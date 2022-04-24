殺破狼周運勢／處女戀情成功機率高 4星座當心被「病毒感染」

殺破狼2022年4月25日～5月1日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，金星、木星、海王星合相心靈宮位，與暗戀的對象有許多臉紅心跳近距離接觸機會，足以讓你開心一整天。陷入秘密戀情的白羊座，兩人曖昧的互動已被週遭的人所注意，遲早要公開戀情了。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，因為某些因素，暫時不需要進辦公室辦公，省去了許多通勤時間，一個人工作的效率更好。某些白羊座目前的職務只需自己獨立決策，不需要等待上司批示，感覺比較自由。

本週須注意的部分

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，與天王星合相，這段時間當心掉錢包，或是被詐騙，損失慘重。某些白羊座會有一大筆預期之外的支出，幾乎用掉你所有的生活費，經濟狀況捉襟見肘。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星持續受到水星影響，不論在現實生活或是在網路上的發言都必須謹慎，很容易招惹到麻煩的人物，浪費時間在無意義的爭吵中。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，火星、金星、木星、海王星齊聚人際關係宮位，會藉由一些人脈，幫助你解決棘手的問題。某些金牛座最近交際應酬的邀約較多，會在一些場合邂逅天菜級的人物。

感情運方面，金星、木星、海王星合相人際關係宮位，與某個朋友關係曖昧，但在戀人未滿狀態，每天都很愉悅，卻分不出是友情還是愛情。單身的金牛座會在一些活動中邂逅有好感的對象，但只敢遠觀，不知如何接近對方。

本週須注意的部分

健康運方面，日蝕發生在命宮與天王星合相，注意心血管方面的問題，腸胃狀況不佳，容易吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。水星本週尚停留在命宮，依然要當心著涼感冒，或是被病毒感染，造成呼吸系統病變。

工作運方面，在志業宮位的土星持續受到水星影響，手上的案件與事務因為某些因素而暫緩執行，時間的消耗其實是一種煎熬。在職場說話時需特別謹言慎行，有些言語容易招來客戶或是上司的不滿，使你陷入更不利的處境。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚工作宮位，在工作領域展現出天賦與才能，被客戶或上司肯定，相對而言也變得十分忙碌。正在創業階段的雙子座事業逐漸穩固，經營的品牌名聲越來越響亮。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，財務狀況回穩，債務問題得以解決。有投資習慣的雙子座，帳面的虧損會逐漸回穩，中長線可期，不要過於急躁，就可以賺到錢。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，暗戀的對象會離開你的生活圈，到異地生活、工作、留學，雖然你表達了自己心中的好感，但這段愛戀會因為距離的拉遠，注定無疾而終。

健康運方面，水星進入命宮，並呈現停滯狀態，當心著涼感冒，或是病毒感染，導致呼吸系統發炎，一旦生病，短時間難以痊癒。某些雙子座會感覺過去的舊疾隱隱作痛，似乎有復發的跡象。

巨蟹座：

整體運勢

學業運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚學業宮位，論文與研究受到指導者的重視，會因此參加學術性質的研討會議，或是有機會與異國學生交流，認識很多外國朋友。

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，與情感對象會因為公務需求，一起出國一趟，順便可遊覽當地。單身的巨蟹座，會邂逅異國戀情，對方可能是在你的生活圈中工作或唸書的對象。

本週須注意的部分

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，與天王星合相，突然發現某些朋友的真面目，讓你感到震驚，決定封鎖對方。某些巨蟹座甚至會突然接獲一位朋友離世的消息，讓你不勝唏噓。

金錢運方面，在財務宮位的土星持續受到水星影響，容易受到推銷員或朋友慫恿，刷卡購買某種昂貴的物品，事後發現自己根本用不上這種東西。有投資習慣的巨蟹座，投資標的受到許多不利的消息影響，帳面虧損嚴重。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚財務宮位，會因為想實現某些夢想，付出許多金錢，但成本很快就能回收。有投資習慣的獅子座，帳面看似虧損，但可領到不少股息，市值也會逐漸漲回來。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕發生在志業宮位，與天王星合相，會突然轉調到不熟悉的單位服務，對於新環境感到極不適應。某些獅子座則要當心被裁員，或是職場受到某些因素影響，暫時停業。

感情運方面，在感情宮位的土星受到水星影響，經常和另一半爭執，溝通不良，對方長期承受心理壓力，有罹患心理疾病的傾向。某些獅子座則是無預警被喜歡的人分手，請好好檢討自己的缺失，某些作為是否過於粗暴。

健康運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚疾厄宮位，當心血光之災，容易受到意外傷害。此時被病毒感染的機率較高，喉嚨有發炎的狀況。代謝狀況不佳，需減少飲酒、熬夜。睡眠狀況也不理想，需要助眠藥物才能好好人眠。

處女座：

整體運勢

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚感情宮位，與喜歡的人有情人終成眷屬，親密關係滿足，對方也對你十分體貼。還在曖昧狀態的處女座，只要主動一點，戀情成功的機率很高。

