣的科系，才不會感覺浪費生命。日蝕發生期間，可許下與學業有關的願望，會有強大的能量將你帶到另一個領域。

感情運方面，木星、海王星、火星齊聚財務宮位，為了辦婚事，得在百忙之中抽出時間拍婚紗、選喜餅。某些處女座終於和喜歡的人共同生活，雙方對未來都有很多憧憬。

本週須注意的部分

工作運方面，土星持續在工作宮位行進，在不友善的工作環境中工作，身心靈俱疲，然而想跳槽，卻發現到處都不景氣，開出的薪資不足以應付開銷，只能繼續騎驢找馬。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，與天王星合相。會將手上債務清償，無債一身輕，但存款也會變得拮据。有投資習慣的天秤座，會將投資標的盈虧結算出脫。日蝕期間，可許下與金錢、債務、財務相關的願望，財務會轉虧為盈。

感情運方面，金星進入感情宮位，交往對象十分體貼，會覺得自己選對了人，終身有托。土星持續在戀愛、子女宮位行進，某些天秤座正在懷孕階段，害喜嚴重，不過另一半也因此更疼惜你，不管多苦都覺得值得。

本週須注意的部分

工作運方面，木星、海王星、火星齊聚工作宮位，暫時代理主管職，薪資雖然調高許多，在職場上的表現也受到肯定，但每天忙到焦頭爛額，失去許多休息、耍廢的時間。

健康運方面，木星、海王星、火星齊聚健康宮位，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣較大，容易嘴破、長痘痘。代謝狀況變差，作息不規律，有發福的傾向。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，與天王星合相，與某個人一見鍾情，兩人眼神交會的剎那，彷彿遇到靈魂伴侶。有交往對象的天蠍座，則是會在此時閃電結婚。日蝕期間，可許下與感情相關的願望，會遇到改變你命運的人。

工作運方面，金星進入工作宮位，會因為某些因素，暫時不需要到辦公室打卡上班，工作量也會變少許多。某些天蠍座則是會承接一件光鮮亮麗的案件，受到眾人矚目。

本週須注意的部分

健康運方面，金星進入健康宮位，同時水星在疾厄宮位呈現停滯狀態，當心著涼感冒，或是病毒感染，喉嚨因此失聲，呼吸系統發炎。某些天蠍座，痼疾隱隱作痛，似乎有復發的徵兆。

家宅運方面，土星持續在家宅宮位行進，房貸負擔加重，每個月要縮衣節食過日子。某些天蠍座則是與家人或鄰居相處不睦，甚至因為一些問題，必須尋求法律途徑解決。

射手座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，與天王星合相，職務大幅調整，將派駐到新的單位，或是執行新的職務。某些射手座則是會開發新的副業，挑戰沒嘗試過的專業領域。日蝕發生期間，可許下與工作相關的願望，會有新的發展可能。

感情運方面，水星進入感情宮位，呈現停滯狀態，會在社群網站或是網路媒體中看到前任情人的最新動態，或是需要與分手的對象聯繫。雙方勢必要再見面，感覺有些緊張。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，與天王星合相，注意心血管方面的問題，有些疾病沒有徵兆，卻可能瞬間危及性命。內分泌方面也容易在這段期間發生問題，須特別注意作息正常，不要熬夜。

溝通運方面，土星持續在溝通宮位行進，有許多想表達的意見遭到打壓，無法發聲，覺得委屈。很多事情吞忍已久，需要找管道申訴。某些射手座最近會覺得自己說話容易結巴，說話不流利，而感到懊惱。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，與天王星合相，會陷入一段過去不曾經歷過的愛戀狀態，有可能是前衛的戀情，或是煞到偶像明星。日蝕發生期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

家宅運方面，金星進入家宅宮位，居住環境長久累積的問題會獲得改善，討厭的鄰居搬家了，或是需要修繕的事務獲得解決。某些摩羯座則是終於有時間宅在家耍廢，好好休息一陣子。

本週須注意的部分

工作運方面，進入工作宮位的水星呈現停滯狀態，許多重要的事務因為一些不可抗力的因素造成卡關，不斷需要回頭修正。某些摩羯座則要當心重要的檔案因為電腦、手機、雲端、電子信箱的故障，無法執行工作。

金錢運方面，土星持續在金錢宮位行進，長期習慣使用的生活日用品、物資、藥物……等突然在市面上短缺，有錢也買不到，感到十分苦惱。某些摩羯座則是因為要繳一大筆稅金，生活費用捉襟見肘。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位呈現停滯狀態，前任情人捎來訊息，有意與你復合。某些水瓶座則是在一些場合中遇到多年不見的初戀情人，雙方會交換聯絡方式，有舊情復燃的跡象。

工作運方面，金星進入面試、考試宮位，面試新工作十分討喜，很快就會收到錄取通知。正在考資格認證與國考的水瓶座，成績通過門檻，可順利進入公家單位，或是到公營企業工作。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，與天王星合相，注意家人的身體健康與人身安全。某些水瓶座則是會在這段時間需要離家或搬家。日蝕發生期間，可為親人祈福許願，即便有些不愉快，也會很快就過去。

金錢運方面，木星、海王星、火星齊聚金錢宮位，雖然薪資增加了不少，卻也意味著要繳的稅變多了，同時因為最近過得比較揮霍，存款額度瞬間蒸發不少，已經低於你所設定的安全值。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，日蝕發生在面試宮位，與天王星合相，面試新工作會因為先進的觀念獲得賞識，很快就能錄取上班。日蝕發生期間，可許下轉換跑道相關的願望，可被能量帶到新的發展領域。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，獲得額外的加給，增加不少收益，手頭較為餘裕，會購買一些奢侈品犒賞自己。某些雙魚座則是因為沒什麼機會花錢，存款不知不覺增加許多。

本週須注意的部分

感情運方面，木星、海王星、火星齊聚命宮，不知不覺散發出曖昧的氛圍，招來許多爛桃花。某些雙魚座會主動追求自己喜歡的對象，但過於黏膩，反而招致對方反感。

健康運方面，木星、海王星、火星齊聚命宮，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害的機率較高。火氣也比較大，容易嘴破或長痘痘。覺得總是睡不飽，經常感到昏昏沈沈，提不起精神。

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