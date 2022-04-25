唐綺陽星座運勢週報：2星座小心爛桃花 處女適合獨立作業

憂鬱是正常的情緒反應，人碰到挫折、失落難免會憂鬱，但多半是短暫的、輕微的。倘若是持續的、嚴重的憂鬱表現，可能與外在的壓力有關，也有可能莫名的就憂鬱、煩悶、快樂不起來，那就有可能是憂鬱症，切莫輕視延誤就醫就不好了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我的憂鬱指數有多高？

2022-04-22 09:02