本週須注意的部分

學業運方面，日蝕發生在學業宮位，與天王星合相，暫時無法到學校上課，需要實做的課程受到影響。某些處女座考試時過於大意，答案卡填錯，成績受到嚴重影響。

工作運方面，在工作宮位的土星受到水星影響，工作進度停滯不前，越是心急，很多事情都做不好。某些處女座與上司溝通不良，受到許多委屈無人挺你，對於目前的職場感到失望。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，火星、金星、木星、海王星齊聚工作宮位，會因為一些因素影響，必須在家辦公，每天省去很多通勤時間，有更多餘裕的時間把工作處理得很完美，心情也比較輕鬆。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，清理家中雜物時會發現許多遺忘在大衣口袋的私房錢，或是長輩留下的金飾，價值不斐。某些天秤座的家庭會在經濟上提供大量的資源，不用為財務、債務問題發愁。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星與水星呈現4分相，可能會與喜歡的對象暫時遠距一陣子，兩地相思心裡苦。有小孩或是養寵物的天秤座，因為某些因素，孩子在短期內必須交給他人照顧，心中總是有掛念。

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，與天王星合相，當心掉錢包或值錢的東西，信用資料被盜刷，甚至需要尋求法律途徑幫助。有投資習慣的天秤座，會想投資未正式上市的股票，當心對方是詐騙，讓你損失一大筆資金。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人正在熱戀狀態，親密關係十分契合，享受著愛情的甜美。某些天蠍座已懷有身孕，此時請好好養胎，孩子會在大家的期待下出生。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，會找到志同道合的夥伴，挑戰較為困難的旅行方式，例如登山或是騎車環島。或許中間會遭遇一些困境，但克服困難後，將獲得滿滿的成就感。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到水星影響，與家人溝通不良，目前正在冷戰狀態，家庭氣氛低迷。某些天蠍座則是跟鄰居有糾紛，對方蠻橫不講理，使你必須採取法律途徑制止對方。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，當心著涼感冒，或是被病毒感染，呼吸系統發炎，一旦生病將很難痊癒，甚至陷入重症。某些天蠍座則是感覺過去的痼疾有發作的跡象，提早檢查為佳，預防勝於治療。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚戀愛宮位，會清理家中許多不要的雜物，斷捨離之後，居住環境清爽許多。某些射手座正在搬家或在辦理購屋手續，未來生活將可安定下來。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星相位良好，開發出新的副業，雖然收益不是太多，但也不無小補。目前經濟情況還算寬裕。某些射手座則是終於買到限量款的商品，心情雀躍。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，與天王星合相，職場的人事異動會影響到你，可能會調離目前的單位，甚至被裁員。某些射手座則會在此時轉換跑道，但切勿躁進，免得踩進一些惡意之人的陷阱。

交通運方面，在交通宮位的土星受到水星影響，交通工具故障頻頻，雖然很想汰舊換新，但目前資金不足，只能暫時忍耐。駕駛車輛也要當心行車糾紛，被開罰單的機率較高，不論是走路或是搭乘大眾運輸通勤都要注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在命宮的冥王星與在傳播宮位的海王星、金星、木星有良好連結，在惡劣的環境下，依然可以使用網路或各種傳播管道完成工作。某些摩羯座則是善用社群軟體建立口碑，將自有品牌推廣出去。

學習運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚學習宮位，會遇到十分融洽的學習團體以及指導者，快樂地吸收新知識。考試運頗佳，參與各種資格認證以及測驗成績都非常亮眼。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，與天王星合相，被曖昧中的對象封鎖，自已也不知為甚麼。感情穩定的摩羯座，突然懷孕了，但你還沒有心理準備迎接新生命的到來。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到水星影響，生活不可或缺的電子產品或交通工具必須要換新，但價格不菲，需要以分期付款的方式購買，每個月的經濟負擔加重。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚金錢宮位，會有管道獲得市面上缺乏的物資，可以換取自己所想要的東西。某些水瓶座手上的存款有餘裕，容易亂花錢買些沒實際價值的商品。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星相位良好，和靈魂伴侶心有靈犀，對於某件事情有共同默契，不需要多餘的言語溝通，就能達成彼此的需求。某些水瓶座則是因為對暗戀的對象表現出佔有慾，被對方察覺自己的心意。

本週須注意的部分

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，與天王星合相，注意家人身體健康與人身安全，容易與家人吵架，對於越是重要的人，情緒管理要越好。某些水瓶座則是會在這段時間需要搬家或離家。

工作運方面，在命宮的土星受到水星影響，許多問題有口難言，只能自己隱忍，等待適當的時機再反擊。某些水瓶座在工作上需用的重要用品故障，但零件與商品在市面上到處缺貨，會以十分克難的方式執行許多事務。

雙魚座：

整體運勢

人際關係運勢方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，為人如果正直，自然會有貴人站在公義的一方給予公道。某些雙魚座則是因為廣結善緣，許多朋友在你受委屈時都會站出來力挺。

感情運方面，火星、金星、木星、海王星齊聚命宮，桃花運旺盛，會被許多人表示好感，但自己的意中人似乎不為所動，得主動一點，讓對方瞭解你的心意，才有機會接近他。

本週須注意的部分

交通運方面，日蝕發生在交通宮位，與天王星合相，交通工具在此時壽終正寢，需要換新車了。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，同時需特別注意交通安全。

工作運方面，火星在命宮行進，工作十分忙碌，有許多客戶與案件指名要你處理，每天都有忙不完的事情，沒有假日可言。某些雙魚座會經營新的副業，稀釋掉很多可以休息的時間。

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