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心理測驗／選圖測出貴人在哪 和「他」打好關係人生變光明

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解什麼樣的人，會成為自己的貴人。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解什麼樣的人，會成為自己的貴人。圖片來源／ingimage

在這個社會中，光是靠單打獨鬥，是難以長久生存下去的。有時需要貴人拉一把，才能在困頓中出現轉機。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，瞭解什麼樣的人會成為自己人生轉捩點的貴人。

請問：圖中的這個東西，你認為它是什麼呢？

圖中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自TRILL

A 交通錐

B 燭火

C 火箭

D 鼻子和小鬍子

選擇A交通錐的你，貴人會是你的「上司或前輩」。你是個容易受到影響的人，因此在看到上司、前輩等人努力工作的姿態時，就會不自覺地受到刺激，仿效他們拚命的樣子。雖然有時會遇上瓶頸，但區區阻礙擋不住你上進的心，再越過困難之後，自身的才華也將更上層樓。

選擇B燭火的你，貴人會是你的「部下或後進」。你是個擅長照顧別人的人，知道該怎麼作為領導，且在助人成長之時，自己也會同樣地感到開心。即使碰到個性不對盤的人，你也會耐著性子循循善誘。而在這樣的經驗之下，無形間也帶動你自身的成長，讓你做事左右逢源。

選擇C火箭的你，貴人會是你的「朋友」。你是個好奇心旺盛，對任何領域的事物都有著濃厚興趣的人。因此你會不厭其煩，向你的友人討教任何你感興趣的事情。從而建立信賴關係之後，做什麼都能夠有令人放心的商量對象，使得你做什麼都有後盾可以依靠。

選擇D鼻子和小鬍子的你，貴人會是「具有藝術美感的人」。你有著悠閒、天然的性格，並且散發出屬於你自己的獨特氣場，不容易被一般的常識所束縛。不過，有時你也會因為無法表達自己而感到困擾，此時如果能夠將之轉化為藝術成品，正是能徹底發揮你的才華之時。

心理測驗 日本

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