超準！別只貼怪咖、冷漠標籤 「不知道這五個秘密，別說你了解水瓶座」

註：這篇水瓶座看不完，看最後一段就好。

「所有星座文獻都無法定義的，只有水瓶座。」

一句話直擊水瓶座的核心：「不要隨便定義我們」。因此水瓶座看到第一行應該很爽吧：小瑜既然先誇了我們，那我就勉強把文章看下去吧。（沒錯，水瓶座就是先捧後搔。為了臉書流量我肯定跪。）

對於這個世界上人人聞之喪膽，坊間流傳：「狗都不談水瓶座」的奇葩來說，你可以在他身上放上很多標籤：「怪咖」、「神經病」、「冷漠使者」等等，但從水瓶座的視角看來：「你們人類真是膚淺。」因為在他們的心中，能夠驅使他們富有同情心、衝動行事、一頭栽進去的，

從來都不是個人的感情，而是關乎於群體的真理。所以你要跟水瓶座相處，並非要你眼界多廣多寬，反而是你要能理解他在追求自己心中「大寫的真理」路上，他其實犧牲了個人的情感、放棄私利，只為了活出真正的自己。

但有趣的是，水瓶座真的懂什麼是「真正的自己嗎？」

★水瓶座是思想的老古板，行動的解放者。

水瓶座身為固定星座的風象星座，同時被土星與天王星守護。真正與水瓶座深交的人都會理解：「幹，水瓶座真的很老古板耶！」例如，水瓶男可以是採遍人間花朵的渣男，但他卻不贊成同性婚姻。例如，水瓶女在外能夠跩得要死男人都超哈她，但她卻會在6點準時回家燒飯給小孩吃的好媽媽。

我認識的水瓶男，非常在意你吃飯時有沒有發出聲音。水瓶座「細節控」成為除了第一眼決定生死之外，會更在意的事情。

土星的嚴謹與紀律，構建水瓶座的思想與傳統。天王星的解放與自由，提供水瓶座找尋真理的驅動力。上篇我們提到摩羯座是個「情感矛盾」的星座、水瓶座則是「自由與傳統搖擺不定」的矛盾體。所以我能負責任的說，水瓶座老是給人飄忽不定的感覺，就是來自於他們既想要追求思想上的自由（俗話說少管我），又想要一回頭看到有個人站在家門等他吃飯的安定傳統（你必須要等他來找你）。

水瓶座是個複雜的星座，也可以是最簡單的星座，只要你搞懂，如何對症下藥。

★水瓶座是網路的窺探者

我先講整體：

水瓶座是熱愛在網路窺探生活的人。你的限動他可以每則都看，但你別以為這就是喜歡妳，他會看三年然後一句消息都不發你。水瓶座敏銳的心智與好奇心往往會為他們帶來許多誤解，就是「容易讓別人以為水瓶座喜歡我。」水瓶座無奈的是，身為冬天出生、最後一個風象星座，水瓶座其實內心沒有你們想得如此熱情，他們關注的是「群體」而非「個人」，除非你真的是他的菜，不然任何窺探行為，都只能說：他只是剛好在滑手機。

關於水瓶男：

如果你是一個熱愛發臉書曬恩愛的人，建議你不要跟水瓶男交往，水瓶男是在網路上如果你要搜尋他，基本上你不會找到任何資料的人。通常水瓶座的交友網絡都在他的Line、微信群當中，水瓶男的人生其實沒有太多個人生活，他們所有的精力與能力都擺在「對於理想與目標的付出」上。

你想找水瓶男，最好就是打電話。他會接就是對你有興趣，不接就代表別再打了。發訊息只會讓你限入小劇場的無限迴圈，有可能三個月不回，但他只是以為自己用意念回覆了。

關於水瓶女：

水瓶女曬小孩、曬家庭、曬運動、曬工作，但怎麼曬你就是搞不懂她現在的感情狀態是什麼？（已婚者除外）水瓶女其實也不太公開談論自己的生活，通常她們會給外界一種「仙女」的感受，熱愛生活、持續進步、精進自己，然後…就沒了。我必須說，你想從網路認識水瓶女的機率真的太小了，水瓶女有自己的生活加密圈，那部分是不可能給你看到的，也有很多水瓶座女生完小孩、開完刀、搬到美國之後，才發消息給大家。你有時會覺得：「靠，水瓶座真的把我當朋友嗎？」

當啊，他們當然把你當朋友。但是在「怕麻煩」這三個字前頭，水瓶座還是選擇低調完事，什麼都不說囉！

★水瓶座有5億個交友地雷

「能夠被水瓶座肯定的人，你是真的很棒。」

這是我在這10年發現跟水瓶座貼身相處過的人，他們身上都有股特質：「永遠都想要進步」。其實我並不清楚這攸關於水瓶座天生的傲氣，導致跟他們談過戀愛的人都越來越優秀，也或者這些人本身就很優秀，而靠近水瓶座只是想要被肯定而已？還是自己看不到？

「要走進水瓶座的心，上輩子肯定拯救了銀河系。」

水瓶座看似朋友很多，但講老實話如果晚上他不是在應酬，就是躺在家裡面打電動。很多喝過酒的朋友他根本看不上、很多見過30次面的朋友他內心嫌棄、很多自以為跟水瓶很熟的人，其實水瓶座根本不想加他好友。任何感情到水瓶座的面前，請你要認清一個事實：

「對於水瓶座而言，時間長短跟感情沒有絕對關係。」

你不要以為跟水瓶座在一起時間久了，你們就是生死之交。講難聽的，水瓶座只是懶而已，對水瓶座來說，「當下的互動能否掀起波動，對水瓶座來說才是重點。」所以拿時間去跟水瓶座換感情，絕對是自己拿石頭砸腳的死路。

