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心理測驗／冰淇淋還是探照燈？ 瞭解自己總在什麼坎跌跤犯錯
人生不如意十有八九，生活上總有一些不順的事情，會讓人感到挫折。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在什麼樣的事物上，容易一再犯下錯誤。
請問：圖中的這個東西，你認為是什麼呢？
A 冰淇淋
B 鳥嘴
C 探照燈
D 麥克風
選擇A冰淇淋的你，容易在「人際關係」方面一再犯錯。你是個很重感情的人，碰到所有人都會以真心熱情相待。但有時就是做得太超過了，反而容易讓人對你敬而遠之。另外找尋一些其他嗜好，或許可以讓自己不會那麼執著在人際關係上頭，減少自己和他人的壓力。
選擇B鳥嘴的你，容易在「金錢」方面一再犯錯。你不是一個有辦法控制自我的人，無論他人說什麼，你總會很容易「OK」答應別人的請求。雖然透過玩樂，你自己確實也得到了樂趣，但是一再無節制的花費，也一次次讓自己的荷包損失慘重。
選擇C探照燈的你，容易因為「缺乏計畫性」而一再犯錯。你是個碰到什麼事情，都會毫不猶豫去挑戰的人，有時也會因此改變自己和外在事物。但有時太衝動，難免遭遇到失敗。下次碰到狀況時，不妨先靜下心來，好好思考個十分鐘後，再做出行動為上。
選擇D麥克風的你，容易「貪念」而一再犯錯。你是個無法滿足現狀，總是想往高處爬的人，每當完成目標之際，你又會立刻啟程，朝著下一個任務邁進。然而人的慾望無窮，能力卻是有限的，下次再行動之前，或許得先想好自己真正想要的是什麼，才不容易在追逐中迷失。
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