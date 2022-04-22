小孟塔羅：不斷累積負能量？測我的憂鬱指數有多高

憂鬱是正常的情緒反應，人碰到挫折、失落難免會憂鬱，但多半是短暫的、輕微的。倘若是持續的、嚴重的憂鬱表現，可能與外在的壓力有關，也有可能莫名的就憂鬱、煩悶、快樂不起來，那就有可能是憂鬱症，切莫輕視延誤就醫就不好了。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測我的憂鬱指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：ShuffleTarot(old school Tarot)

A：憂鬱指數20%。(審判牌正位)

牌面雲上的天使正在吹奏樂器，棺材裡的人聽後都死而復生了。

A：憂鬱指數20%。(審判牌正位)

這張牌表示你遇到困境的時候，會開始思考是什麼人事物影響了你。當你追本溯源一步步愈看愈清，然後再把這些會干擾你的全部東西，一個接一個釋出直至身心靈完全淨空。因此，懂得排毒的你也較不容易被憂鬱纏上。小孟老師在此提醒你，不要給曾發生過的經歷貼上標籤，放下的同時也要有迎接新可能的勇氣唷！

B：憂鬱指數60%。(正義牌正位)

牌面女子一手持劍另一手持秤，腳穿白色高跟鞋擺出漂亮姿勢。

B：憂鬱指數60%。(正義牌正位)

這張牌表示你遇到困境的時候，會思索事情後續會如何發展的種種可能。為了不讓自己走向預先想到的不幸，你會趕緊做出相對應的切割與決定。雖然想的過程頭腦暫時會被黑暗籠罩，但幸好這段黑暗的時光不會持續得太久。小孟老師在此提醒你，與擁有智慧或歷練的朋友聊聊，討論過程也許能提供你一些好的意見。

C：憂鬱指數80%。(聖杯四正位)

牌面飄浮雲朵伸出拿杯子的手，男子雙手拖腮哀怨的看向別處。

C：憂鬱指數80%。(聖杯四正位)

這張牌表示當你對事情感到不滿足時，便會一點一滴不斷累積負能量。通常你會對某個目標有強烈慾望，因此當你沒有達到原先的預期結果，很容易被他人表現影響你的心情，進一步引發焦慮、煩躁等負面情緒發作。小孟老師在此提醒你，學習把目光放在已所擁有的美好，試著對鏡中的自己說一些肯定語。

D：憂鬱指數99分(女皇牌正位)

牌面女子的頭上戴著葉子花圈，與星星製作的皇冠並高舉權杖。

D：憂鬱指數99分(女皇牌正位)

這張牌表示你很想要能夠孕育新事物，對備孕、創業、副業、投資，學一技之長等事物很有興緻，只是很可惜往往事情的走向不如原本的預期。也許卡在事情的初期籌備階段，或是到中期階段停滯不前處於進退兩難，這些瓶頸所帶來的壓力可能讓你夜不成寐。小孟老師在此提醒你，凡事別太執著要有路不轉人轉的靈動。

E：憂鬱指數40%。(錢幣二正位)

牌面女子的頭上戴著俏皮小丑帽，雙手持續擺動維持球的平衡。

E：憂鬱指數40%。(錢幣二正位)

這張牌表示你遇到困境的時候，會樂觀的想出能夠雙贏的點子。人難免會處在吃虧不利的階段，但你在包容的同時頭腦會快速的運轉。想出讓彼此各退一步找到平衡的點子，並使用不會讓場面尷尬的方式保全自己。小孟老師在此提醒你，適當的劃出底線表達自己難處，較不易讓同一件事情重覆的發生。