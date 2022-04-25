威力彩今晚上看9.5億「4星座、4生肖財神降落」開運秘訣曝光

威力彩今晚開獎，頭獎已經連續19期摃龜，台彩公司預估本期銷售金額2.9億元，頭獎累積金額上看9.5億元。清水孟國際塔羅小孟老師替大家整理了中獎機率最高的「4星座及4生肖」，有上榜的人不妨試試看手氣吧！

Top4：雙子座

4月25日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣沖霈，小孟老師建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。

Top3：水瓶座

土星落入水瓶座的本命宮，穀神星入偏財宮顯示水瓶座能得到大地之母的能量，小孟老師建議下注前多穿大地色系衣服，如：象徵木幹的灰褐色、泥土的棕黃色、草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。

Top2：雙魚座

木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，小孟老師建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手拿著樹枝，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持。

Top1：天蠍座

木星、金星、火星、海王星四星匯聚並進入天蠍座的偏財宮，顯示天蠍座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色、金星為白色、火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，小孟老師建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭、茄子、紫米飯、葡萄…等，都能提升大量財氣。

好運生肖：

狗.兔.蛇.豬

財運降落時段：

早上7:00-11:00

中午13:00-15:00

晚上19:00-20:00

財神降落方位：

北方