再者，水瓶座其實非常非常非常非常挑朋友（對象）。前面提到，水瓶座內心都有個崇高理想、會為群體利益而犧牲個人時光、家庭、愛情。所以水瓶座的朋友，每個人都會有一種「長才」深深吸引水瓶座。

水瓶座不一定會跟大家都喜歡的對象來往，可是他可能跟某個看起來很魯蛇、但他喝醉都會開車來載他的兄弟來往，「能在某個moment幫過水瓶座，水瓶座就會永生不放手。」

所以，你有可能自以為跟水瓶座很熟，但後來發現是一場空。因為水瓶座選擇性的會往「擁有高度閃光點」與「一開始就很做自己不管水瓶座是誰」的人交往，水瓶座的交友地雷很多，但最大一顆地雷我可以跟你說，就是：

「假掰。」

該吃雞腿飯就大口吃吧，水瓶座不會怎樣的。注意不要發出聲音就好。

★水瓶座其實需要強勢的伴侶

水瓶女曾經跟我說過一句話：「兩個人在一起如果生活不能過得更好，那我絕對不會跟他在一起。」在我們朋友圈當中，這個水瓶女就是人生勝利組。她是個集團行銷總監、住在台北市的豪宅、想要求子時就順利得子，觀察她的先生真的是疼愛她有加。天秤座的先生這樣說：「當時我也不想在台北買房子，但水瓶女說沒有房子就不結婚，所以我只好努力。」

我要說的是，水瓶座是一個「熱愛強者」的星座。你可以初始沒有錢，但他一定要在你身上看到潛力他才會投資感情。當然很多小水瓶25、6歲仍然在「正妹」、「帥哥」當中打轉，真正的水瓶座成長分界點，絕對是在「33歲」之後，而不是一般「30歲」喔。

水瓶男的心智成長曲線通常都比較晚，他們可能在早年就取得成功、在事業上全力拼搏，但在感情上他們永遠都像是個需要被帶領的孩子，等著被師傅拎進門抄寫心經的頑皮鬼。我常常說，水瓶男顏值放在那，他不動全部女生都會湧上來希望今晚被他pick，這是很正常的水瓶男感情模式。「鼓勵水瓶男多玩多體驗。」只有讓水瓶男去放蕩不羈、養過孩子、付過贍養費，他們才會發現：「幹，談感情的成本好高啊！」就會發現這一切真的太累，而累，絕對是他們想要收山的主要原因。

水瓶女則是感情的現實主義者。他們或許嘴上說喜歡帥哥，但往往帶來的伴侶都是才華優於顏值，「喜歡與選擇不同」成為水瓶女的擇偶特色。我個人滿欣賞水瓶女的愛情在於，她們比水瓶男拿得起放得下，這也難怪水瓶女常常會說：「我們跟水瓶男不一樣喔！」在戀愛面前，水瓶女的成長曲線在20歲時就已定型，想要去國外發展認為自己適合外國人的，就會準備出國。知道自己根本不愛孩子的就會存錢準備單身退休。

然而強勢的伴侶在對的時間點出現，往往都是水瓶座人生最谷底的時刻。

這種定律怎麼產生的呢？其實水瓶座在感情當中是相當M屬性的人，只要你不要管他的忽冷忽熱、已讀不回，他在真心愛你時是會為你把水溫度調到35度適口的貼心暖寶。 一般人拿到這杯水時會說：「天啊，感謝你！水瓶座！」但強勢的伴侶會說：「我沒有要35度耶，你幹嘛自作主張啊？BTW我有買一箱法國的氣泡礦泉水，你自己拿來喝吧。」

當你像顆月亮掛在天上，陰晴圓缺28天他都搞不定。

你永遠有缺口讓水瓶座想要去填滿，偶爾又能用能（財）力讓水瓶座安靜。

相信我，水瓶男女都適用。

★最後幫水瓶座說點好話。

要寫水瓶座其實很難，網路上的水瓶座文章真的很多，但真的能代表我的心頭肉水瓶座嗎？恐怕你得要跟水瓶座交手過，才知道這個星座是有多麽特（機）別（掰）。

不過，我欣賞水瓶座每次在團體當中，他們沒有任何作為卻總能讓人感到輕鬆愉快的天生幽默感。即便其實社交對他們來說總是有點累，但他們今天出來就是會讓氣氛整體非常愉快，為群體的開心而付出，這是我覺得水瓶座很棒的一點。

水瓶座也是一個最佳的樹洞。其他星座過不去的坎、受不了的鬱悶，到了水瓶座的面前通通都變成：「小事」。你跟水瓶座講丟臉的秘密、講內心其實超討厭誰但為了形象你還得裝喜歡這人、講其實你有痔瘡但不知道該找哪個醫生，水瓶座都會很冷靜地聽你說，然後不加以評論，也從不跟人亂說你的事，「他們的部分冷漠性格，反而成為人際關係當中最舒軟的部分。」

想要跟水瓶座好好相處，不論是朋友還是戀人。其實我都會建議：「不要把自己放在太特別的位置，喜歡水瓶座，3分滿就好。」當然如果你被水瓶座深深愛著也請好好珍惜，因為對他們來說，真心愛一個人其實是他們正走在進化的過程，你要給他們學習付出的機會。或許，水瓶座都不擅於表達，但看他們的行為與日常中的奈米小事，奇怪，怎麼想一想你就突然笑了？

3分的喜歡，7分保留到他表現好時，給予最熱烈的「肯定」。（相信我，水瓶座內心沒外表那般自信）

最後我想跟所有喜歡水瓶座的人，交付一句話：

跟水瓶座同行，愛不需要裝乖。 你必須，可愛也可壞。

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